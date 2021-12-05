https://ru.sputnik.md/20211205/mid-rf-ukraina-pytaetsya-zalezt-pod-vneshnee-upravlenie-46971640.html

МИД РФ: Украина пытается "залезть" под внешнее управление

МИД РФ: Украина пытается "залезть" под внешнее управление

Заместитель министра иностранных дел в беседе с журналистами затронул тему выполнения Украиной минских договоренностей по Донбассу.

2021-12-05T19:02+0200

2021-12-05T19:02+0200

2021-12-05T19:22+0200

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КИШИНЕВ, 5 дек - Sputnik. Решить украинский вопрос можно лишь путем реализации минского комплекса мер, об этом в воскресенье в ходе беседы с журналистами заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко, передает РИА Новости."Все понимают, что надежное политическое решение может быть найдено только за столом переговоров... Мы будем придерживаться именно этой спокойной, твердой позиции и исходить из того, что если наши партнеры реально заинтересованы, чтобы снять этот конфликт с повестки дня, а речь идет не только о самой Украине, но и в целом об общеевропейской безопасности и безопасности в Черноморском регионе, мы видим, что под предлогом напряженности, которая существует, страны НАТО пытаются туда проникнуть... путь только один: двигаться по пути реализации минского комплекса мер", - отметил он.Грушко также заявил, что Украина пытается "залезть" под внешнее управление, чтобы "большие кураторы" разделили ее ответственность за неисполнение обязательств.По словам Грушко, обвинения в адрес России в невыполнении минских договоренностей абсурдны, так как у Москвы нет таких обязательств:Киев пытается использовать сам факт невыполнения минских договоренностей, чтобы удержать Евросоюз на позициях санкций против России, отметил дипломат."Киев пытается использовать сам факт невыполнения минских договоренностей для того, чтобы держать Евросоюз на позициях санкций. Это очень нравится (президенту Украины Владимиру – ред.) Зеленскому, и он постоянно об этом говорит, и также продолжать удерживать фокус натовской активности на восточном фланге. Вот и вся незатейливая внешнеполитическая комбинация. Мы ее прекрасно видим", - заявил он.По мнению Грушко, роль США должна состоять, прежде всего, в принуждении Киева к полному выполнению минских договоренностей.Минскими соглашениями называется принятый в 2014-2015 годах для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины пакет документов.

https://ru.sputnik.md/20211101/lavrov-zayavleniya-kiev-minskie-soglasheniya-ukraina-46093027.html

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в мире, украина, россия, сша, минские договоренности