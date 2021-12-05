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"Возникла напряженность": Лавров и Блинкен на встрече поспорили об Украине
"Возникла напряженность": Лавров и Блинкен на встрече поспорили об Украине
Отмечается, что за ужином в Стокгольме собеседники провели "оживленный обмен мнениями".
2021-12-05T10:03+0200
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КИШИНЕВ, 5 дек - Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров и его американский коллега Энтони Блинкен поспорили в ходе ужина в Стокгольме, обсуждая события на Украине, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Блумберг.Сообщается, что Блинкен и Лавров встретились 2 ноября в столице Швеции на полях министерской встречи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).Как сообщает агентство со ссылкой на собственные источники, за ужином имела место "словесная напряженность". Так, Сергей Лавров напомнил, что в 2014 году на Украине произошел государственный переворот, а также отметил, что НАТО и ЕС подавляют инакомыслие и угрожают России, пишет агентство.Блинкен, со своей стороны, заявил, что лояльные экс-президенту Украины Виктору Януковичу силы якобы "открыли огонь по мирным протестующим в Киеве, убив более ста человек". Госсекретарь США также отметил, что НАТО - оборонный альянс, говорится в материале агентства.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что встреча Лаврова и Блинкена в Стокгольме была хорошей возможностью для стран доходчиво объяснить позиции друг друга, но по многим вопросам они расходятся.Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Москва в ответ на санкции Запада приняла аналогичные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
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в мире, россия, сша, сергей лавров

"Возникла напряженность": Лавров и Блинкен на встрече поспорили об Украине

10:03 05.12.2021
© Sputnik / Press-service of Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / Перейти в фотобанкГлава МИД РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи на полях Арктического совета в Рейкьявике
Глава МИД РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи на полях Арктического совета в Рейкьявике - Sputnik Молдова, 1920, 05.12.2021
© Sputnik / Press-service of Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
/
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Отмечается, что за ужином в Стокгольме собеседники провели "оживленный обмен мнениями".
КИШИНЕВ, 5 дек - Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров и его американский коллега Энтони Блинкен поспорили в ходе ужина в Стокгольме, обсуждая события на Украине, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Блумберг.
Сообщается, что Блинкен и Лавров встретились 2 ноября в столице Швеции на полях министерской встречи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Как сообщает агентство со ссылкой на собственные источники, за ужином имела место "словесная напряженность". Так, Сергей Лавров напомнил, что в 2014 году на Украине произошел государственный переворот, а также отметил, что НАТО и ЕС подавляют инакомыслие и угрожают России, пишет агентство.

Блинкен, со своей стороны, заявил, что лояльные экс-президенту Украины Виктору Януковичу силы якобы "открыли огонь по мирным протестующим в Киеве, убив более ста человек". Госсекретарь США также отметил, что НАТО - оборонный альянс, говорится в материале агентства.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что встреча Лаврова и Блинкена в Стокгольме была хорошей возможностью для стран доходчиво объяснить позиции друг друга, но по многим вопросам они расходятся.
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