https://ru.sputnik.md/20211205/pochemu-pas-ne-stremitsya-kontrolirovat-rost-tsen-v-moldove-46835921.html

Михэеш: почему PAS не стремится контролировать рост цен в Молдове

Михэеш: почему PAS не стремится контролировать рост цен в Молдове

Политический аналитик рассмотрел ситуацию с ростом цен на энергоносители и продукты питания в республике

2021-12-05T09:00+0200

2021-12-05T09:00+0200

2021-12-05T10:40+0200

радио

молдова

рост цен

продукты

газ

рейтинг

pas

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Михэеш: почему PAS не стремится контролировать рост цен в Молдове Михэеш: почему PAS не стремится контролировать рост цен в Молдове

Рост цен на газ в Молдове вызвал цепную реакцию, при которой значительно увеличивается стоимость продуктов питания первой необходимости, что в значительной степени бьет по карману представителей социально уязвимых слоев населения, прежде всего - пенсионеров, людей с ограниченными возможностями, по многодетным семьям. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал политический аналитик Роман Михэеш.В этой ситуации должен был бы действовать в полной мере Совет по конкуренции, однако в супермаркетах и продуктовых магазинах страны многие владельцы позволяют себе завышать цены, утверждают некоторые экономические эксперты, которые выступали в эфире студии Sputnik Молдова. В среднем за последние два месяца стоимость ряда продуктов питания возросла на 15-20 процентов, в зависимости от категории продукции. "Мы видим, что парламент проголосовал за выделение компенсаций населению за потребление газа и тепловой энергии. Посильную помощь власти населению оказывают, потому что компенсация потребления 150 кубометров может быть и поможет бытовым потребителям в отопительном сезоне", - считает собеседник. Однако, по мнению эксперта, что касается цен на продукты питания, их постоянного роста, правительство должно оказать помощь нуждающимся гражданам, обратить особое внимание на оказание поддержки социально уязвимым категориям населения.В заключение собеседник обратил внимание на то, что в других странах Европы контроль за ценообразованием со стороны государства не выглядит как неэффективная и недейственная мера. Михэеш считает, чти правительству PAS следует применить эту практику соседних стран.

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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молдова, рост цен, продукты, газ, рейтинг, pas, аудио