https://ru.sputnik.md/20211205/minyust-podderzhal-otmenu-golosovaniya-beltsakh-nablyudateli-osudili-46968497.html

Минюст поддержал отмену голосования в Бельцах, наблюдатели — осудили

Минюст поддержал отмену голосования в Бельцах, наблюдатели — осудили

Миссия независимых наблюдателей заявила, что "приостановление" второго тура выборов не предусмотрено законом.

2021-12-05T15:55+0200

2021-12-05T15:55+0200

2021-12-05T15:55+0200

политика

бельцы

выборы

цик

марина таубер

суд

константин спыну

серджиу литвиненко

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КИШИНЕВ, 5 дек — Sputnik. Вслед за вице-премьером Андреем Спыну избирательный процесс в Бельцах прокомментировал еще один член правительства.Министр юстиции Серджиу Литвиненко заявил, что отвергает мнения тех, кто считает происходящее "концом света для правосудия". По его мнению, это, напротив, свидетельствует об оздоровлении системы правосудия в Молдове.Ранее "концом света" для молдавской юстиции кандидат в мэры Бельц Марина Таубер назвала решение суда о снятии ее с предвыборной гонки.С членами правительства не согласилась правозащитная организация Promo-LEX, чьи наблюдатели работали на выборах мэра в Бельцах.Миссия Promo-LEX по наблюдению за выборами выразила "недоумение и несогласие" с решением ЦИК "приостановить" второй тур выборов.️Наблюдатели заявили, что "приостановка" или отмена выборов после исключения конкурента во втором туре голосования не предусмотрена Избирательным кодексом. Наблюдатели также отметили, что ЦИК неправ, когда говорит, что провести второй тур с одним кандидатом невозможно. Promo-LEX сослалась на прецеденты на выборах мэра села Хирова Кэлэрашского района и мэра Лэпушны Хынчештского района в 2017 году, где во втором туре оказалось по одному кандидату. Результаты этих выборов были подтверждены судом и ЦИК.Как развивались события в БельцахЦентральная избирательная комиссия обратилась 1 декабря в суд Бельц с просьбой исключить Марину Таубер из гонки за пост мэра северной столицы. Ее обвинили в расходовании незадекларированных средств на питание сторонников, поддержавших ее в предвыборной кампании.Суд Бельц в субботу, 4 декабря, постановил исключить Марину Таубер из предвыборной гонки. В то же время члены ЦИК направили запрос в Апелляционный суд Бельц для уточнения сроков исполнения судебного решения.Апелляционный суд Бельц оставил в силе решение первой инстанции об исключении Таубер из предвыборной гонки. Члены ЦИК сочли невозможным провести второй тур выборов мэра Бельц только с одним кандидатом, при том, что законодательство о выборах предусматривает двух кандидатов для проведения голосования.Собравшись на внеочередное заседание, члены ЦИК приняли решение о приостановлении проведения второго тура до тех пор, пока решения судов первой инстанции и апелляционные решения не станут неоспоримыми.Таким образом, 5 декабря второй тур новых местных выборов мэра проходит только в 5 населенных пунктах Молдовы: в селах Опачь (Каушанский район), Хыртоп (Чимишлийский район), Купчинь (Единецкий район), Бэлчана (Хынчештский район) и Князевка (Леовский район).

https://ru.sputnik.md/20211205/pas-prokommentirovala-snyatie-tauber-s-vyborov-mera-belts-46966204.html

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бельцы, выборы, цик, марина таубер, суд, константин спыну, серджиу литвиненко