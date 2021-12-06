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Администрация президента пересмотрит правила помилования заключенных
Администрация президента пересмотрит правила помилования заключенных
В Молдове может измениться регламент о рассмотрении помилования и подачи соответствующего заявления.
2021-12-06T15:38+0200
2021-12-06T15:38+0200
в молдове
общество
молдова
администрация президента
помилование
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КИШИНЕВ, 6 дек – Sputnik. В администрации президента сообщили об инициировании процесса пересмотра регламента о рассмотрении заявлений о помиловании и предоставлении индивидуального помилования заключенным. Как отметили в ведомстве, процесс начнется в соответствии со статьей Закона о прозрачности процесса принятия решений. Так, в администрации президента призвали всех заинтересованных лиц отправлять свои предложения на электронные адреса, указанные на официальном сайте администрации президента. Срок подачи предложений – 30 дней.
https://ru.sputnik.md/20211118/moldove-1723-zaklyuchennykh-budut-amnistirovany-46505740.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, администрация президента, помилование

Администрация президента пересмотрит правила помилования заключенных

15:38 06.12.2021
© Sputnik / Miroslav RotariАдминистрация президента Молдовы
Администрация президента Молдовы - Sputnik Молдова, 1920, 06.12.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В Молдове может измениться регламент о рассмотрении помилования и подачи соответствующего заявления.
КИШИНЕВ, 6 дек – Sputnik. В администрации президента сообщили об инициировании процесса пересмотра регламента о рассмотрении заявлений о помиловании и предоставлении индивидуального помилования заключенным.
Как отметили в ведомстве, процесс начнется в соответствии со статьей Закона о прозрачности процесса принятия решений.
Так, в администрации президента призвали всех заинтересованных лиц отправлять свои предложения на электронные адреса, указанные на официальном сайте администрации президента.
Срок подачи предложений – 30 дней.
Închisoare - Sputnik Молдова, 1920, 18.11.2021
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В Молдове более 1,5 тысячи заключенных выйдут по амнистии и получат пособие
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