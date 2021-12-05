https://ru.sputnik.md/20211205/pogodnye-rekordy-moldovy-5-dekabrya-46957501.html

Погодные рекорды Молдовы 5 декабря

Погодные рекорды Молдовы 5 декабря

Какой была температура 5 декабря в Молдове в разные годы

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КИШИНЕВ, 5 дек – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы пятого декабря специалисты зафиксировали в начале XIX века.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 5 декабря 1896 года столбик термометра упал до отметки в –13 градусов по Цельсию.А температурный максимум был зарегистрирован в 1985 году. Тогда воздух прогрелся до +16,3 градуса по Цельсию.Таким образом, разница между максимальным и минимальным показателями составила 29,3 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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