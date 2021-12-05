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Второй тур новых местных выборов в 5 населенных пунктах Молдовы завершен
Второй тур новых местных выборов в 5 населенных пунктах Молдовы завершен
Голосование состоялось
2021-12-05T21:28+0200
2021-12-05T21:33+0200
политика
в молдове
выборы
цик
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КИШИНЕВ, 5 дек - Sputnik.Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сообщает, что в 21.00 процесс голосования завершился на всех избирательных участках, открытых в 5 населенных пунктах Молдовы, где в воскресенье проходил второй тур новых местных выборов мэров.По информации ЦИК, явка в 5 избирательных округах была следующей:Согласно кодексу о выборах, во втором туре голосования избранным считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов, независимо от количества избирателей, пришедших к урнам. В случае равенства голосов избранным считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов в первом туре.Теперь на избирательных участках начинается подсчет голосов, и после составления протокола ЦИК представит предварительные результаты нынешних выборов.ЦИК отмечает, что данная информация носит предварительный характер до тех пор, пока оригиналы избирательных документов не будут представлены в Центральную избирательную комиссию.
https://ru.sputnik.md/20211203/v-tsik-rasskazali-ob-osobennostyakh-golosovaniya-vo-vtorom-ture-mestnykh-vyborov-5-dekabrya-46923046.html
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в молдове, выборы, цик

Второй тур новых местных выборов в 5 населенных пунктах Молдовы завершен

21:28 05.12.2021 (обновлено: 21:33 05.12.2021)
© Sputnik / Mihai CarausВыборы в Молдове, архивное фото
Выборы в Молдове, архивное фото - Sputnik Молдова, 1920, 05.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Ирина Каруш
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Центризбирком Молдовы сообщает, что выборы глав местных администраций пяти населенных пунктов страны завершились.
КИШИНЕВ, 5 дек - Sputnik.Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сообщает, что в 21.00 процесс голосования завершился на всех избирательных участках, открытых в 5 населенных пунктах Молдовы, где в воскресенье проходил второй тур новых местных выборов мэров.
По информации ЦИК, явка в 5 избирательных округах была следующей:
в селе Опачь Каушанского района - 947 избирателей (36,58%);
в коммуне Хыртоп Чимишлийского района - 668 избирателей (37,32%)
в городе Купчинь Единецкого района - 2 284 избирателя (31,74%);
в селе Бэлчана Хынчештского района - 542 избирателя (40,81%);
в коммуне Князевка Леовского района- 406 избирателей (43,01%).
Согласно кодексу о выборах, во втором туре голосования избранным считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов, независимо от количества избирателей, пришедших к урнам. В случае равенства голосов избранным считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов в первом туре.

Теперь на избирательных участках начинается подсчет голосов, и после составления протокола ЦИК представит предварительные результаты нынешних выборов.

ЦИК отмечает, что данная информация носит предварительный характер до тех пор, пока оригиналы избирательных документов не будут представлены в Центральную избирательную комиссию.
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