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ЦИК сочла невозможным проведение второго тура местных выборов в Бельцах
ЦИК сочла невозможным проведение второго тура местных выборов в Бельцах
Решению предшествовали долгие судебные разбирательства в отношении одного из кандидатов.
2021-12-05T07:03+0200
2021-12-05T07:16+0200
общество
в молдове
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КИШИНЕВ, 5 дек - Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла к сведению решение Бельцкого суда и решение Апелляционного суда Бельц об отмене регистрации конкурента на выборах в мэры Бельц Марины Таубер, выдвинутой политической партией "Шор", сообщает Центризбирком.В этом контексте члены ЦИК сочли невозможным провести второй тур новых местных выборов на пост мэра только с одним кандидатом от муниципального округа Бельцы, поскольку избирательное законодательство предусматривает, что второй тур выборов является обязательным с участием 2 кандидатов.Члены Комиссии, собравшиеся на внеочередное заседание, приняли решение о приостановлении второго тура до тех пор, пока решения судов первой инстанции и апелляционные решения не обретут статус окончательных.Таким образом, в воскресенье второй тур новых местных выборов мэра состоится только в 5 населенных пунктах страны: селе Опачь Каушанского района, коммуне Гыртоп Чимишлийского района, городе Купчинь Единецкого района, селе Бэлцана Хынчештского района и коммуне Князевка Леовского района.Кризис в бельцах: как развивались событияВ субботу судья бельцкого суда Наталья Косташ аннулировала регистрацию кандидата Партии "Шор" Марины Таубер в качестве кандидата на выборах мэра Бельц в связи с выявленными нарушениями в отражении расходов и доходов кандидата. С таким требованием ранее выступил ЦИК."Суд постановил одобрить запрос Центральной избирательной комиссии, избирательная комиссия Бельц должна аннулировать регистрацию Марины Таубер в качестве кандидата на пост мэра Бельц, решение может быть обжаловано", – заявила судья.Адвокаты Марины Таубер заявили, что обжалуют решение суда первой инстанции в Апелляционном суде. "У нас есть сутки", – заявил представитель защиты.В Бельцах адвокаты Таубер дали отвод всему составу суда. Защитники потребовали перевода дела с опротестованием вердикта суда первой инстанции в Высшую судебную палату.Высшая судебная палата перенаправила дело о снятии Таубер с выборов обратно в Апелляционную палату Бельц.Около полуночи ЦИК обнародовала заявление, сообщив, что если Апелляционный суд отменит решение суда первой инстанции, то участки в Бельцах "откроются в обычном режиме, в 7.00, для второго тура голосования".Однако этого не произошло.Ранее Апелляционная палата Кишинева отклонила жалобу кандидата на пост мэра Бельц Марины Таубер на постановление Центральной избирательной комиссии (ЦИК), в котором она просит суд исключить Таубер из предвыборной гонки. Жалоба кандидата признана необоснованной, об этом говорится в сообщении на сайте судебной инстанции.Напомним, ранее ЦИК направил в суд Бельц запрос об аннулировании регистрации Таубер в качестве кандидата на выборах мэра в связи с найденными нарушениями в отражении расходов и доходов кандидата.Соответствующее решение в ЦИК приняли в среду вечером. За решение проголосовали шесть членов комиссии, двое воздержались. На заседании присутствовали представители Партии "Шор" – сама Марина Таубер и Денис Уланов. Во время рассмотрения вопроса перед зданием ЦИК проходил митинг в поддержку кандидатки.В четверг Таубер и Уланов выступили на брифинге, где сообщили, что Партия "Шор" будет бороться до конца и готова вывести своих сторонников для улицу для поддержки.Какой была ситуация перед вторым туром выборов в БельцахМарина Таубер набрала наибольшее количество голосов в первом туре выборов примара Бельц, которые прошли 21 ноября.За Таубер отдали свои голоса 47,93% избирателей (15 918 человек). На втором месте – независимый кандидат Николай Григоришин (20,93%, то есть 6951 голос).Кандидат от Блока коммунистов и социалистов Александр Нестеровский набрал 14,08% (4677 голосов). Кандидат партии "Действие и солидарность" (PAS) Борис Маркоч набрал тот же процент – 14,08% (4679 голосов).
https://ru.sputnik.md/20211203/konets-monako-ili-pochemu-razbirayutsya-s-tauber-46897548.html
https://ru.sputnik.md/20211204/tsik-prokommentiroval-reshenie-suda-belts-o-snyatii-tauber-s-vyborov-46949214.html
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ЦИК сочла невозможным проведение второго тура местных выборов в Бельцах

