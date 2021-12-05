https://ru.sputnik.md/20211205/voennomu-attashe-ukrainy-belorussii-vruchena-nota-protesta-narusheniyami-granitsy-46971071.html

Минобороны Беларуси вручило военному атташе Украины ноту протеста

Минобороны Беларуси вручило военному атташе Украины ноту протеста

Белорусские пограничники заявили о факте нарушения границы украинским вертолетом.

2021-12-05T18:25+0200

2021-12-05T18:25+0200

2021-12-05T18:25+0200

политика

в мире

украина

беларусь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/05/46971043_0:0:3049:1716_1920x0_80_0_0_b430233787beb4a6697c997cc1356607.jpg

КИШИНЕВ, 5 дек - Sputnik. Военный атташе посольства Украины в Минске вызван в Министерство обороны Беларуси, ему вручена нота протеста из-за нарушения украинской стороны белорусской границы, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение Минобороны Беларуси в Telegram.Поводом послужило нарушение 4 декабря 2021 года госграницы Белоруссии в воздушном пространстве украинским вертолетом типа Ми-8 в районе населенного пункта Новая Рудня. "Военному атташе было доведено, что украинская сторона избегает диалога для разрешения спорных вопросов как по линии международного военного сотрудничества, так и контроля над вооружениями, что очень тревожно", - отметили в оборонном ведомстве.Украинской стороне "были приведены факты, свидетельствующие об уклонении Украины от выполнения обязательств в рамках региональных мер доверия и безопасности, а также проведения на фоне обвинительной в отношении Республики Беларусь риторики ряда учений вблизи белорусской государственной границы подразделениями вооруженных сил Украины"."Совокупность данных фактов может свидетельствовать о возможности появления угрозы безопасности Республики Беларусь на южном направлении", - отметили в ведомстве.Ранее представитель Мозырского пограничного отряда Сергей Павлов заявил, что белорусские пограничники после инцидента с нарушением Украиной госграницы будут действовать крайне жестко при возникновении таких случаев в дальнейшем.Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко ранее отверг информацию о пересечении украинскими пилотами авиапространства Белоруссии.

https://ru.sputnik.md/20211205/mid-rf-prokommentiroval-opasnyy-intsident-samoletom-nad-chernym-morem-46966692.html

украина

беларусь

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, украина, беларусь