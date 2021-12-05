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https://ru.sputnik.md/20211205/tsik-prizvala-izbirateley-ne-khodit-na-uchastki-v-beltsakh-46961062.html
ЦИК призвала избирателей не ходить на участки в Бельцах
ЦИК призвала избирателей не ходить на участки в Бельцах
Как быть пожилым избирателям, которые не пользуются интернетом, в Центризбиркоме не пояснили.
2021-12-05T10:32+0200
2021-12-05T10:46+0200
политика
в молдове
выборы
цик
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КИШИНЕВ, 5 дек — Sputnik. В пяти населенных пунктах страны в воскресенье проходит второй тур выборов примаров.В 7.00 открылись избирательные участки в селах Опачь (Каушанский район), Хыртоп (Чимишлийский район), Купчинь (Единецкий район), Бэлчана (Хынчештский район) и Князевка (Леовский район).ЦИК также обратилась к избирателям муниципия Бельцы с призывом не приходить на избирательные участки. Утром ЦИК заявил, что проведение второго тура выборов мэра Бельц приостановлено.Центризбирком обратился к избирателям с призывом проявить "понимание и ответственность" и "избегать создания ситуаций, угрожающих общественному порядку".
https://ru.sputnik.md/20211205/brifing-tsik-vtoroy-tur-vyborov-v-beltsakh-priostanovlen-46959180.html
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Александр Исаев
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в молдове, выборы, цик

ЦИК призвала избирателей не ходить на участки в Бельцах

10:32 05.12.2021 (обновлено: 10:46 05.12.2021)
© Sputnik / Mihai CarausВыборы президента Молдовы
Выборы президента Молдовы - Sputnik Молдова, 1920, 05.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Александр Исаев
Все материалы
Как быть пожилым избирателям, которые не пользуются интернетом, в Центризбиркоме не пояснили.
КИШИНЕВ, 5 дек — Sputnik. В пяти населенных пунктах страны в воскресенье проходит второй тур выборов примаров.
В 7.00 открылись избирательные участки в селах Опачь (Каушанский район), Хыртоп (Чимишлийский район), Купчинь (Единецкий район), Бэлчана (Хынчештский район) и Князевка (Леовский район).
ЦИК также обратилась к избирателям муниципия Бельцы с призывом не приходить на избирательные участки. Утром ЦИК заявил, что проведение второго тура выборов мэра Бельц приостановлено.
Центризбирком обратился к избирателям с призывом проявить "понимание и ответственность" и "избегать создания ситуаций, угрожающих общественному порядку".
Comisia Electorală Centrală a Republcii Moldova - Sputnik Молдова, 1920, 05.12.2021
Общество
Брифинг ЦИК: второй тур выборов в Бельцах приостановлен
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