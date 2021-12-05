https://ru.sputnik.md/20211205/tauber-osudila-reshenie-tsik-priostanovit-vybory-v-beltsakh-46968066.html

Таубер осудила решение ЦИК приостановить выборы в Бельцах

Таубер осудила решение ЦИК приостановить выборы в Бельцах

Снятая с выборов кандидат назвала правящую партию "преступной группировкой ночных грабителей".

2021-12-05T15:31+0200

2021-12-05T15:31+0200

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политика

бельцы

выборы

марина таубер

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КИШИНЕВ, 5 дек — Sputnik. Марина Таубер осудила действия ЦИК по приостановке выборов в Бельцах и снятию ее кандидатуры во втором туре голосования.Представительница Партии "Шор" заявила на брифинге, что решения судов об аннулировании ее регистрации в качестве кандидата были приняты под давлением. По словам Таубер, угрозы исходили от председателя Апелляционного суда Бельц, врио главы Высшего совета магистратуры, директора СИБ и министра юстиции по указанию президента Майи Санду.Правящую партию "Действие и солидарность" Таубер назвала "преступной группировкой ночных грабителей", имея в виду заседания судов, которые прошли в ночь с субботы на воскресенье накануне дня голосования.Адвокаты Таубер, в свою очередь, заявили, что понятия "приостановление выборов" нет в Избирательном кодексе и назвали ЦИК "политизированным".По их словам, ЦИК приняла решение об отмене голосования 5 декабря, несмотря на отсутствие безотзывного вердикта суда. В Бельцах должен был состояться второй тур, а признание его итогов — это дело суда, считают адвокаты.️Решение ЦИК будет оспорено в Европейском суде по правам человека, сообщила Таубер на брифинге.Центральная избирательная комиссия обратилась 1 декабря в суд Бельц с просьбой исключить Марину Таубер из гонки за пост мэра северной столицы. Ее обвинили в расходовании незадекларированных средств на питание сторонников, поддержавших ее в предвыборной кампании.Суд Бельц в субботу, 4 декабря, постановил исключить Марину Таубер из предвыборной гонки. В то же время члены ЦИК направили запрос в Апелляционный суд Бельц для уточнения сроков исполнения судебного решения.Апелляционный суд Бельц оставил в силе решение первой инстанции об исключении Таубер из предвыборной гонки. Члены ЦИК сочли невозможным провести второй тур выборов мэра Бельц только с одним кандидатом, при том, что законодательство о выборах предусматривает двух кандидатов для проведения голосования.Собравшись на внеочередное заседание, члены ЦИК приняли решение о приостановлении проведения второго тура до тех пор, пока решения судов первой инстанции и апелляционные решения не станут неоспоримыми.Таким образом, 5 декабря второй тур новых местных выборов мэра проходит только в 5 населенных пунктах Молдовы: в селах Опачь (Каушанский район), Хыртоп (Чимишлийский район), Купчинь (Единецкий район), Бэлчана (Хынчештский район) и Князевка (Леовский район).

https://ru.sputnik.md/20211205/pas-prokommentirovala-snyatie-tauber-s-vyborov-mera-belts-46966204.html

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бельцы, выборы, марина таубер