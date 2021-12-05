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МИД РФ прокомментировал опасный инцидент с самолетом над Черным морем
© Sputnik / Nataliya Seliverstova / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ и Водовзводная башня Московского Кремля
© Sputnik / Nataliya Seliverstova/
Как отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, США и их союзники по НАТО не могут безнаказанно рисковать человеческими жизнями.
КИШИНЕВ, 5 дек - Sputnik. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выступила с комментарием относительно опасного инцидента с участием воздушного судна над Черным морем, передает РИА Новости.
Она заявила, что США и НАТО не могут безнаказанно рисковать жизнями людей.
Ранее представитель Росавиации сообщила журналистам, что самолет Тель-Авив-Москва утром 3 декабря сменил эшелон из-за самолета-разведчика НАТО; борт НАТО пересекал установленный для гражданских судов маршрут, на запросы органов обслуживания воздушного движения не отвечал.
"Действия ВВС США создали угрозу гражданской авиации. И если сейчас в воздушном пространстве над открытыми водами Черного моря была предотвращена катастрофа, это не означает, что США и НАТО могут и впредь безнаказанно рисковать жизнями людей", - отметила Захарова в своем Telegram.
Почти одновременно через вышеуказанный район пролегали маршруты полетов двух гражданских воздушных судов: А333 "Аэрофлота", следовавшего рейсом из Тель-Авива в Москву, и CL650 Мальты, следовавшего рейсом из Сочи в Скопье (Северная Македония), уточнила Захарова. В результате были оперативно изменены направления и эшелоны полетов гражданских воздушных судов.
Представитель МИД добавила, что растущая частота полетов самолетов Североатлантического альянса у границ Российской Федерации, в том числе над Черным морем, создает риски возникновения опасных инцидентов в отношении гражданских воздушных судов.
"Принятыми мерами российские диспетчеры управления воздушным движением обеспечили безопасное выполнение полетов в вышеуказанном районе над открытыми водами Черного моря. Учитывая, что вышеуказанные полеты военных самолетов без радиосвязи несут риски для безопасности полетов гражданских воздушных судов в районе Черного моря, российскими авиационными властями будет инициировано направление протеста по дипломатическим каналам", - отметила она.
"Принятыми мерами российские диспетчеры управления воздушным движением обеспечили безопасное выполнение полетов в вышеуказанном районе над открытыми водами Черного моря. Учитывая, что вышеуказанные полеты военных самолетов без радиосвязи несут риски для безопасности полетов гражданских воздушных судов в районе Черного моря, российскими авиационными властями будет инициировано направление протеста по дипломатическим каналам", - отметила она.
Ранее президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании инвестиционного форума "Россия зовет!" подчеркнул, что в Кремле озабочены военными маневрами у российских рубежей. Он напомнил о недавних учениях в Черном море, отметив, что в двадцати километрах от границы летали бомбардировщики, на борту которых, как известно, находится высокоточное оружие, а может находиться и ядерное оружие. Все это представляет угрозу для безопасности России, заявил Путин.