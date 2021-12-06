https://ru.sputnik.md/20211206/administratsiya-prezident-pomilovaniye-zaklyuchennye-46992347.html

Администрация президента пересмотрит правила помилования заключенных

Администрация президента пересмотрит правила помилования заключенных

В Молдове может измениться регламент о рассмотрении помилования и подачи соответствующего заявления.

2021-12-06T15:38+0200

2021-12-06T15:38+0200

2021-12-06T15:38+0200

в молдове

общество

молдова

администрация президента

помилование

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КИШИНЕВ, 6 дек – Sputnik. В администрации президента сообщили об инициировании процесса пересмотра регламента о рассмотрении заявлений о помиловании и предоставлении индивидуального помилования заключенным. Как отметили в ведомстве, процесс начнется в соответствии со статьей Закона о прозрачности процесса принятия решений. Так, в администрации президента призвали всех заинтересованных лиц отправлять свои предложения на электронные адреса, указанные на официальном сайте администрации президента. Срок подачи предложений – 30 дней.

https://ru.sputnik.md/20211118/moldove-1723-zaklyuchennykh-budut-amnistirovany-46505740.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, администрация президента, помилование