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Дайджест недели: ошибки властей, рост цен и отчаяние населения Молдовы
08:00 05.12.2021 (обновлено: 10:37 05.12.2021)
CC0 / Pixabay / BM10777 /
Малопопулярные в народе меры правительства и рост цен на энергоносители, а также значительное подорожание продуктов первой необходимости вряд ли вселяют в граждан уверенность. Почему отчаяние преобладает над надеждой в молдавском народе - на вопрос ответили эксперты.
КИШИНЕВ, 5 дек - Sputnik. Решение о повышении пенсионного возраста для мужчин и женщин, за которое депутаты партии "Действие и солидарность" (PAS) проголосовали в первом чтении, явно вызвало нервозность в молдавском обществе, судя по не сильно восторженным комментариям молдавских граждан в социальных сетях, оптимизма это людям в среднем возрасте не прибавило. Есть поводы для серьезных огорчений и среди молдавских пенсионеров - им отменили традиционное единовременное пособие размером в 1 тысячу леев, которое ранее выплачивалось к Новому году. Ну и, как "вишенка на торте", - тотальный рост цен на энергоносители и продукты питания. Эксперты проанализировали, почему положение в различных отраслях социально-экономической жизни в республике вызывает опасение.
Танцы на граблях
Разговоры о борьбе с коррупцией в Молдове пока остаются всего лишь разговорами, несмотря на уже достаточно солидный срок правления новой власти, – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал политолог Корнелиу Чуря.
"Нынешняя власть искренне пытается вести борьбу с коррупцией, но говорить о том, что эта борьба началась, пока не приходится", – сказал Чуря.
"Старые грабли" "новой метлы" – несмотря на полную смену правящего политического класса, реальные антикоррупционные действия по-прежнему носят некий имитационный характер, говорит аналитик.
"Есть ощущение, что власть не понимает, что такое борьба с коррупцией и что ей делать. Опять звучат слова про реформу юстиции, опять идет борьба за место генпрокурора, как за "сердце системы", которое нужно обязательно завоевать, но нет никакой последовательности", – отметил эксперт.
Пикантности ситуации добавляет то, что полностью демонизированные персонажи, которых принято обвинять во всех смертных грехах, комфортно проводят время в развитых странах, не сильно заботясь о потугах молдавского правосудия.
Владимир Плахотнюк
"Все главные "символы коррупции" находятся на свободе, более того, в западных странах. Все эти бывшие политики и олигархи. А власть в Молдове занимается какими-то мелочами вроде поисков расхождений в имуществе граждан и их доходами. Это несерьезно, называть это коррупцией очень сложно", – заключил политолог.
© Sputnik / Mihai Caraus Выборы в парламент Молдовы 2021
Выборы в парламент Молдовы 2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Президент Майя Санду и партия "Действие и солидарность" пришли к власти, активно и последовательно используя антикоррупционную риторику и позиционируя себя как "хороших людей", не запятнанных грехами предшественников.
МВФ против молдавских пенсионеров
Итак, парламентское монобольшинство проголосовало в первом чтении за увеличение пенсионного возраста в республике.
Обманули ли молдавских граждан в предпенсионном возрасте? И какую роль в таком стремлении парламентариев сыграли западные партнеры нынешней власти и, прежде всего, Международный валютный фонд (МВФ)? Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал депутат от Блока коммунистов и социалистов Владимир Односталко.
"Не только МВФ, но и другие западные кредиторы, которые выделяют крупные суммы Молдове, все настаивают на том, чтобы все социальные расходы были урезаны в целом. Речь идет о всех социальных компенсациях. Пенсия в этом перечне - мажорный, особый элемент, поскольку экономить стараются на тех людях, которые отстраивали эту страну, выплачивали всю жизнь налоги, а сейчас не могут воспользоваться своим заслуженным правом", - подчеркнул парламентарий.
По словам депутата, МВФ выдает Молдове кредит в размере 564 миллионов долларов, ставя в ответ довольно жесткие условия экономии на всех социально уязвимых слоях населения.
Бесплатный сыр бывает, как известно, только в мышеловке. Все заявления о помощи международных финансовых структур, которые мы до сих пор слышим в медийном пространстве из уст представителей монобольшинства, продиктованы лишь тем, чтобы в нашей стране было достаточно людей, которые необходимы "кураторам" лишь как дешевая рабочая сила за границей.
