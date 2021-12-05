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В Румынии выявлены первые подтвержденные случаи заражения штаммом "омикрон"
В Румынии выявлены первые подтвержденные случаи заражения штаммом "омикрон"
Минздрав Румынии официально подтвердил информацию о выявлении в стране нового штамма коронавируса.
2021-12-05T09:32+0200
2021-12-05T10:43+0200
коронавирус
в мире
румыния
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КИШИНЕВ, 5 дек - Sputnik. Национальный институт общественного здравоохранения Румынии получил результаты первого секвенирования, проведенного в Национальном институте военно-медицинских исследований им. Кантакузино в Бухаресте, которые подтверждают присутствие нового штамма коронавируса "омикрон" у двух человек, об этом сообщило Министерство здравоохранения Румынии.Отмечается, что "омикрон" выявлен у двух пассажиров из Южной Африки, которые прибыли в Бухарест рейсом 30 ноября.Минздрав соседней страны также информирует, что ожидается результат секвенирования пробы, взятой у спортсмена из Бая-Маре. У пассажира, прилетевшего из Марокко и сдавшего положительный тест на ковид, выявлен штамм SARS CoV-2 "дельта", - пишет Минздрав.Второго ноября ведомство сообщило, что все летевшие рейсом компании Tarom из Южной Африки, вывозившим на родину застрявших в этой стране румынских граждан, приземлился на базе румынских ВВС "90" в пригороде Отопень. Всех пассажиров поместили на карантин, в том числе граждан из других стран Европы, которые собирались отправиться на родину.Были проведены тесты на коронавирус."Согласно первым тестам, серьезное подозрение на штамм "омикрон" вируса SARS-Cov-2 существует у двух из трех протестированных. Все трое, у кого был выявлен вирус SARS-Cov-2, прошли полную схему вакцинации. У всех троих инфицированных нет симптомов, они изолированы, чувствуют себя хорошо и находятся под наблюдением", - отмечал Минздрав Румынии.Ведомство уточнило, что процесс секвенирования штамма "омикрон" проходит в несколько этапов и длится несколько дней.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания 26 ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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Ирина Каруш
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в мире, румыния

В Румынии выявлены первые подтвержденные случаи заражения штаммом "омикрон"

09:32 05.12.2021 (обновлено: 10:43 05.12.2021)
© Sputnik / Mihai CarausCentrul de Medicină Legală
Centrul de Medicină Legală - Sputnik Молдова, 1920, 05.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Ирина Каруш - Sputnik Молдова
Ирина Каруш
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Минздрав Румынии официально подтвердил информацию о выявлении в стране нового штамма коронавируса.
КИШИНЕВ, 5 дек - Sputnik. Национальный институт общественного здравоохранения Румынии получил результаты первого секвенирования, проведенного в Национальном институте военно-медицинских исследований им. Кантакузино в Бухаресте, которые подтверждают присутствие нового штамма коронавируса "омикрон" у двух человек, об этом сообщило Министерство здравоохранения Румынии.
Отмечается, что "омикрон" выявлен у двух пассажиров из Южной Африки, которые прибыли в Бухарест рейсом 30 ноября.

"Речь идет о 48-летней женщине из уезда Брашов и 59-летнем мужчине из уезда Васлуй. Оба находятся на карантине дома, заболевание проходит бессимптомно", - отмечает ведомство.

Минздрав соседней страны также информирует, что ожидается результат секвенирования пробы, взятой у спортсмена из Бая-Маре.
У пассажира, прилетевшего из Марокко и сдавшего положительный тест на ковид, выявлен штамм SARS CoV-2 "дельта", - пишет Минздрав.
Второго ноября ведомство сообщило, что все летевшие рейсом компании Tarom из Южной Африки, вывозившим на родину застрявших в этой стране румынских граждан, приземлился на базе румынских ВВС "90" в пригороде Отопень. Всех пассажиров поместили на карантин, в том числе граждан из других стран Европы, которые собирались отправиться на родину.
Дезинфекция - Sputnik Молдова, 1920, 03.12.2021
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В ЮАР – небывалый рост случаев COVID на фоне распространения штамма "омикрон"
3 декабря, 21:37
Были проведены тесты на коронавирус.
"Согласно первым тестам, серьезное подозрение на штамм "омикрон" вируса SARS-Cov-2 существует у двух из трех протестированных. Все трое, у кого был выявлен вирус SARS-Cov-2, прошли полную схему вакцинации. У всех троих инфицированных нет симптомов, они изолированы, чувствуют себя хорошо и находятся под наблюдением", - отмечал Минздрав Румынии.
Ведомство уточнило, что процесс секвенирования штамма "омикрон" проходит в несколько этапов и длится несколько дней.
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания 26 ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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