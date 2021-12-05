https://ru.sputnik.md/20211205/mid-rf-prokommentiroval-opasnyy-intsident-samoletom-nad-chernym-morem-46966692.html

МИД РФ прокомментировал опасный инцидент с самолетом над Черным морем

МИД РФ прокомментировал опасный инцидент с самолетом над Черным морем

Как отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, США и их союзники по НАТО не могут безнаказанно рисковать человеческими жизнями.

2021-12-05T15:02+0200

2021-12-05T15:02+0200

2021-12-05T15:02+0200

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КИШИНЕВ, 5 дек - Sputnik. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выступила с комментарием относительно опасного инцидента с участием воздушного судна над Черным морем, передает РИА Новости.Она заявила, что США и НАТО не могут безнаказанно рисковать жизнями людей.Ранее представитель Росавиации сообщила журналистам, что самолет Тель-Авив-Москва утром 3 декабря сменил эшелон из-за самолета-разведчика НАТО; борт НАТО пересекал установленный для гражданских судов маршрут, на запросы органов обслуживания воздушного движения не отвечал.Почти одновременно через вышеуказанный район пролегали маршруты полетов двух гражданских воздушных судов: А333 "Аэрофлота", следовавшего рейсом из Тель-Авива в Москву, и CL650 Мальты, следовавшего рейсом из Сочи в Скопье (Северная Македония), уточнила Захарова. В результате были оперативно изменены направления и эшелоны полетов гражданских воздушных судов.Представитель МИД добавила, что растущая частота полетов самолетов Североатлантического альянса у границ Российской Федерации, в том числе над Черным морем, создает риски возникновения опасных инцидентов в отношении гражданских воздушных судов."Принятыми мерами российские диспетчеры управления воздушным движением обеспечили безопасное выполнение полетов в вышеуказанном районе над открытыми водами Черного моря. Учитывая, что вышеуказанные полеты военных самолетов без радиосвязи несут риски для безопасности полетов гражданских воздушных судов в районе Черного моря, российскими авиационными властями будет инициировано направление протеста по дипломатическим каналам", - отметила она.Ранее президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании инвестиционного форума "Россия зовет!" подчеркнул, что в Кремле озабочены военными маневрами у российских рубежей. Он напомнил о недавних учениях в Черном море, отметив, что в двадцати километрах от границы летали бомбардировщики, на борту которых, как известно, находится высокоточное оружие, а может находиться и ядерное оружие. Все это представляет угрозу для безопасности России, заявил Путин.

https://ru.sputnik.md/20211202/rossiya-ne-priemlet-prevraschenie-sosednikh-stran-voennyy-platsdarm-lavrov-46887330.html

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