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Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
2021-12-05T18:46+0200
2021-12-05T18:47+0200
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в молдове
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КИШИНЕВ, 5 дек – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 449 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в воскресенье.Случаев "импорта" инфекции не зарегистрировано. За минувшие сутки проведено 3265 тестов.Общее число случаев заражения в стране достигло 366 256.У работников системы здравоохранения выявлено 6 случаев инфицирования: три — у врачей, три – у медсестер.Госпитализированы 944 человека, в крайне тяжелом состоянии находятся 106 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 20).В то же время за сутки выздоровели 305 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 350 497.Минздрав сообщает о 9 погибших, включая 4 умерших из Приднестровья.Общее число скончавшихся на данный момент – 9217.Глава Минздрава Алла Немеренко заявила на пресс-конференции 12 ноября, что ежедневные отчеты о смертях на фоне COVID-19 не включали в себя количество всех смертей в сутки, а лишь те случаи, которые были отражены в отчетах.По данным ведомства, были выявлены несоответствия в процедуре регистрации и отчетности о случаях смерти, связанных с COVID-19, при этом некоторые из записей относились к 2020 году.
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Александр Исаев
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в молдове, минздрав, вакцина, вакцинация

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

18:46 05.12.2021 (обновлено: 18:47 05.12.2021)
© Sputnik / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкЛечение больных COVID-19 в регионах России
Лечение больных COVID-19 в регионах России - Sputnik Молдова, 1920, 05.12.2021
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Александр Исаев
Все материалы
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 5 дек – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 449 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в воскресенье.
Случаев "импорта" инфекции не зарегистрировано. За минувшие сутки проведено 3265 тестов.
Общее число случаев заражения в стране достигло 366 256.
У работников системы здравоохранения выявлено 6 случаев инфицирования: три — у врачей, три – у медсестер.
Госпитализированы 944 человека, в крайне тяжелом состоянии находятся 106 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 20).
В то же время за сутки выздоровели 305 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 350 497.
Минздрав сообщает о 9 погибших, включая 4 умерших из Приднестровья.
Общее число скончавшихся на данный момент – 9217.
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Глава Минздрава Алла Немеренко заявила на пресс-конференции 12 ноября, что ежедневные отчеты о смертях на фоне COVID-19 не включали в себя количество всех смертей в сутки, а лишь те случаи, которые были отражены в отчетах.
По данным ведомства, были выявлены несоответствия в процедуре регистрации и отчетности о случаях смерти, связанных с COVID-19, при этом некоторые из записей относились к 2020 году.
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