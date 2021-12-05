Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Protest în fața CEC - Sputnik Молдова, 1920
Политика
Читайте свежие и актуальные новости политики в Молдове и мире, аналитику, обзоры и комментарии.
https://ru.sputnik.md/20211205/tramp-obozval-glavnogo-generala-ssha-46967411.html
Трамп обозвал главного генерала США
Трамп обозвал главного генерала США
Экс-глава Белого дома назвал военного идиотом из-за того, что Штаты бросили в Афганистане практически новую военную технику.
2021-12-05T17:33+0200
2021-12-05T17:33+0200
политика
в мире
сша
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/0d/32878934_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_2ec556ddfd1bcbdb1c62fdcfe6ae3842.jpg
КИШИНЕВ, 5 дек - Sputnik. Форму оскорбления выбрал экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, чтобы осудить председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марка Милли, передают "Известия" со ссылкой на издание Express.Издание сообщает, что бывший глава государства назвал Милли "чертовым идиотом" из-за того, что США оставили в Афганистане военную технику. Трамп вспомнил слова главного генерала, который заявлял, что при выводе американских войск будет дешевле оставить всю технику в стране, чем вывозить ее.По уверениям экс-президента, тогда на свой вопрос получил от военного положительный ответ и понял, что Милли "чертов идиот".США оставили в Афганистане военное оборудование стоимостью 85 миллиардов долларов, утверждал Трамп, в том числе дорогостоящие вертолеты Blackhawk ("Блэк Хоук" - "черный ястреб", - прим. ред.).Военные США покидали базу "Баграм" в Афганистане в спешке, оставив там имущество на миллиарды долларов.
https://ru.sputnik.md/20211130/ucheniya-vvs-sever-afganistan-46843439.html
сша
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/0d/32878934_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_51a45765fdf7cf2c5386b1ec8c43cb79.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, сша, дональд трамп

Трамп обозвал главного генерала США

17:33 05.12.2021
© AP Photo / Michael ReynoldsМарк Элекзандер Милли
Марк Элекзандер Милли - Sputnik Молдова, 1920, 05.12.2021
© AP Photo / Michael Reynolds
Подписаться на
Экс-глава Белого дома назвал военного идиотом из-за того, что Штаты бросили в Афганистане практически новую военную технику.
КИШИНЕВ, 5 дек - Sputnik. Форму оскорбления выбрал экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, чтобы осудить председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марка Милли, передают "Известия" со ссылкой на издание Express.
Издание сообщает, что бывший глава государства назвал Милли "чертовым идиотом" из-за того, что США оставили в Афганистане военную технику. Трамп вспомнил слова главного генерала, который заявлял, что при выводе американских войск будет дешевле оставить всю технику в стране, чем вывозить ее.
"У вас есть самолет за 50 миллионов долларов. У вас есть великолепный вертолет за 29 миллионов долларов. У нас были все типы вертолетов. Многие из них новенькие. Буквально из коробки. Вы думаете, что дешевле оставить его там, чтобы они могли его получить, чем заполнить его половиной бака бензина и доставить в Пакистан или улететь обратно в нашу страну?" — заявил Трамп, вспоминая о своем разговоре с генералом.
По уверениям экс-президента, тогда на свой вопрос получил от военного положительный ответ и понял, что Милли "чертов идиот".
США оставили в Афганистане военное оборудование стоимостью 85 миллиардов долларов, утверждал Трамп, в том числе дорогостоящие вертолеты Blackhawk ("Блэк Хоук" - "черный ястреб", - прим. ред.).
Военные США покидали базу "Баграм" в Афганистане в спешке, оставив там имущество на миллиарды долларов.
Кабул после теракта - Sputnik Молдова, 1920, 30.11.2021
Талибы учатся летать: первые учения ВВС на севере Афганистана – против кого?
30 ноября, 23:00
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:46Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
18:25Минобороны Беларуси вручило военному атташе Украины ноту протеста
18:02Ждут ли Молдову в Евросоюзе
17:33Трамп обозвал главного генерала США
17:03Профсоюзы угрожают кабмину протестами из-за лишения премий бюджетников
16:44Новые местные выборы в Молдове: голосование во втором туре идет нормально
16:32Избавится ли Молдова от феномена зарплат "в конвертах"
15:55Минюст поддержал отмену голосования в Бельцах, наблюдатели — осудили
15:31Таубер осудила решение ЦИК приостановить выборы в Бельцах
15:02МИД РФ прокомментировал опасный инцидент с самолетом над Черным морем
14:25Каким будет 2022 год в сельском хозяйстве: эксперты бьют тревогу
13:55PAS прокомментировала снятие Таубер с выборов мэра Бельц
13:34На Байконуре установили ракету для японских космических туристов
13:04Таубер - о решении Апелляционной палаты Бельц: это правонарушение
12:02Четверо граждан Сирии пытались незаконно перейти границу с Румынией
11:31"Гитлер сошел с ума". Почему немцы проиграли под Москвой
11:01Где в Кишиневе 5 декабря находятся мобильные пункты вакцинации
10:32ЦИК призвала избирателей не ходить на участки в Бельцах
10:03"Возникла напряженность": Лавров и Блинкен на встрече поспорили об Украине
09:32В Румынии выявлены первые подтвержденные случаи заражения штаммом "омикрон"