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Второй тур новых местных выборов в 5 населенных пунктах Молдовы завершен
21:28 05.12.2021 (обновлено: 21:33 05.12.2021)
© Sputnik / Mihai CarausВыборы в Молдове, архивное фото
© Sputnik / Mihai Caraus
Центризбирком Молдовы сообщает, что выборы глав местных администраций пяти населенных пунктов страны завершились.
КИШИНЕВ, 5 дек - Sputnik.Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сообщает, что в 21.00 процесс голосования завершился на всех избирательных участках, открытых в 5 населенных пунктах Молдовы, где в воскресенье проходил второй тур новых местных выборов мэров.
По информации ЦИК, явка в 5 избирательных округах была следующей:
в селе Опачь Каушанского района - 947 избирателей (36,58%);
в коммуне Хыртоп Чимишлийского района - 668 избирателей (37,32%)
в городе Купчинь Единецкого района - 2 284 избирателя (31,74%);
в селе Бэлчана Хынчештского района - 542 избирателя (40,81%);
в коммуне Князевка Леовского района- 406 избирателей (43,01%).
Согласно кодексу о выборах, во втором туре голосования избранным считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов, независимо от количества избирателей, пришедших к урнам. В случае равенства голосов избранным считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов в первом туре.
Теперь на избирательных участках начинается подсчет голосов, и после составления протокола ЦИК представит предварительные результаты нынешних выборов.
ЦИК отмечает, что данная информация носит предварительный характер до тех пор, пока оригиналы избирательных документов не будут представлены в Центральную избирательную комиссию.
Теперь на избирательных участках начинается подсчет голосов, и после составления протокола ЦИК представит предварительные результаты нынешних выборов.
ЦИК отмечает, что данная информация носит предварительный характер до тех пор, пока оригиналы избирательных документов не будут представлены в Центральную избирательную комиссию.