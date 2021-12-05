https://ru.sputnik.md/20211205/oshibki-vlastey-rost-tsen-i-otchayanie-naseleniya-moldovy-46932445.html

Дайджест недели: ошибки властей, рост цен и отчаяние населения Молдовы

Дайджест недели: ошибки властей, рост цен и отчаяние населения Молдовы

Почему отчаяние преобладает над надеждой в молдавском народе - на вопрос ответили эксперты.

2021-12-05T08:00+0200

2021-12-05T08:00+0200

2021-12-05T10:37+0200

радио

население

власть

бедность

"партия действие и солидарность"

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Чуря: чего не понимает молдавская власть Чуря: чего не понимает молдавская власть

Односталко: кто стоит за проектом о повышении пенсионного возраста в Молдове Односталко: кто стоит за проектом о повышении пенсионного возраста в Молдове

Депутат: о главной экономической ошибке власти Депутат: о главной экономической ошибке власти

Старуш: что будет, если потребители массово откажутся платить по счетам Старуш: что будет, если потребители массово откажутся платить по счетам

КИШИНЕВ, 5 дек - Sputnik. Решение о повышении пенсионного возраста для мужчин и женщин, за которое депутаты партии "Действие и солидарность" (PAS) проголосовали в первом чтении, явно вызвало нервозность в молдавском обществе, судя по не сильно восторженным комментариям молдавских граждан в социальных сетях, оптимизма это людям в среднем возрасте не прибавило. Есть поводы для серьезных огорчений и среди молдавских пенсионеров - им отменили традиционное единовременное пособие размером в 1 тысячу леев, которое ранее выплачивалось к Новому году. Ну и, как "вишенка на торте", - тотальный рост цен на энергоносители и продукты питания. Эксперты проанализировали, почему положение в различных отраслях социально-экономической жизни в республике вызывает опасение.Танцы на грабляхРазговоры о борьбе с коррупцией в Молдове пока остаются всего лишь разговорами, несмотря на уже достаточно солидный срок правления новой власти, – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал политолог Корнелиу Чуря."Нынешняя власть искренне пытается вести борьбу с коррупцией, но говорить о том, что эта борьба началась, пока не приходится", – сказал Чуря."Есть ощущение, что власть не понимает, что такое борьба с коррупцией и что ей делать. Опять звучат слова про реформу юстиции, опять идет борьба за место генпрокурора, как за "сердце системы", которое нужно обязательно завоевать, но нет никакой последовательности", – отметил эксперт.Пикантности ситуации добавляет то, что полностью демонизированные персонажи, которых принято обвинять во всех смертных грехах, комфортно проводят время в развитых странах, не сильно заботясь о потугах молдавского правосудия."Все главные "символы коррупции" находятся на свободе, более того, в западных странах. Все эти бывшие политики и олигархи. А власть в Молдове занимается какими-то мелочами вроде поисков расхождений в имуществе граждан и их доходами. Это несерьезно, называть это коррупцией очень сложно", – заключил политолог.Президент Майя Санду и партия "Действие и солидарность" пришли к власти, активно и последовательно используя антикоррупционную риторику и позиционируя себя как "хороших людей", не запятнанных грехами предшественников.МВФ против молдавских пенсионеровИтак, парламентское монобольшинство проголосовало в первом чтении за увеличение пенсионного возраста в республике.Обманули ли молдавских граждан в предпенсионном возрасте? И какую роль в таком стремлении парламентариев сыграли западные партнеры нынешней власти и, прежде всего, Международный валютный фонд (МВФ)? Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал депутат от Блока коммунистов и социалистов Владимир Односталко."Не только МВФ, но и другие западные кредиторы, которые выделяют крупные суммы Молдове, все настаивают на том, чтобы все социальные расходы были урезаны в целом. Речь идет о всех социальных компенсациях. Пенсия в этом перечне - мажорный, особый элемент, поскольку экономить стараются на тех людях, которые отстраивали эту страну, выплачивали всю жизнь налоги, а сейчас не могут воспользоваться своим заслуженным правом", - подчеркнул парламентарий.Бесплатный сыр бывает, как известно, только в мышеловке. Все заявления о помощи международных финансовых структур, которые мы до сих пор слышим в медийном пространстве из уст представителей монобольшинства, продиктованы лишь тем, чтобы в нашей стране было достаточно людей, которые необходимы "кураторам" лишь как дешевая рабочая сила за границей.Депутат уверен: представителям МВФ и других транснациональных финансовых структур содержать в Молдове пенсионеров посредством кредитов и грантов абсолютно невыгодно. Поэтому, уверен депутат, повышение пенсионного возраста и было одним из важных условий МВФ.На минувшей неделе депутаты в первом чтении приняли поправки в закон, который уравнивает возраст выхода на пенсию женщин и мужчин. За документ проголосовали 56 депутатов PAS.Согласно поправкам, со следующего года возраст выхода на пенсию у женщин будет расти постепенно, пока в 2028 году не достигнет 63 лет, как у мужчин. То есть каждый год возраст будет повышаться на полгода.С дырой в бюджетеПринятый парламентом в первом чтении проект государственного бюджета на 2022 год представители оппозиции от Блока коммунистов и социалистов считают ошибочным, так как уже к декабрю инфляция с 8% вырастет до 13%, а в следующем году Национальный банк Молдовы прогнозирует рост инфляции не меньше 15%. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал депутат от оппозиционной фракции Блока коммунистов и социалистов Петру Бурдужа."