07:03 05.12.2021 (обновлено: 07:16 05.12.2021)
© Sputnik / Mihai CarausВыборы в парламент Молдовы 2021
Выборы в парламент Молдовы 2021 - Sputnik Молдова, 1920, 05.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Решению предшествовали долгие судебные разбирательства в отношении одного из кандидатов.
КИШИНЕВ, 5 дек - Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла к сведению решение Бельцкого суда и решение Апелляционного суда Бельц об отмене регистрации конкурента на выборах в мэры Бельц Марины Таубер, выдвинутой политической партией "Шор", сообщает Центризбирком.
В этом контексте члены ЦИК сочли невозможным провести второй тур новых местных выборов на пост мэра только с одним кандидатом от муниципального округа Бельцы, поскольку избирательное законодательство предусматривает, что второй тур выборов является обязательным с участием 2 кандидатов.
Члены Комиссии, собравшиеся на внеочередное заседание, приняли решение о приостановлении второго тура до тех пор, пока решения судов первой инстанции и апелляционные решения не обретут статус окончательных.
"На основании решения, принятого утром в воскресенье Комиссией, 60 избирательных участков в муниципальном округе №2 Бельц не откроются 5 декабря 2021 года, а избирательные бюро соответствующих избирательных участков вернут, но не позднее 07.00 5 декабря 2021 года, в окружной избирательный совет Бельцкого муниципального округа № 2 все избирательные документы и материалы, включая бюллетени для голосования", - сообщает ЦИК.
Таким образом, в воскресенье второй тур новых местных выборов мэра состоится только в 5 населенных пунктах страны: селе Опачь Каушанского района, коммуне Гыртоп Чимишлийского района, городе Купчинь Единецкого района, селе Бэлцана Хынчештского района и коммуне Князевка Леовского района.

Кризис в бельцах: как развивались события

В субботу судья бельцкого суда Наталья Косташ аннулировала регистрацию кандидата Партии "Шор" Марины Таубер в качестве кандидата на выборах мэра Бельц в связи с выявленными нарушениями в отражении расходов и доходов кандидата. С таким требованием ранее выступил ЦИК.
"Суд постановил одобрить запрос Центральной избирательной комиссии, избирательная комиссия Бельц должна аннулировать регистрацию Марины Таубер в качестве кандидата на пост мэра Бельц, решение может быть обжаловано", – заявила судья.
Адвокаты Марины Таубер заявили, что обжалуют решение суда первой инстанции в Апелляционном суде. "У нас есть сутки", – заявил представитель защиты.
В Бельцах адвокаты Таубер дали отвод всему составу суда. Защитники потребовали перевода дела с опротестованием вердикта суда первой инстанции в Высшую судебную палату.
Конец Монако, или почему разбираются с Таубер - Sputnik Молдова, 1920, 03.12.2021
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Конец Монако, или Почему разбираются с Таубер
3 декабря, 08:30
Высшая судебная палата перенаправила дело о снятии Таубер с выборов обратно в Апелляционную палату Бельц.
Около полуночи ЦИК обнародовала заявление, сообщив, что если Апелляционный суд отменит решение суда первой инстанции, то участки в Бельцах "откроются в обычном режиме, в 7.00, для второго тура голосования".Однако этого не произошло.
Ранее Апелляционная палата Кишинева отклонила жалобу кандидата на пост мэра Бельц Марины Таубер на постановление Центральной избирательной комиссии (ЦИК), в котором она просит суд исключить Таубер из предвыборной гонки. Жалоба кандидата признана необоснованной, об этом говорится в сообщении на сайте судебной инстанции.
Напомним, ранее ЦИК направил в суд Бельц запрос об аннулировании регистрации Таубер в качестве кандидата на выборах мэра в связи с найденными нарушениями в отражении расходов и доходов кандидата.
Соответствующее решение в ЦИК приняли в среду вечером. За решение проголосовали шесть членов комиссии, двое воздержались. На заседании присутствовали представители Партии "Шор" – сама Марина Таубер и Денис Уланов. Во время рассмотрения вопроса перед зданием ЦИК проходил митинг в поддержку кандидатки.
В четверг Таубер и Уланов выступили на брифинге, где сообщили, что Партия "Шор" будет бороться до конца и готова вывести своих сторонников для улицу для поддержки.

Какой была ситуация перед вторым туром выборов в Бельцах

Марина Таубер набрала наибольшее количество голосов в первом туре выборов примара Бельц, которые прошли 21 ноября.
Comisia Electorală Centrală a Republcii Moldova - Sputnik Молдова, 1920, 04.12.2021
Политика
ЦИК прокомментировал решение суда Бельц о снятии Таубер с выборов
Вчера, 13:55
За Таубер отдали свои голоса 47,93% избирателей (15 918 человек). На втором месте – независимый кандидат Николай Григоришин (20,93%, то есть 6951 голос).
Кандидат от Блока коммунистов и социалистов Александр Нестеровский набрал 14,08% (4677 голосов). Кандидат партии "Действие и солидарность" (PAS) Борис Маркоч набрал тот же процент – 14,08% (4679 голосов).
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