https://ru.sputnik.md/20211205/rumynii-vyyavleny-pervye-sluchai-zarazheniya-shtammom-omikron-46959484.html

В Румынии выявлены первые подтвержденные случаи заражения штаммом "омикрон"

В Румынии выявлены первые подтвержденные случаи заражения штаммом "омикрон"

Минздрав Румынии официально подтвердил информацию о выявлении в стране нового штамма коронавируса.

2021-12-05T09:32+0200

2021-12-05T09:32+0200

2021-12-05T10:43+0200

коронавирус

в мире

румыния

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КИШИНЕВ, 5 дек - Sputnik. Национальный институт общественного здравоохранения Румынии получил результаты первого секвенирования, проведенного в Национальном институте военно-медицинских исследований им. Кантакузино в Бухаресте, которые подтверждают присутствие нового штамма коронавируса "омикрон" у двух человек, об этом сообщило Министерство здравоохранения Румынии.Отмечается, что "омикрон" выявлен у двух пассажиров из Южной Африки, которые прибыли в Бухарест рейсом 30 ноября.Минздрав соседней страны также информирует, что ожидается результат секвенирования пробы, взятой у спортсмена из Бая-Маре. У пассажира, прилетевшего из Марокко и сдавшего положительный тест на ковид, выявлен штамм SARS CoV-2 "дельта", - пишет Минздрав.Второго ноября ведомство сообщило, что все летевшие рейсом компании Tarom из Южной Африки, вывозившим на родину застрявших в этой стране румынских граждан, приземлился на базе румынских ВВС "90" в пригороде Отопень. Всех пассажиров поместили на карантин, в том числе граждан из других стран Европы, которые собирались отправиться на родину.Были проведены тесты на коронавирус."Согласно первым тестам, серьезное подозрение на штамм "омикрон" вируса SARS-Cov-2 существует у двух из трех протестированных. Все трое, у кого был выявлен вирус SARS-Cov-2, прошли полную схему вакцинации. У всех троих инфицированных нет симптомов, они изолированы, чувствуют себя хорошо и находятся под наблюдением", - отмечал Минздрав Румынии.Ведомство уточнило, что процесс секвенирования штамма "омикрон" проходит в несколько этапов и длится несколько дней.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания 26 ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

https://ru.sputnik.md/20211203/rost-sluchaev-covid-shtamm-omikron-46909782.html

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в мире, румыния