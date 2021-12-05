https://ru.sputnik.md/20211205/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-skoro-nenadolgo-potepleet-46957351.html
Самый точный прогноз погоды: скоро ненадолго потеплеет
Самый точный прогноз погоды: скоро ненадолго потеплеет
Самый точный прогноз погоды на начало декабря 2021 года: будет ли похолодание и когда ждать снег
2021-12-05T07:30+0200
2021-12-05T07:30+0200
2021-12-05T07:30+0200
прогноз
синоптики
погода
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КИШИНЕВ, 5 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, пятого декабря погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Переменная облачность, без существенных осадков.Ветер юго-восточный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +2 до +7 градусов по Цельсию, ночью ожидается от от –5 градусов до нуля.Точный прогноз погоды в Кишиневе 5 декабря: днем – от +3 до +5, ночью – от –2 до 0 градусов.Начиная с 6 декабря в стране снова немного потеплеет. Температура воздуха 6 декабря поднимется до 9-12 градусов.Праздники и народные приметыПравославная церковь чтит память святого Прокопия Чтеца, родившегося в Иерусалиме. Жил он также на территории Иерусалима и служил чтецом в церкви Кесарийской. Прокопий объяснял Слово Божие, переводил на сирийский язык Священное Писание, исцелял людей, одержимых духом беснования. Также святой обладал даром чудотворения и мог излечивать тяжелобольных людей.На Прокопия мужчины и парни днем ездили по дрова и по сено, а вечерами занимались ремонтом и изготовлением саней. Дети собирались шумными компаниями, катались с горок и играли в снежки. Вечером 5 декабря были принято загадывать друг другу загадки.Теплая погода на Прокопа сулит длинную и снежную зиму.
https://ru.sputnik.md/20211121/rozhdestvenskiy-post-2021-2022-kalendar-pitaniya-po-dnyam-46577255.html
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прогноз, синоптики, погода
Самый точный прогноз погоды: скоро ненадолго потеплеет
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КИШИНЕВ, 5 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, пятого декабря погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Переменная облачность, без существенных осадков.
Ветер юго-восточный слабый до умеренного.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +2 до +7 градусов по Цельсию, ночью ожидается от от –5 градусов до нуля.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 5 декабря: днем – от +3 до +5, ночью – от –2 до 0 градусов.
Начиная с 6 декабря в стране снова немного потеплеет. Температура воздуха 6 декабря поднимется до 9-12 градусов.
Праздники и народные приметы
Православная церковь чтит память святого Прокопия Чтеца, родившегося в Иерусалиме. Жил он также на территории Иерусалима и служил чтецом в церкви Кесарийской. Прокопий объяснял Слово Божие, переводил на сирийский язык Священное Писание, исцелял людей, одержимых духом беснования. Также святой обладал даром чудотворения и мог излечивать тяжелобольных людей.
На Прокопия мужчины и парни днем ездили по дрова и по сено, а вечерами занимались ремонтом и изготовлением саней. Дети собирались шумными компаниями, катались с горок и играли в снежки. Вечером 5 декабря были принято загадывать друг другу загадки.
Теплая погода на Прокопа сулит длинную и снежную зиму.