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"Возникла напряженность": Лавров и Блинкен на встрече поспорили об Украине
© Sputnik / Press-service of Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / Перейти в фотобанкГлава МИД РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи на полях Арктического совета в Рейкьявике
© Sputnik / Press-service of Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation/
Отмечается, что за ужином в Стокгольме собеседники провели "оживленный обмен мнениями".
КИШИНЕВ, 5 дек - Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров и его американский коллега Энтони Блинкен поспорили в ходе ужина в Стокгольме, обсуждая события на Украине, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Блумберг.
Сообщается, что Блинкен и Лавров встретились 2 ноября в столице Швеции на полях министерской встречи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Как сообщает агентство со ссылкой на собственные источники, за ужином имела место "словесная напряженность". Так, Сергей Лавров напомнил, что в 2014 году на Украине произошел государственный переворот, а также отметил, что НАТО и ЕС подавляют инакомыслие и угрожают России, пишет агентство.
Блинкен, со своей стороны, заявил, что лояльные экс-президенту Украины Виктору Януковичу силы якобы "открыли огонь по мирным протестующим в Киеве, убив более ста человек". Госсекретарь США также отметил, что НАТО - оборонный альянс, говорится в материале агентства.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что встреча Лаврова и Блинкена в Стокгольме была хорошей возможностью для стран доходчиво объяснить позиции друг друга, но по многим вопросам они расходятся.
Как сообщает агентство со ссылкой на собственные источники, за ужином имела место "словесная напряженность". Так, Сергей Лавров напомнил, что в 2014 году на Украине произошел государственный переворот, а также отметил, что НАТО и ЕС подавляют инакомыслие и угрожают России, пишет агентство.
Блинкен, со своей стороны, заявил, что лояльные экс-президенту Украины Виктору Януковичу силы якобы "открыли огонь по мирным протестующим в Киеве, убив более ста человек". Госсекретарь США также отметил, что НАТО - оборонный альянс, говорится в материале агентства.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что встреча Лаврова и Блинкена в Стокгольме была хорошей возможностью для стран доходчиво объяснить позиции друг друга, но по многим вопросам они расходятся.
Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Москва в ответ на санкции Запада приняла аналогичные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.