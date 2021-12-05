https://ru.sputnik.md/20211205/pogodnye-rekordy-moldovy-5-dekabrya-46957501.html
Погодные рекорды Молдовы 5 декабря
Погодные рекорды Молдовы 5 декабря
Какой была температура 5 декабря в Молдове в разные годы
2021-12-05T00:02+0200
2021-12-05T00:02+0200
2021-12-05T00:02+0200
прогноз
синоптики
погода
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КИШИНЕВ, 5 дек – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы пятого декабря специалисты зафиксировали в начале XIX века.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 5 декабря 1896 года столбик термометра упал до отметки в –13 градусов по Цельсию.А температурный максимум был зарегистрирован в 1985 году. Тогда воздух прогрелся до +16,3 градуса по Цельсию.Таким образом, разница между максимальным и минимальным показателями составила 29,3 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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Александр Исаев
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прогноз, синоптики, погода
Погодные рекорды Молдовы 5 декабря
В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 5 дек – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы пятого декабря специалисты зафиксировали в начале XIX века.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, 5 декабря 1896 года столбик термометра упал до отметки в –13 градусов по Цельсию.
А температурный максимум был зарегистрирован в 1985 году. Тогда воздух прогрелся до +16,3 градуса по Цельсию.
Таким образом, разница между максимальным и минимальным показателями составила 29,3 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.