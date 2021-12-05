https://ru.sputnik.md/20211205/na-baykonure-ustanovili-raketu-dlya-yaponskikh-kosmicheskikh-turistov-46964238.html

На Байконуре установили ракету для японских космических туристов

На Байконуре установили ракету для японских космических туристов

В космос отправятся японский бизнесмен, его помощник и российский космонавт.

2021-12-05T13:34+0200

2021-12-05T13:34+0200

2021-12-05T13:34+0200

россия

в мире

ракета

космонавты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/05/46964177_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ebc2729ea7ab2ce1d73127553d944db5.jpg

КИШИНЕВ, 5 дек - Sputnik. На стартовом столе на Байконуре установлена ракета "Союз-2.1а", ей предстоит вывести на орбиту корабль "Союз МС-20" с японскими космическими туристами и российским космонавтом, передает корреспондент РИА Новости.Запуск намечен на утро 8 декабря. Стыковка с Международной космической станцией ожидается во второй половине этого же дня. На станции экипаж проведет 12 дней.На МКС в "Союзе МС-20" отправятся японский бизнесмен Юсаку Маэдзава, его помощник Ёдзо Хирано, который будет снимать действия Маэдзавы для Youtube, и российский космонавт Александр Мисуркин. Последний раз космические туристы летали на МКС на "Союзах" в 2009 году, пишет источник.Корабль также привезет на станцию новогодние посылки для российских членов экипажа, работающих сейчас на МКС. Они получат письма с поздравлениями от родных и близких, личные подарки и любимые музыкальные произведения, а также домашние угощения к новогоднему столу.В дублирующий экипаж вошли российский космонавт Александр Скворцов и еще один турист-японец Щун Огисо.В настоящее время на МКС работает 66-я экспедиция в составе россиян Петра Дуброва и Антона Шкаплерова (командир станции), американца Марка Ванде Хая, а также экипажа пилотируемого корабля Crew Dragon - миссии Crew-3 в составе Раджа Чари, Томаса Маршберна, Кайлы Бэррон и Маттиаса Маурера.

https://ru.sputnik.md/20211028/raketa-khokhloma-orbita-korabl-45983127.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, ракета, космонавты