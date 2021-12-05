https://ru.sputnik.md/20211205/zhdut-li-moldovu-v-evrosoyuze-46970533.html

Ждут ли Молдову в Евросоюзе

Ждут ли Молдову в Евросоюзе

Политический аналитик прокомментировал внешнюю политику молдавских властей и шансы на вступление республики в Евросоюз.

2021-12-05T18:02+0200

2021-12-05T18:02+0200

2021-12-05T18:02+0200

радио

в молдове

вступление в ес

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Вопросы геополитики всегда занимали важное место в жизни Молдовы и ее народа. Любая новая власть старалась по-своему разыгрывать эту карту и до выборов и после прихода к управлению страной. Партия "Действие и солидарность" (PAS) в этом списке – не исключение. Придя к практически абсолютной власти в стране под проевропейскими знаменами, представители этого политформирования всегда заявляли о своей приверженности прозападному, проевропейскому вектору. Бывший лидер PAS, а ныне президент страны Майя Санду и вовсе принимала участие в "Крымской платформе", неоднократно встречалась с главами государств, входящих в ЕС. Однако глава МИДЕИ Нику Попеску заявил о том, что Молдова хотела бы стратегических отношений с Россией. Где правда во внешнеполитическом курсе правительства PAS? Этот и другие вопросы обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова с политическим аналитиком, экспертом в области права Виталием Катанэ.

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2021

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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