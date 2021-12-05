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На Байконуре установили ракету для японских космических туристов
© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВывоз ракеты-носителя "Союз-2.1а" на стартовый комплекс
© Sputnik / Максим Блинов/
В космос отправятся японский бизнесмен, его помощник и российский космонавт.
КИШИНЕВ, 5 дек - Sputnik. На стартовом столе на Байконуре установлена ракета "Союз-2.1а", ей предстоит вывести на орбиту корабль "Союз МС-20" с японскими космическими туристами и российским космонавтом, передает корреспондент РИА Новости.
Запуск намечен на утро 8 декабря. Стыковка с Международной космической станцией ожидается во второй половине этого же дня. На станции экипаж проведет 12 дней.
Запуск намечен на утро 8 декабря. Стыковка с Международной космической станцией ожидается во второй половине этого же дня. На станции экипаж проведет 12 дней.
На МКС в "Союзе МС-20" отправятся японский бизнесмен Юсаку Маэдзава, его помощник Ёдзо Хирано, который будет снимать действия Маэдзавы для Youtube, и российский космонавт Александр Мисуркин. Последний раз космические туристы летали на МКС на "Союзах" в 2009 году, пишет источник.
Корабль также привезет на станцию новогодние посылки для российских членов экипажа, работающих сейчас на МКС. Они получат письма с поздравлениями от родных и близких, личные подарки и любимые музыкальные произведения, а также домашние угощения к новогоднему столу.
В дублирующий экипаж вошли российский космонавт Александр Скворцов и еще один турист-японец Щун Огисо.
В настоящее время на МКС работает 66-я экспедиция в составе россиян Петра Дуброва и Антона Шкаплерова (командир станции), американца Марка Ванде Хая, а также экипажа пилотируемого корабля Crew Dragon - миссии Crew-3 в составе Раджа Чари, Томаса Маршберна, Кайлы Бэррон и Маттиаса Маурера.
В настоящее время на МКС работает 66-я экспедиция в составе россиян Петра Дуброва и Антона Шкаплерова (командир станции), американца Марка Ванде Хая, а также экипажа пилотируемого корабля Crew Dragon - миссии Crew-3 в составе Раджа Чари, Томаса Маршберна, Кайлы Бэррон и Маттиаса Маурера.