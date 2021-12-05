https://ru.sputnik.md/20211205/tramp-obozval-glavnogo-generala-ssha-46967411.html
Трамп обозвал главного генерала США
Трамп обозвал главного генерала США
Экс-глава Белого дома назвал военного идиотом из-за того, что Штаты бросили в Афганистане практически новую военную технику.
2021-12-05T17:33+0200
2021-12-05T17:33+0200
2021-12-05T17:33+0200
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КИШИНЕВ, 5 дек - Sputnik. Форму оскорбления выбрал экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, чтобы осудить председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марка Милли, передают "Известия" со ссылкой на издание Express.Издание сообщает, что бывший глава государства назвал Милли "чертовым идиотом" из-за того, что США оставили в Афганистане военную технику. Трамп вспомнил слова главного генерала, который заявлял, что при выводе американских войск будет дешевле оставить всю технику в стране, чем вывозить ее.По уверениям экс-президента, тогда на свой вопрос получил от военного положительный ответ и понял, что Милли "чертов идиот".США оставили в Афганистане военное оборудование стоимостью 85 миллиардов долларов, утверждал Трамп, в том числе дорогостоящие вертолеты Blackhawk ("Блэк Хоук" - "черный ястреб", - прим. ред.).Военные США покидали базу "Баграм" в Афганистане в спешке, оставив там имущество на миллиарды долларов.
https://ru.sputnik.md/20211130/ucheniya-vvs-sever-afganistan-46843439.html
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в мире, сша, дональд трамп
Трамп обозвал главного генерала США
Экс-глава Белого дома назвал военного идиотом из-за того, что Штаты бросили в Афганистане практически новую военную технику.
КИШИНЕВ, 5 дек - Sputnik.
Форму оскорбления выбрал экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, чтобы осудить председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марка Милли, передают "Известия"
со ссылкой на издание Express
.
Издание сообщает, что бывший глава государства назвал Милли "чертовым идиотом" из-за того, что США оставили в Афганистане военную технику. Трамп вспомнил слова главного генерала, который заявлял, что при выводе американских войск будет дешевле оставить всю технику в стране, чем вывозить ее.
"У вас есть самолет за 50 миллионов долларов. У вас есть великолепный вертолет за 29 миллионов долларов. У нас были все типы вертолетов. Многие из них новенькие. Буквально из коробки. Вы думаете, что дешевле оставить его там, чтобы они могли его получить, чем заполнить его половиной бака бензина и доставить в Пакистан или улететь обратно в нашу страну?" — заявил Трамп, вспоминая о своем разговоре с генералом.
По уверениям экс-президента, тогда на свой вопрос получил от военного положительный ответ и понял, что Милли "чертов идиот".
США оставили в Афганистане военное оборудование стоимостью 85 миллиардов долларов, утверждал Трамп, в том числе дорогостоящие вертолеты Blackhawk ("Блэк Хоук" - "черный ястреб", - прим. ред.).
Военные США покидали базу "Баграм"
в Афганистане в спешке, оставив там имущество на миллиарды долларов.