Международный валютный фонд
Депутат уверен: представителям МВФ и других транснациональных финансовых структур содержать в Молдове пенсионеров посредством кредитов и грантов абсолютно невыгодно. Поэтому, уверен депутат, повышение пенсионного возраста и было одним из важных условий МВФ.
Напомним, в настоящее время стандартный возраст выхода на пенсию у женщин составляет 59,5 года, а у мужчин – 63 года.
На минувшей неделе депутаты в первом чтении приняли поправки в закон, который уравнивает возраст выхода на пенсию женщин и мужчин. За документ проголосовали 56 депутатов PAS.
Согласно поправкам, со следующего года возраст выхода на пенсию у женщин будет расти постепенно, пока в 2028 году не достигнет 63 лет, как у мужчин. То есть каждый год возраст будет повышаться на полгода.
С дырой в бюджете
Принятый парламентом в первом чтении проект государственного бюджета на 2022 год представители оппозиции от Блока коммунистов и социалистов считают ошибочным, так как уже к декабрю инфляция с 8% вырастет до 13%, а в следующем году Национальный банк Молдовы прогнозирует рост инфляции не меньше 15%. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал депутат от оппозиционной фракции Блока коммунистов и социалистов Петру Бурдужа.
"В новом бюджете инфляция заложена на уровне 5-6%, когда де-факто уже в первом квартале она составит больше 10%, поэтому финансовые надбавки к зарплатам и на содержание государственных учреждений не отвечают реальным условиям, в которых надбавки будут действовать", – считает депутат.
© Sputnik / Miroslav RotariДеньги
Деньги
© Sputnik / Miroslav Rotari
Бурдужа отметил, что реальная покупательская способность граждан Молдовы снизилась, хотя формально она вырастет в среднем на 5,9%. Уже в декабре на оплату счетов гражданам придется тратить намного больше, что существенно сократит затраты в других сферах жизни.
"Разработанные правительством финансовые компенсации для государственных учреждений в холодный период года не учли дальнейший рост стоимости энергоресурсов и содержание самих учреждений. Их увеличили в среднем на 10% – когда в октябре кубометр газа стоил 4,64 бана, а в декабре газ будет стоить 11,08 бана", – заключил собеседник.
Людей загоняют в долги
Вслед за газом молдаван ждет цепное повышение тарифов на электроэнергию, отопление, воду и канализацию. Как рядовому потребителю выжить в этом тарифном цунами, не впав в шок и уныние бедности? Все чаще люди стали говорить о протестном отказе от оплаты счетов, потому что как ни крути, но главный потребитель газа в Молдове – это население.
© Sputnik / Mihai CarausГазовый счетчик
Газовый счетчик
© Sputnik / Mihai Caraus
О массовой неуплате счетов упомянул и один из директоров Агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) Октавиан Калмык: "По мере роста тарифов прямо пропорционально увеличивается и сумма неоплаченных счетов. Мы ожидаем увеличения потребительского долга. Мы примем решение, что в холодный период года все потребители, не оплатившие счета, не будут отключены. Мы обяжем операторов не делать этого в холодное время года".
Система судебно-исполнительной власти в Молдове работает исправно, поэтому в случае неуплат потребителя ждет конфискация имущества или жилья, - от продажи вашей квартиры до ареста, к примеру, автомобиля, - такое мнение высказал в эфире студии Sputnik Молдова директор Центра по защите прав потребителей Денис Старуш.
"Массовые неуплаты по счетам ничего не изменят, наоборот, добавят определенную нагрузку на систему. Представьте себе, чтобы взыскать 90% из стоимости электро- или теплоэнергии, необходимо платить зарплаты штату сотрудников, выплачивать государственные пошлины, брать деньги за оказанные услуги у государства или под процент у банков", - говорит эксперт.
Учитывая все эти сложности, заключил Старуш, все это не снизит выросшие тарифы для потребителей в случае массового отказа от выплат.
Компания Energocom попросила повысить тариф на электроэнергию с 1,51 лея до 2,42 лея за кВт/ч. Новые тарифы, согласно запросу, будут действовать с 1 ноября 2021 года по 31 декабря 2022 года.