В новом бюджете инфляция заложена на уровне 5-6%, когда де-факто уже в первом квартале она составит больше 10%, поэтому финансовые надбавки к зарплатам и на содержание государственных учреждений не отвечают реальным условиям, в которых надбавки будут действовать", – считает депутат.Бурдужа отметил, что реальная покупательская способность граждан Молдовы снизилась, хотя формально она вырастет в среднем на 5,9%. Уже в декабре на оплату счетов гражданам придется тратить намного больше, что существенно сократит затраты в других сферах жизни."Разработанные правительством финансовые компенсации для государственных учреждений в холодный период года не учли дальнейший рост стоимости энергоресурсов и содержание самих учреждений. Их увеличили в среднем на 10% – когда в октябре кубометр газа стоил 4,64 бана, а в декабре газ будет стоить 11,08 бана", – заключил собеседник.Людей загоняют в долгиВслед за газом молдаван ждет цепное повышение тарифов на электроэнергию, отопление, воду и канализацию. Как рядовому потребителю выжить в этом тарифном цунами, не впав в шок и уныние бедности? Все чаще люди стали говорить о протестном отказе от оплаты счетов, потому что как ни крути, но главный потребитель газа в Молдове – это население.О массовой неуплате счетов упомянул и один из директоров Агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) Октавиан Калмык: "По мере роста тарифов прямо пропорционально увеличивается и сумма неоплаченных счетов. Мы ожидаем увеличения потребительского долга. Мы примем решение, что в холодный период года все потребители, не оплатившие счета, не будут отключены. Мы обяжем операторов не делать этого в холодное время года".Система судебно-исполнительной власти в Молдове работает исправно, поэтому в случае неуплат потребителя ждет конфискация имущества или жилья, - от продажи вашей квартиры до ареста, к примеру, автомобиля, - такое мнение высказал в эфире студии Sputnik Молдова директор Центра по защите прав потребителей Денис Старуш."Массовые неуплаты по счетам ничего не изменят, наоборот, добавят определенную нагрузку на систему. Представьте себе, чтобы взыскать 90% из стоимости электро- или теплоэнергии, необходимо платить зарплаты штату сотрудников, выплачивать государственные пошлины, брать деньги за оказанные услуги у государства или под процент у банков", - говорит эксперт.Компания Energocom попросила повысить тариф на электроэнергию с 1,51 лея до 2,42 лея за кВт/ч. Новые тарифы, согласно запросу, будут действовать с 1 ноября 2021 года по 31 декабря 2022 года.Зима отчаяния и нищетыЗима в Молдове создаст проблемы неплатежей прежде всего в теплоэнергетическом комплексе. Такое мнение озвучил в эфире радиостудии Sputnik Молдова бывший вице-премьер, министр экономики в правительстве Иона Стурзы Александр Муравский."Это самый тяжелый вопрос, потому что произошло резкое увеличение тарифов на газ и, соответственно, на отопление. К тому же надо ждать (надеемся, что до апреля это дотянется, но у меня такое предчувствие, что это произойдет раньше), тарифы на электричество вырастут", – сказал Муравский.По его словам, речь идет трех базовых тарифах, которые определяют всю экономическую и социальную жизнь населения.Он обратил внимание на то, что сейчас совершаются попытки найти механизмы предстоящего расчета с "Газпромом" по историческим долгам. "Но мы сейчас войдем в ситуацию, когда "Термоэлектрика" будет накапливать новые текущие долги, и тогда проблема станет гораздо острее", – подчеркнул Муравский.Эксперт уверен, что ситуация с невыплатой по текущим долгам за природный газ "Газпрому" может повториться."Те компенсации, которые разработало правительство по газу и особенно по отоплению, не решат проблему для большинства населения. Потому что в любом случае тариф вырастет, и, значит, мы можем войти в новый кризис платежей, который чреват большими проблемами во взаимоотношениях "Молдовагаза" с "Газпромом" и, соответственно, внутри страны", – заявил собеседник.Эксперт уточнил, что компенсации правительство будет выделять только населению, а экономические агенты не получат ничего."А ведь на бизнес ложатся тоже огромные затраты. Представьте, к примеру, частная пекарня, которая работает на газе и завтра, условно говоря, не сможет продавать хлеб по три лея, а будет вынуждена продавать его по шесть леев", – отметил Муравский.Как следствие, обратил внимание эксперт, ожидается рост цен на множество продуктов питания и товаров. "То есть целый ряд производств тянет за собой цепочку подорожаний. Поэтому и есть прогноз Национального банка, что ожидается инфляция 15% в следующем году. У нас двузначная цифра инфляции в последний раз демонстрировалась где-то 15-20 лет назад. То есть мы все время жили в пределах согласованных показателей пять плюс минус процентов, а сейчас – 15%..." – подчеркнул бывший вице-премьер.Он выразил надежду, что, возможно, показатели инфляции будут все-таки несколько ниже.Также, продолжил собеседник, есть еще надежда на то, что, пройдя зиму, Молдова вступит в расчет уже другой формулы цены на природный газ, привязанной к спотовому рынку."Надежда на то, что уже успокоится европейский рынок, спотовые цены придут более или менее в норму, эти скачки прекратятся, и они (цены – ред.) понизятся до 200-300 долларов. Тогда можно рассчитывать на то, что у нас во второй половине года инфляция уже пойдет на спад и в целом по году мы выйдем ниже 15%. Но это пока прогнозы, которые могут поломаться в любую минуту", – заключил Муравский.Согласно последнему прогнозу Национального банка Молдовы, ожидается, что годовой уровень инфляции достигнет максимального значения в 15,1% в III квартале 2022 года, а минимальное значение в 4,1% – в III квартале 2023-го.

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2021

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

население, власть, бедность, "партия действие и солидарность"