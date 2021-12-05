https://ru.sputnik.md/20211205/vsp-otklonila-apellyatsiyu-mariny-tauber-46973455.html

ВСП отклонила апелляцию Марины Таубер

ВСП отклонила апелляцию Марины Таубер

Высшая судебная палата отклонила апелляцию Марины Таубер

2021-12-05T19:17+0200

2021-12-05T19:17+0200

2021-12-05T20:51+0200

политика

бельцы

выборы

марина таубер

в молдове

высшая судебная палата

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КИШИНЕВ, 5 дек — Sputnik. Высшая судебная палата отклонила во второй половине дня 5 декабря апелляцию, поданную Мариной Таубер, кандидатом от Партии "Шор" на выборах примара муниципия Бельцы.Апелляция касалась привлечения в процесс третьей стороны. В то же время ВСП еще не предложил безотзывного и окончательного решения относительно отмены регистрации конкурента на выборах.Центральная избирательная комиссия обратилась 1 декабря в суд Бельц с просьбой исключить Марину Таубер из гонки за пост мэра северной столицы. Ее обвинили в расходовании незадекларированных средств на питание сторонников, поддержавших ее в предвыборной кампании.Суд Бельц в субботу, 4 декабря, постановил исключить Марину Таубер из предвыборной гонки. В то же время члены ЦИК направили запрос в Апелляционный суд Бельц для уточнения сроков исполнения судебного решения.Апелляционный суд Бельц оставил в силе решение первой инстанции об исключении Таубер из предвыборной гонки. Члены ЦИК сочли невозможным провести второй тур выборов мэра Бельц только с одним кандидатом, при том, что законодательство о выборах предусматривает двух кандидатов для проведения голосования.Собравшись на внеочередное заседание, члены ЦИК приняли решение о приостановлении проведения второго тура до тех пор, пока решения судов первой инстанции и апелляционные решения не станут неоспоримыми.

https://ru.sputnik.md/20211205/minyust-podderzhal-otmenu-golosovaniya-beltsakh-nablyudateli-osudili-46968497.html

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бельцы, выборы, марина таубер, в молдове, высшая судебная палата