Зима отчаяния и нищеты
Зима в Молдове создаст проблемы неплатежей прежде всего в теплоэнергетическом комплексе. Такое мнение озвучил в эфире радиостудии Sputnik Молдова бывший вице-премьер, министр экономики в правительстве Иона Стурзы Александр Муравский.
"Это самый тяжелый вопрос, потому что произошло резкое увеличение тарифов на газ и, соответственно, на отопление. К тому же надо ждать (надеемся, что до апреля это дотянется, но у меня такое предчувствие, что это произойдет раньше), тарифы на электричество вырастут", – сказал Муравский.
По его словам, речь идет трех базовых тарифах, которые определяют всю экономическую и социальную жизнь населения.
"Поэтому, думаю, зима создаст большие проблемы неплатежей прежде всего в теплоэнергетическом комплексе, особенно в городах – в Кишиневе и Бельцах. В сельской местности люди могут перейти и перейдут на дрова, где-то на уголь, мы можем вернуться к началу 90-х, когда вырубали лесопосадки…" – сказал бывший вице-премьер.
Он обратил внимание на то, что сейчас совершаются попытки найти механизмы предстоящего расчета с "Газпромом" по историческим долгам. "Но мы сейчас войдем в ситуацию, когда "Термоэлектрика" будет накапливать новые текущие долги, и тогда проблема станет гораздо острее", – подчеркнул Муравский.
© Sputnik / OsmatescoТеплоэлектроцентраль
Теплоэлектроцентраль
© Sputnik / Osmatesco
Эксперт уверен, что ситуация с невыплатой по текущим долгам за природный газ "Газпрому" может повториться.
"Те компенсации, которые разработало правительство по газу и особенно по отоплению, не решат проблему для большинства населения. Потому что в любом случае тариф вырастет, и, значит, мы можем войти в новый кризис платежей, который чреват большими проблемами во взаимоотношениях "Молдовагаза" с "Газпромом" и, соответственно, внутри страны", – заявил собеседник.
Эксперт уточнил, что компенсации правительство будет выделять только населению, а экономические агенты не получат ничего.
"А ведь на бизнес ложатся тоже огромные затраты. Представьте, к примеру, частная пекарня, которая работает на газе и завтра, условно говоря, не сможет продавать хлеб по три лея, а будет вынуждена продавать его по шесть леев", – отметил Муравский.
Как следствие, обратил внимание эксперт, ожидается рост цен на множество продуктов питания и товаров. "То есть целый ряд производств тянет за собой цепочку подорожаний. Поэтому и есть прогноз Национального банка, что ожидается инфляция 15% в следующем году. У нас двузначная цифра инфляции в последний раз демонстрировалась где-то 15-20 лет назад. То есть мы все время жили в пределах согласованных показателей пять плюс минус процентов, а сейчас – 15%..." – подчеркнул бывший вице-премьер.
Он выразил надежду, что, возможно, показатели инфляции будут все-таки несколько ниже.
"Учитывая, что первый вот такой сильный тарифный всплеск произойдет в декабре этого года, то часть этой инфляции возьмет на себя окончание этого года, и вот этот вал, который отразится на первом квартале 2022-го, сможет сойти на нет", – пояснил эксперт.
Также, продолжил собеседник, есть еще надежда на то, что, пройдя зиму, Молдова вступит в расчет уже другой формулы цены на природный газ, привязанной к спотовому рынку.
"Надежда на то, что уже успокоится европейский рынок, спотовые цены придут более или менее в норму, эти скачки прекратятся, и они (цены – ред.) понизятся до 200-300 долларов. Тогда можно рассчитывать на то, что у нас во второй половине года инфляция уже пойдет на спад и в целом по году мы выйдем ниже 15%. Но это пока прогнозы, которые могут поломаться в любую минуту", – заключил Муравский.
© Sputnik / Mihai CarausBanca Națională a Moldovei
Banca Națională a Moldovei
© Sputnik / Mihai Caraus
Согласно последнему прогнозу Национального банка Молдовы, ожидается, что годовой уровень инфляции достигнет максимального значения в 15,1% в III квартале 2022 года, а минимальное значение в 4,1% – в III квартале 2023-го.