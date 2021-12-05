Трамп обозвал главного генерала США

"У вас есть самолет за 50 миллионов долларов. У вас есть великолепный вертолет за 29 миллионов долларов. У нас были все типы вертолетов. Многие из них новенькие. Буквально из коробки. Вы думаете, что дешевле оставить его там, чтобы они могли его получить, чем заполнить его половиной бака бензина и доставить в Пакистан или улететь обратно в нашу страну?" — заявил Трамп, вспоминая о своем разговоре с генералом.