https://ru.sputnik.md/20211205/pas-prokommentirovala-snyatie-tauber-s-vyborov-mera-belts-46966204.html

PAS прокомментировала снятие Таубер с выборов мэра Бельц

PAS прокомментировала снятие Таубер с выборов мэра Бельц

Правящая партия поддержала решение суда, который отменил регистрацию лидирующего кандидата.

2021-12-05T13:55+0200

2021-12-05T13:55+0200

2021-12-05T13:55+0200

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КИШИНЕВ, 5 дек — Sputnik. Правящая партия "Действие и солидарность" (PAS) поддержала решение суда о снятии Марины Таубер с выборов мэра Бельц.Партия "приняла к сведению" вердикт инстанции об аннулировании регистрации кандидата от Партии "Шор" Марины Таубер, сообщается на официальной странице PAS в соцсетях.Это сообщение в Telegram от своего имени опубликовал также и вице-премьер правительства Андрей Спыну, который также является генеральным секретарем PAS.Центральная избирательная комиссия обратилась 1 декабря в суд Бельц с просьбой исключить Марину Таубер из гонки за пост мэра северной столицы. Ее обвинили в расходовании незадекларированных средств на питание сторонников, поддержавших ее в предвыборной кампании.Суд Бельц в субботу, 4 декабря, постановил исключить Марину Таубер из предвыборной гонки. В то же время члены ЦИК направили запрос в Апелляционный суд Бельц для уточнения сроков исполнения судебного решения.Апелляционный суд Бельц оставил в силе решение первой инстанции об исключении Таубер из предвыборной гонки. Члены ЦИК сочли невозможным провести второй тур выборов мэра Бельц только с одним кандидатом, при том, что законодательство о выборах предусматривает двух кандидатов для проведения голосования.Собравшись на внеочередное заседание, члены ЦИК приняли решение о приостановлении проведения второго тура до тех пор, пока решения судов первой инстанции и апелляционные решения не станут неоспоримыми.Таким образом, 5 декабря второй тур новых местных выборов мэра проходит только в 5 населенных пунктах Молдовы: в селах Опачь (Каушанский район), Хыртоп (Чимишлийский район), Купчинь (Единецкий район), Бэлчана (Хынчештский район) и Князевка (Леовский район).

https://ru.sputnik.md/20211205/brifing-tsik-vtoroy-tur-vyborov-v-beltsakh-priostanovlen-46959180.html

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бельцы, выборы, цик, в молдове, марина таубер, pas