https://ru.sputnik.md/20211205/tauber-o-reshenii-apelpalaty-belts-eto-pravonarushenie-46964624.html

Таубер - о решении Апелляционной палаты Бельц: это правонарушение

Таубер - о решении Апелляционной палаты Бельц: это правонарушение

Судьи понесут ответственность за свои действия - Марина Таубер прокомментировала вердикт апелляционного суда

2021-12-05T13:04+0200

2021-12-05T13:04+0200

2021-12-05T13:41+0200

политика

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бельцы

выборы

марина таубер

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КИШИНЕВ, 5 дек - Sputnik. Рано утром в воскресенье после многочасовых дебатов в Апелляционном суде Бельц служители Фемиды постановили оставить в силе решение первой инстанции об отмене регистрации конкурента на выборах Марины Таубер, выдвинутой политической Партией "Шор" на пост мэра муниципия Бельцы.По завершении заседания Таубер назвала происходящее преступлением и политическим заказом. Она заявила, что продолжит отстаивать свои права в Высшей судебной палате."Сегодня случился полный провал и уже, можно сказать, последняя точка в молдавской юстиции и, я думаю, это самое крайнее, что могло случиться для правящей власти и для того беспредела, который они начали творить. Они вроде бы пришли к власти для того, чтобы что-то сделать для нашей страны. Я говорю в первую очередь про Майю Санду, которая столько обещала, говорила о каких-то высоких ценностях, но что сделала? Просто разрушила страну. Разрушила жизнь и надежды целого муниципия Бельцы", - заявила Таубер.Центральная избирательная комиссия обратилась 1 декабря в суд Бельц с просьбой исключить Марину Таубер из гонки за пост мэра северной столицы. Ее обвинили в расходовании незадекларированных средств на питание сторонников, поддержавших ее в предвыборной кампании.Суд Бельц в субботу, 4 декабря, постановил исключить Марину Таубер из предвыборной гонки. В то же время члены ЦИК направили запрос в Апелляционный суд Бельц для уточнения сроков исполнения судебного решения.Апелляционный суд Бельц оставил в силе решение первой инстанции об исключении Таубер из предвыборной гонки. Члены ЦИК сочли невозможным провести второй тур выборов мэра Бельц только с одним кандидатом, при том, что законодательство о выборах предусматривает двух кандидатов для проведения голосования.Собравшись на внеочередное заседание, члены ЦИК приняли решение о приостановлении проведения второго тура до тех пор, пока решения судов первой инстанции и апелляционные решения не станут неоспоримыми.Таким образом, 5 декабря второй тур новых местных выборов мэра проходит только в 5 населенных пунктах Молдовы: в селах Опачь (Каушанский район), Хыртоп (Чимишлийский район), Купчинь (Единецкий район), Бэлчана (Хынчештский район) и Князевка (Леовский район).

https://ru.sputnik.md/20211205/tsik-sochla-nevozmozhnym-provedenie-vtorogo-tura-mestnykh-vyborov-v-beltsakh-46958370.html

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в молдове, бельцы, выборы, марина таубер