https://ru.sputnik.md/20211205/vtoroy-tur-mestnykh-vyborov-5-naselennykh-punktakh-moldovy-zavershen-46976297.html

Второй тур новых местных выборов в 5 населенных пунктах Молдовы завершен

Второй тур новых местных выборов в 5 населенных пунктах Молдовы завершен

Голосование состоялось

2021-12-05T21:28+0200

2021-12-05T21:28+0200

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политика

в молдове

выборы

цик

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КИШИНЕВ, 5 дек - Sputnik.Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сообщает, что в 21.00 процесс голосования завершился на всех избирательных участках, открытых в 5 населенных пунктах Молдовы, где в воскресенье проходил второй тур новых местных выборов мэров.По информации ЦИК, явка в 5 избирательных округах была следующей:Согласно кодексу о выборах, во втором туре голосования избранным считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов, независимо от количества избирателей, пришедших к урнам. В случае равенства голосов избранным считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов в первом туре.Теперь на избирательных участках начинается подсчет голосов, и после составления протокола ЦИК представит предварительные результаты нынешних выборов.ЦИК отмечает, что данная информация носит предварительный характер до тех пор, пока оригиналы избирательных документов не будут представлены в Центральную избирательную комиссию.

https://ru.sputnik.md/20211203/v-tsik-rasskazali-ob-osobennostyakh-golosovaniya-vo-vtorom-ture-mestnykh-vyborov-5-dekabrya-46923046.html

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2021

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Ирина Каруш https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg

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в молдове, выборы, цик