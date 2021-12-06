https://ru.sputnik.md/20211206/ceban-bezdeystvie-vlastey-covid-19-46988927.html

Чебан недоволен бездействием властей: "будто COVID-19 в Молдове больше нет"

Чебан недоволен бездействием властей: "будто COVID-19 в Молдове больше нет"

Примар Кишинева недоволен, что граждане больше не могут получать из ответственных госучреждений всю нужную информацию о пандемии.

2021-12-06T15:07+0200

2021-12-06T15:07+0200

2021-12-06T15:11+0200

коронавирус

в молдове

ион чебан

молдова

вакцинация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/1b/32182157_530:532:3066:1958_1920x0_80_0_0_6abc9fb745fc4e43b96c6a95cac913f4.jpg

КИШИНЕВ, 6 дек – Sputnik. Из-за бездействия Министерства здравоохранения складывается впечатление, что коронавируса в Молдове больше нет, а люди не получают никакой актуальной информации от ответственных за это госучреждений. Такое заявление сделал примар Кишинева Ион Чебан, комментируя актуальную ситуацию с пандемией. Как считает Чебан, граждане не знают о рисках, связанных с новым штаммом, у них нет информации о вакцинации третьей дозой, о текущей ситуации, о том, можно ли осуществить тестирование по более низкой цене. Он отметил, что в Кишиневе в последние недели количество случаев COVID-19 снижается, тем не менее несколько больниц продолжают работать с ковид-пациентами: Примар также сообщил, что муниципальная больница "Георге Палади" перестанет принимать пациентов с коронавирусом, а Центр COVID-19 на Moldexpo на 100 мест остается точкой обследования пациентов. Он напомнил, что власти столицы продолжают марафоны вакцинации от COVID-19 в партнерстве с сектором HoReCa, по итогам которых участникам раздают ваучеры для похода в ресторан. Также муниципальные власти по-прежнему обеспечивают бесплатными тестами невакцинированных учителей, которые должны проходить тестирование на COVID-19 каждые две недели.

https://ru.sputnik.md/20211202/vaktsinatsiya-medpersonal-kovid-kolichestvo-zarazheniy-46891663.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, ион чебан, молдова, вакцинация