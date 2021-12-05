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Профсоюзы угрожают кабмину протестами из-за лишения премий бюджетников
Профсоюзы угрожают кабмину протестами из-за лишения премий бюджетников
После решений правительства возникла неопределенности выплаты ежегодной премии за 2021 год, заявляют профсоюзы.
2021-12-05T17:03+0200
2021-12-05T17:03+0200
общество
цены
профсоюзы
премии
в молдове
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КИШИНЕВ, 5 дек — Sputnik. Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы заявила о готовности вывести людей на массовые протесты из-за решения правительства ограничить право работников бюджетной сферы на получение ежегодной премии.По сообщению профсоюзов, в ходе пятничного заседания правительства было одобрено несколько поправок к проекту закона о бюджете на 2022 год и налогово-бюджетной политике на следующий год. Таким образом, согласно поправкам, ежегодная премия для работников бюджетной сферы за 2020 год выплачиваться не будет."Изучая мнения правительства о поправках к этим важным ежегодным законам, мы можем сделать вывод об отсутствии права на получение ежегодной премии не только по результатам 2020 года, но и о неопределенности выплаты ежегодной премии за 2021 год. При этом средние потребительские цены только за десять месяцев 2021 года выросли на 8,29%, начиная с повышения тарифов на энергоресурсы, что повлияет на покупательную способность населения в целом ", - заявила Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы.Профсоюзы обратились к властям с просьбой определить финансовые ресурсы, необходимые для выплаты ежегодных премий более чем 150 тысячам государственных служащих.Напоминаем, что в понедельник депутаты соберутся на заседание для рассмотрения во втором чтении проектов госбюджета, бюджета государственного социального страхования и фондов обязательного медицинского страхования на 2022 год.
https://ru.sputnik.md/20211205/pochemu-pas-ne-stremitsya-kontrolirovat-rost-tsen-v-moldove-46835921.html
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Александр Исаев
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цены, профсоюзы, премии, в молдове

Профсоюзы угрожают кабмину протестами из-за лишения премий бюджетников

17:03 05.12.2021
© Sputnik / Yana ZaharovaМолдавские леи
Молдавские леи - Sputnik Молдова, 1920, 05.12.2021
© Sputnik / Yana Zaharova
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Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
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После решений правительства возникла неопределенности выплаты ежегодной премии за 2021 год, заявляют профсоюзы.
КИШИНЕВ, 5 дек — Sputnik. Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы заявила о готовности вывести людей на массовые протесты из-за решения правительства ограничить право работников бюджетной сферы на получение ежегодной премии.
По сообщению профсоюзов, в ходе пятничного заседания правительства было одобрено несколько поправок к проекту закона о бюджете на 2022 год и налогово-бюджетной политике на следующий год. Таким образом, согласно поправкам, ежегодная премия для работников бюджетной сферы за 2020 год выплачиваться не будет.
"Изучая мнения правительства о поправках к этим важным ежегодным законам, мы можем сделать вывод об отсутствии права на получение ежегодной премии не только по результатам 2020 года, но и о неопределенности выплаты ежегодной премии за 2021 год. При этом средние потребительские цены только за десять месяцев 2021 года выросли на 8,29%, начиная с повышения тарифов на энергоресурсы, что повлияет на покупательную способность населения в целом ", - заявила Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы.
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Профсоюзы обратились к властям с просьбой определить финансовые ресурсы, необходимые для выплаты ежегодных премий более чем 150 тысячам государственных служащих.
Напоминаем, что в понедельник депутаты соберутся на заседание для рассмотрения во втором чтении проектов госбюджета, бюджета государственного социального страхования и фондов обязательного медицинского страхования на 2022 год.
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