https://ru.sputnik.md/20211206/ceban-bezdeystvie-vlastey-covid-19-46988927.html
Чебан недоволен бездействием властей: "будто COVID-19 в Молдове больше нет"
Чебан недоволен бездействием властей: "будто COVID-19 в Молдове больше нет"
Примар Кишинева недоволен, что граждане больше не могут получать из ответственных госучреждений всю нужную информацию о пандемии.
2021-12-06T15:07+0200
2021-12-06T15:07+0200
2021-12-06T15:11+0200
коронавирус
в молдове
ион чебан
молдова
вакцинация
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КИШИНЕВ, 6 дек – Sputnik. Из-за бездействия Министерства здравоохранения складывается впечатление, что коронавируса в Молдове больше нет, а люди не получают никакой актуальной информации от ответственных за это госучреждений. Такое заявление сделал примар Кишинева Ион Чебан, комментируя актуальную ситуацию с пандемией. Как считает Чебан, граждане не знают о рисках, связанных с новым штаммом, у них нет информации о вакцинации третьей дозой, о текущей ситуации, о том, можно ли осуществить тестирование по более низкой цене. Он отметил, что в Кишиневе в последние недели количество случаев COVID-19 снижается, тем не менее несколько больниц продолжают работать с ковид-пациентами: Примар также сообщил, что муниципальная больница "Георге Палади" перестанет принимать пациентов с коронавирусом, а Центр COVID-19 на Moldexpo на 100 мест остается точкой обследования пациентов. Он напомнил, что власти столицы продолжают марафоны вакцинации от COVID-19 в партнерстве с сектором HoReCa, по итогам которых участникам раздают ваучеры для похода в ресторан. Также муниципальные власти по-прежнему обеспечивают бесплатными тестами невакцинированных учителей, которые должны проходить тестирование на COVID-19 каждые две недели.
https://ru.sputnik.md/20211202/vaktsinatsiya-medpersonal-kovid-kolichestvo-zarazheniy-46891663.html
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в молдове, ион чебан, молдова, вакцинация
Чебан недоволен бездействием властей: "будто COVID-19 в Молдове больше нет"
15:07 06.12.2021 (обновлено: 15:11 06.12.2021)
Примар Кишинева недоволен тем, что граждане не могут получить от ответственных госучреждений всю нужную информацию о пандемии. По мнению столичного градоначальника, власти бездействуют.
КИШИНЕВ, 6 дек – Sputnik. Из-за бездействия Министерства здравоохранения складывается впечатление, что коронавируса в Молдове больше нет, а люди не получают никакой актуальной информации от ответственных за это госучреждений. Такое заявление сделал примар Кишинева Ион Чебан, комментируя актуальную ситуацию с пандемией.
Как считает Чебан, граждане не знают о рисках, связанных с новым штаммом, у них нет информации о вакцинации третьей дозой, о текущей ситуации, о том, можно ли осуществить тестирование по более низкой цене.
"Чем вообще занимается Министерство здравоохранения, если даже власти не знают подробностей, которые важны для борьбы с пандемией?" – написал Чебан на своей странице в социальной сети.
Он отметил, что в Кишиневе в последние недели количество случаев COVID-19 снижается, тем не менее несколько больниц продолжают работать с ковид-пациентами:
муниципальная больница "Святая Троица";
больница "Святой Архангел Михаил";
муниципальная клиническая детская инфекционная больница;
Примар также сообщил, что муниципальная больница "Георге Палади" перестанет принимать пациентов с коронавирусом, а Центр COVID-19 на Moldexpo на 100 мест остается точкой обследования пациентов.
"Медицинские помещения со стационарными местами на Moldexpo были "законсервированы" в связи с потенциальной новой волной COVID-19, о которой нас предупреждают специалисты. Если в ближайшие месяцы будет повышенная заболеваемость новым штаммом коронавируса, то мы сможем быстро задействовать эти помещения", – пояснил Чебан.
Он напомнил, что власти столицы продолжают марафоны вакцинации от COVID-19 в партнерстве с сектором HoReCa, по итогам которых участникам раздают ваучеры для похода в ресторан.
Также муниципальные власти по-прежнему обеспечивают бесплатными тестами невакцинированных учителей, которые должны проходить тестирование на COVID-19 каждые две недели.