https://ru.sputnik.md/20211205/tsik-prizvala-izbirateley-ne-khodit-na-uchastki-v-beltsakh-46961062.html

ЦИК призвала избирателей не ходить на участки в Бельцах

ЦИК призвала избирателей не ходить на участки в Бельцах

Как быть пожилым избирателям, которые не пользуются интернетом, в Центризбиркоме не пояснили.

2021-12-05T10:32+0200

2021-12-05T10:32+0200

2021-12-05T10:46+0200

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цик

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КИШИНЕВ, 5 дек — Sputnik. В пяти населенных пунктах страны в воскресенье проходит второй тур выборов примаров.В 7.00 открылись избирательные участки в селах Опачь (Каушанский район), Хыртоп (Чимишлийский район), Купчинь (Единецкий район), Бэлчана (Хынчештский район) и Князевка (Леовский район).ЦИК также обратилась к избирателям муниципия Бельцы с призывом не приходить на избирательные участки. Утром ЦИК заявил, что проведение второго тура выборов мэра Бельц приостановлено.Центризбирком обратился к избирателям с призывом проявить "понимание и ответственность" и "избегать создания ситуаций, угрожающих общественному порядку".

https://ru.sputnik.md/20211205/brifing-tsik-vtoroy-tur-vyborov-v-beltsakh-priostanovlen-46959180.html

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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в молдове, выборы, цик