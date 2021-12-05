https://ru.sputnik.md/20211205/novye-mestnye-vybory-moldove-golosovanie-vo-vtorom-ture-idet-normalno-46969803.html
Новые местные выборы в Молдове: голосование во втором туре идет нормально
Новые местные выборы в Молдове: голосование во втором туре идет нормально
В нескольких населенных пунктах Молдовы проходит второй тур выборов глав местной администрации.
2021-12-05T16:44+0200
2021-12-05T16:44+0200
2021-12-05T17:05+0200
общество
в молдове
выборы
цик
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КИШИНЕВ, 5 дек - Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) информирует, что голосование в 5 населенных пунктах страны, где проходит второй тур новых местных выборов мэра, проходит нормально.Так, по данным ЦИК, к 15.00 право голоса реализовали 3484 человека:Согласно информации, представленной Генеральной инспекцией полиции, нарушений или инцидентов в ходе голосования пока не зафиксировано. Полиция обеспечивает охрану общественного порядка. Ранее Центральная избирательная комиссия проинформировала граждан об особенностях голосования 5 декабря.В соответствии с положениями закона о выборах право голоса осуществляется в тех же условиях и на основе тех же списков избирателей, которые использовались в первом туре.При этом лица, достигшие в период между первым и вторым туром выборов 18-летнего возраста, смогут голосовать на избирательных участках по месту жительства, будучи включенными в дополнительный список избирателей.Избиратели, которые между первым и вторым туром местных выборов изменили свое место жительства, смогут голосовать на том же участке, что и в первом туре.Подавшие заявление на голосование на дому в первом туре избиратели могут воспользоваться своим правом голоса во втором туре, даже если они не подавали заявление повторно.Аккредитованные наблюдатели для мониторинга за новыми местными выборами 21 ноября также имеют право участвовать во втором туре.
https://ru.sputnik.md/20211205/tsik-prizvala-izbirateley-ne-khodit-na-uchastki-v-beltsakh-46961062.html
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https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg
в молдове, выборы, цик
Новые местные выборы в Молдове: голосование во втором туре идет нормально
16:44 05.12.2021 (обновлено: 17:05 05.12.2021)
В нескольких населенных пунктах Молдовы проходит второй тур выборов глав местной администрации.
КИШИНЕВ, 5 дек - Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) информирует, что голосование в 5 населенных пунктах страны, где проходит второй тур новых местных выборов мэра, проходит нормально.
Так, по данным ЦИК, к 15.00 право голоса реализовали 3484 человека:
в селе Опачь Каушанского района - 669 избирателей;
в коммуне Хыртоп Чимишлийского района - 489 избирателей;
в городе Купчинь Единецкого района - 1615 избирателей;
в селе Бэлчана Хынчештского района - 411 избирателей;
в коммуне Князевка Леовского района - 300 избирателей.
Согласно информации, представленной Генеральной инспекцией полиции, нарушений или инцидентов в ходе голосования пока не зафиксировано. Полиция обеспечивает охрану общественного порядка.
Ранее Центральная избирательная комиссия проинформировала граждан об особенностях голосования 5 декабря.
В соответствии с положениями закона о выборах право голоса осуществляется в тех же условиях и на основе тех же списков избирателей, которые использовались в первом туре.
При этом лица, достигшие в период между первым и вторым туром выборов 18-летнего возраста, смогут голосовать на избирательных участках по месту жительства, будучи включенными в дополнительный список избирателей.
Избиратели, которые между первым и вторым туром местных выборов изменили свое место жительства, смогут голосовать на том же участке, что и в первом туре.
Подавшие заявление на голосование на дому в первом туре избиратели могут воспользоваться своим правом голоса во втором туре, даже если они не подавали заявление повторно.
Аккредитованные наблюдатели для мониторинга за новыми местными выборами 21 ноября также имеют право участвовать во втором туре.