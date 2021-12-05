https://ru.sputnik.md/20211205/rumyniya-vvodit-formu-mestonakhozhdeniya-passazhira--46972318.html

Румыния вводит "Форму местонахождения пассажира"

Румыния вводит "Форму местонахождения пассажира"

Соседняя страна вводит новый документ, ужесточая контроль за распространением коронавируса.

2021-12-05T19:35+0200

2021-12-05T19:35+0200

2021-12-05T19:48+0200

коронавирус

румыния

аэропорт

правила въезда

в мире

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КИШИНЕВ, 5 дек — Sputnik. Румыния с 20 декабря введет "Форму местонахождения пассажира", сообщает румынская пресса со ссылкой на Департамент по чрезвычайным ситуациям.По заявлению властей Румынии, "Форма местонахождения пассажира" (Passenger Locator Form, PLF) уже внедрена во многих странах, особенно на входе в аэропорты, где путешественники должны заполнить ее перед поездкой, чтобы представить при пересечении границы.️При помощи данных, внесенных в документ, власти могут определить, где находится прибывший в страну.️При заполнении формы пассажиры получат QR-код, который может быть использован госструктурами для выборочного тестирования на наличие COVID-19. В ряде стран, если пассажир не заполнил PLF-форму или не предъявил QR-код, ему будет отказано в посадке на борт.

https://ru.sputnik.md/20211205/rumynii-vyyavleny-pervye-sluchai-zarazheniya-shtammom-omikron-46959484.html

румыния

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2021

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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румыния, аэропорт, правила въезда, в мире