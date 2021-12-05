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Минобороны Беларуси вручило военному атташе Украины ноту протеста
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Белорусские пограничники заявили о факте нарушения границы украинским вертолетом.
КИШИНЕВ, 5 дек - Sputnik. Военный атташе посольства Украины в Минске вызван в Министерство обороны Беларуси, ему вручена нота протеста из-за нарушения украинской стороны белорусской границы, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение Минобороны Беларуси в Telegram.
"Пятого декабря в Департамент международного военного сотрудничества Министерства обороны был вызван военный атташе при посольстве Украины в Республике Беларусь, которому была вручена нота протеста в связи с участившимися нарушениями украинской стороной государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве", - сообщили в ведомстве.
Поводом послужило нарушение 4 декабря 2021 года госграницы Белоруссии в воздушном пространстве украинским вертолетом типа Ми-8 в районе населенного пункта Новая Рудня.
"Военному атташе было доведено, что украинская сторона избегает диалога для разрешения спорных вопросов как по линии международного военного сотрудничества, так и контроля над вооружениями, что очень тревожно", - отметили в оборонном ведомстве.
Украинской стороне "были приведены факты, свидетельствующие об уклонении Украины от выполнения обязательств в рамках региональных мер доверия и безопасности, а также проведения на фоне обвинительной в отношении Республики Беларусь риторики ряда учений вблизи белорусской государственной границы подразделениями вооруженных сил Украины".
Украинской стороне "были приведены факты, свидетельствующие об уклонении Украины от выполнения обязательств в рамках региональных мер доверия и безопасности, а также проведения на фоне обвинительной в отношении Республики Беларусь риторики ряда учений вблизи белорусской государственной границы подразделениями вооруженных сил Украины".
"Совокупность данных фактов может свидетельствовать о возможности появления угрозы безопасности Республики Беларусь на южном направлении", - отметили в ведомстве.
Ранее представитель Мозырского пограничного отряда Сергей Павлов заявил, что белорусские пограничники после инцидента с нарушением Украиной госграницы будут действовать крайне жестко при возникновении таких случаев в дальнейшем.
"При возникновении в дальнейшем случаев нарушения государственной границы белорусские пограничники будут действовать крайне жестко", - приводит слова Павлова госагентство Белта в Telegram.
Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко ранее отверг информацию о пересечении украинскими пилотами авиапространства Белоруссии.