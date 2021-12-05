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Ждут ли Молдову в Евросоюзе
Ждут ли Молдову в Евросоюзе
Политический аналитик прокомментировал внешнюю политику молдавских властей и шансы на вступление республики в Евросоюз.
2021-12-05T18:02+0200
2021-12-05T18:02+0200
радио
в молдове
вступление в ес
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Вопросы геополитики всегда занимали важное место в жизни Молдовы и ее народа. Любая новая власть старалась по-своему разыгрывать эту карту и до выборов и после прихода к управлению страной. Партия "Действие и солидарность" (PAS) в этом списке – не исключение. Придя к практически абсолютной власти в стране под проевропейскими знаменами, представители этого политформирования всегда заявляли о своей приверженности прозападному, проевропейскому вектору. Бывший лидер PAS, а ныне президент страны Майя Санду и вовсе принимала участие в "Крымской платформе", неоднократно встречалась с главами государств, входящих в ЕС. Однако глава МИДЕИ Нику Попеску заявил о том, что Молдова хотела бы стратегических отношений с Россией. Где правда во внешнеполитическом курсе правительства PAS? Этот и другие вопросы обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова с политическим аналитиком, экспертом в области права Виталием Катанэ.
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Андрей Петрик
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Андрей Петрик
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в молдове, вступление в ес, видео

Ждут ли Молдову в Евросоюзе

18:02 05.12.2021
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Андрей Петрик в студии с администратором ресторана - Sputnik Молдова
Андрей Петрик
Все материалы
Европейские перспективы Молдовы, Украины и Грузии: насколько они туманны, либо у трех постсоветских государств есть реальные ожидания, что их ждут в ЕС, - комментарий политического аналитика Виталия Катанэ.
Вопросы геополитики всегда занимали важное место в жизни Молдовы и ее народа. Любая новая власть старалась по-своему разыгрывать эту карту и до выборов и после прихода к управлению страной. Партия "Действие и солидарность" (PAS) в этом списке – не исключение. Придя к практически абсолютной власти в стране под проевропейскими знаменами, представители этого политформирования всегда заявляли о своей приверженности прозападному, проевропейскому вектору.
Бывший лидер PAS, а ныне президент страны Майя Санду и вовсе принимала участие в "Крымской платформе", неоднократно встречалась с главами государств, входящих в ЕС. Однако глава МИДЕИ Нику Попеску заявил о том, что Молдова хотела бы стратегических отношений с Россией.
Где правда во внешнеполитическом курсе правительства PAS? Этот и другие вопросы обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова с политическим аналитиком, экспертом в области права Виталием Катанэ.
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