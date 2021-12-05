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https://ru.sputnik.md/20211205/pas-prokommentirovala-snyatie-tauber-s-vyborov-mera-belts-46966204.html
PAS прокомментировала снятие Таубер с выборов мэра Бельц
PAS прокомментировала снятие Таубер с выборов мэра Бельц
Правящая партия поддержала решение суда, который отменил регистрацию лидирующего кандидата.
2021-12-05T13:55+0200
2021-12-05T13:55+0200
политика
бельцы
выборы
цик
в молдове
марина таубер
pas
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КИШИНЕВ, 5 дек — Sputnik. Правящая партия "Действие и солидарность" (PAS) поддержала решение суда о снятии Марины Таубер с выборов мэра Бельц.Партия "приняла к сведению" вердикт инстанции об аннулировании регистрации кандидата от Партии "Шор" Марины Таубер, сообщается на официальной странице PAS в соцсетях.Это сообщение в Telegram от своего имени опубликовал также и вице-премьер правительства Андрей Спыну, который также является генеральным секретарем PAS.Центральная избирательная комиссия обратилась 1 декабря в суд Бельц с просьбой исключить Марину Таубер из гонки за пост мэра северной столицы. Ее обвинили в расходовании незадекларированных средств на питание сторонников, поддержавших ее в предвыборной кампании.Суд Бельц в субботу, 4 декабря, постановил исключить Марину Таубер из предвыборной гонки. В то же время члены ЦИК направили запрос в Апелляционный суд Бельц для уточнения сроков исполнения судебного решения.Апелляционный суд Бельц оставил в силе решение первой инстанции об исключении Таубер из предвыборной гонки. Члены ЦИК сочли невозможным провести второй тур выборов мэра Бельц только с одним кандидатом, при том, что законодательство о выборах предусматривает двух кандидатов для проведения голосования.Собравшись на внеочередное заседание, члены ЦИК приняли решение о приостановлении проведения второго тура до тех пор, пока решения судов первой инстанции и апелляционные решения не станут неоспоримыми.Таким образом, 5 декабря второй тур новых местных выборов мэра проходит только в 5 населенных пунктах Молдовы: в селах Опачь (Каушанский район), Хыртоп (Чимишлийский район), Купчинь (Единецкий район), Бэлчана (Хынчештский район) и Князевка (Леовский район).
https://ru.sputnik.md/20211205/brifing-tsik-vtoroy-tur-vyborov-v-beltsakh-priostanovlen-46959180.html
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бельцы, выборы, цик, в молдове, марина таубер, pas

PAS прокомментировала снятие Таубер с выборов мэра Бельц

13:55 05.12.2021
© Sputnik / Mihai CarausВыборы в парламент Молдовы 2021
Выборы в парламент Молдовы 2021 - Sputnik Молдова, 1920, 05.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Александр Исаев
Все материалы
Правящая партия поддержала решение суда, который отменил регистрацию лидирующего кандидата.
КИШИНЕВ, 5 дек — Sputnik. Правящая партия "Действие и солидарность" (PAS) поддержала решение суда о снятии Марины Таубер с выборов мэра Бельц.
Партия "приняла к сведению" вердикт инстанции об аннулировании регистрации кандидата от Партии "Шор" Марины Таубер, сообщается на официальной странице PAS в соцсетях.

"В демократическом государстве все действующие лица должны быть в равных условиях, используя разрешенные ресурсы в пределах закона и любые нарушения этого принципа, должны быть санкционированы институтами государства", — сообщается в заявлении "Действия и солидарности".

Это сообщение в Telegram от своего имени опубликовал также и вице-премьер правительства Андрей Спыну, который также является генеральным секретарем PAS.
Центральная избирательная комиссия обратилась 1 декабря в суд Бельц с просьбой исключить Марину Таубер из гонки за пост мэра северной столицы. Ее обвинили в расходовании незадекларированных средств на питание сторонников, поддержавших ее в предвыборной кампании.
Суд Бельц в субботу, 4 декабря, постановил исключить Марину Таубер из предвыборной гонки. В то же время члены ЦИК направили запрос в Апелляционный суд Бельц для уточнения сроков исполнения судебного решения.
Comisia Electorală Centrală a Republcii Moldova - Sputnik Молдова, 1920, 05.12.2021
Общество
Брифинг ЦИК: второй тур выборов в Бельцах приостановлен
08:32
Апелляционный суд Бельц оставил в силе решение первой инстанции об исключении Таубер из предвыборной гонки. Члены ЦИК сочли невозможным провести второй тур выборов мэра Бельц только с одним кандидатом, при том, что законодательство о выборах предусматривает двух кандидатов для проведения голосования.
Собравшись на внеочередное заседание, члены ЦИК приняли решение о приостановлении проведения второго тура до тех пор, пока решения судов первой инстанции и апелляционные решения не станут неоспоримыми.
Таким образом, 5 декабря второй тур новых местных выборов мэра проходит только в 5 населенных пунктах Молдовы: в селах Опачь (Каушанский район), Хыртоп (Чимишлийский район), Купчинь (Единецкий район), Бэлчана (Хынчештский район) и Князевка (Леовский район).
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