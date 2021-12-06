https://ru.sputnik.md/20211206/cheban-sobytiya-beltsy-46982419.html
Чебан – о событиях в Бельцах: "театр абсурда"
Чебан – о событиях в Бельцах: "театр абсурда"
Примар Кишинева отреагировал на события, происходящие на выборах мэра в муниципии Бельцы.
2021-12-06T10:45+0200
2021-12-06T10:45+0200
2021-12-06T11:11+0200
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КИШИНЕВ, 6 дек – Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан обратился к главам администраций населенных пунктов Молдовы в связи с событиями на местных выборах в Бельцах с призывом объединить усилия. "Хочу обратиться к коллегам из Конгресса местных властей Молдовы (CALM), к коллегам, примарам по всей республике: настало время объединиться. Давайте обратимся к международным организациям", – заявил Чебан на еженедельном заседании муниципальных служб. По его мнению, то, что произошло на выборах мэра в муниципии Бельцы, создает очень опасный прецедент. "Не высказываю позицию по отношению к кандидату в Бельцах, я выступаю против беззакония", – подчеркнул Чебан.В то же время он остался удивлен "небольшим количеством публичных высказываний международных организаций на этот счет". Он отметил, что по сложившейся ситуации высказались только в Promo-lex, но большая часть организаций молчат, что очень беспокоит.Центральная избирательная комиссия обратилась 1 декабря в суд Бельц с просьбой исключить Марину Таубер из гонки за пост мэра северной столицы. Ее обвинили в расходовании незадекларированных средств на питание сторонников, поддержавших ее в предвыборной кампании.Суд Бельц в субботу, 4 декабря, постановил исключить Марину Таубер из предвыборной гонки. В то же время члены ЦИК направили запрос в Апелляционный суд Бельц для уточнения сроков исполнения судебного решения.Апелляционный суд Бельц оставил в силе решение первой инстанции об исключении Таубер из предвыборной гонки. Члены ЦИК сочли невозможным провести второй тур выборов мэра Бельц только с одним кандидатом, при том, что законодательство о выборах предусматривает двух кандидатов для проведения голосования.Собравшись на внеочередное заседание, члены ЦИК приняли решение о приостановлении проведения второго тура до тех пор, пока решения судов первой инстанции и апелляционные решения не станут неоспоримыми.Во второй половине 5 декабря стало известно, что апелляция Таубер отклонена, однако полного решения по существу еще нет.
https://ru.sputnik.md/20211205/vsp-otklonila-apellyatsiyu-mariny-tauber-46973455.html
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в молдове, молдова, бельцы, ион чебан, выборы
Чебан – о событиях в Бельцах: "театр абсурда"
10:45 06.12.2021 (обновлено: 11:11 06.12.2021)
Примар Кишинева отреагировал на события, происходящие на выборах мэра в муниципии Бельцы.
КИШИНЕВ, 6 дек – Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан обратился к главам администраций населенных пунктов Молдовы в связи с событиями на местных выборах в Бельцах с призывом объединить усилия.
"Хочу обратиться к коллегам из Конгресса местных властей Молдовы (CALM), к коллегам, примарам по всей республике: настало время объединиться. Давайте обратимся к международным организациям", – заявил Чебан на еженедельном заседании муниципальных служб.
По его мнению, то, что произошло на выборах мэра в муниципии Бельцы, создает очень опасный прецедент.
"Не высказываю позицию по отношению к кандидату в Бельцах, я выступаю против беззакония", – подчеркнул Чебан.
В то же время он остался удивлен "небольшим количеством публичных высказываний международных организаций на этот счет".
"Это очень хорошо срежиссированный театр абсурда. Сцена жалкой пьесы – город Бельцы. Кто-то по своему желанию меняет законы, дни выборов, кандидатов, судьи работают нон-стоп, члены Центральной избирательной комиссии – тоже", – добавил примар.
Он отметил, что по сложившейся ситуации высказались только в Promo-lex, но большая часть организаций молчат, что очень беспокоит.
Центральная избирательная комиссия обратилась 1 декабря в суд Бельц с просьбой исключить Марину Таубер из гонки за пост мэра северной столицы. Ее обвинили в расходовании незадекларированных средств на питание сторонников, поддержавших ее в предвыборной кампании.
Суд Бельц в субботу, 4 декабря, постановил исключить Марину Таубер из предвыборной гонки. В то же время члены ЦИК направили запрос в Апелляционный суд Бельц для уточнения сроков исполнения судебного решения.
Апелляционный суд Бельц оставил в силе решение первой инстанции об исключении Таубер из предвыборной гонки. Члены ЦИК сочли невозможным провести второй тур выборов мэра Бельц только с одним кандидатом, при том, что законодательство о выборах предусматривает двух кандидатов для проведения голосования.
Собравшись на внеочередное заседание, члены ЦИК приняли решение о приостановлении проведения второго тура до тех пор, пока решения судов первой инстанции и апелляционные решения не станут неоспоримыми.
Во второй половине 5 декабря стало известно, что апелляция Таубер отклонена, однако полного решения по существу еще нет.