https://ru.sputnik.md/20211205/voznikla-napryazhennost-lavrov-i-blinken-na-vstreche-posporili-ob-ukraine-46959983.html

"Возникла напряженность": Лавров и Блинкен на встрече поспорили об Украине

"Возникла напряженность": Лавров и Блинкен на встрече поспорили об Украине

Отмечается, что за ужином в Стокгольме собеседники провели "оживленный обмен мнениями".

2021-12-05T10:03+0200

2021-12-05T10:03+0200

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КИШИНЕВ, 5 дек - Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров и его американский коллега Энтони Блинкен поспорили в ходе ужина в Стокгольме, обсуждая события на Украине, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Блумберг.Сообщается, что Блинкен и Лавров встретились 2 ноября в столице Швеции на полях министерской встречи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).Как сообщает агентство со ссылкой на собственные источники, за ужином имела место "словесная напряженность". Так, Сергей Лавров напомнил, что в 2014 году на Украине произошел государственный переворот, а также отметил, что НАТО и ЕС подавляют инакомыслие и угрожают России, пишет агентство.Блинкен, со своей стороны, заявил, что лояльные экс-президенту Украины Виктору Януковичу силы якобы "открыли огонь по мирным протестующим в Киеве, убив более ста человек". Госсекретарь США также отметил, что НАТО - оборонный альянс, говорится в материале агентства.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что встреча Лаврова и Блинкена в Стокгольме была хорошей возможностью для стран доходчиво объяснить позиции друг друга, но по многим вопросам они расходятся.Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Москва в ответ на санкции Запада приняла аналогичные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

https://ru.sputnik.md/20211204/putin-i-bayden-poobschayutsya-po-videosvyazi-7-dekabrya--46953807.html

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