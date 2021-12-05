https://ru.sputnik.md/20211205/minzdrav-skolko-novykh-sluchaev-covid-19-zaregistrirovano-v-moldove-46972800.html

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.

2021-12-05T18:46+0200

2021-12-05T18:46+0200

2021-12-05T18:47+0200

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КИШИНЕВ, 5 дек – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 449 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в воскресенье.Случаев "импорта" инфекции не зарегистрировано. За минувшие сутки проведено 3265 тестов.Общее число случаев заражения в стране достигло 366 256.У работников системы здравоохранения выявлено 6 случаев инфицирования: три — у врачей, три – у медсестер.Госпитализированы 944 человека, в крайне тяжелом состоянии находятся 106 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 20).В то же время за сутки выздоровели 305 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 350 497.Минздрав сообщает о 9 погибших, включая 4 умерших из Приднестровья.Общее число скончавшихся на данный момент – 9217.Глава Минздрава Алла Немеренко заявила на пресс-конференции 12 ноября, что ежедневные отчеты о смертях на фоне COVID-19 не включали в себя количество всех смертей в сутки, а лишь те случаи, которые были отражены в отчетах.По данным ведомства, были выявлены несоответствия в процедуре регистрации и отчетности о случаях смерти, связанных с COVID-19, при этом некоторые из записей относились к 2020 году.

https://ru.sputnik.md/20211202/vaktsinatsiya-medpersonal-kovid-kolichestvo-zarazheniy-46891663.html

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2021

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в молдове, минздрав, вакцина, вакцинация