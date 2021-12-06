https://ru.sputnik.md/20211206/chego-amerikantsy-khotyat-ot-putina-46989825.html

Чего американцы хотят от Путина и чем будут угрожать

Чего американцы хотят от Путина и чем будут угрожать

Удастся ли как-то сблизить позиции российскому и американскому президентам во время предстоящих переговоров. Их встреча в Женеве, такое впечатление, ничего не... 06.12.2021, Sputnik Молдова

2021-12-06T16:17+0200

2021-12-06T16:17+0200

2021-12-06T16:17+0200

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Накануне назначенного на завтра, 7 декабря, разговора по видеосвязи президентов России и США влиятельный аналитический центр Atlantic Council написал для Байдена целый сценарий. Что предлагать на переговорах, чем угрожать, кнут, пряник — все в полном ассортименте. В последние годы Джо Байден виртуозно научился озвучивать телесуфлер, вот подобной шпаргалкой для него и выглядит статья Atlantic Council. О возможных аспектах грядущих переговоров пишет колумнист РИА Новости.Чего же хотят американцы? Прежде всего, чтобы Россия немедленно отвела свои войска от границы с Украиной. Это ничего, что войска находятся на территории России, в американском представлении они "угрожают" Украине, поэтому их надо убрать куда-то подальше. При этом про украинские войска нет ни слова. Киев отнюдь не обязуется отвести свои вооруженные подразделения от Донбасса.Дальше — Россия должна вообще перестать "угрожать" Украине. В переводе на русский: Москва должна пассивно взирать на то, как территория Украины застраивается американскими и британскими военными базами и секретными биолабораториями, как американцы в промышленных масштабах отгружают туда "Джавелины" и налаживают такое всеобъемлющее военное сотрудничество, какого счастливо избегают даже многие страны — члены НАТО.Параллельно Россия обязана бесперебойно снабжать Украину газом, углем и чем там еще потребуется впредь. Иначе это будет расценено как милитаристский шантаж углеводородами. Буде Украина вступит в НАТО, Москва должна это дело одобрить или, по крайней мере, промолчать. Это будет хорошее, годное, "неугрожающее" поведение.В случае если Россия на все это пойдет, Соединенные Штаты обещают лично поучаствовать в имплементации Минских соглашений. Только это будут совсем не те соглашения, что были подписаны в Минске и гарантированы Германией и Францией.В американской версии Донбасс предлагается сделать "международной зоной". Политические требования республик — об особом статусе внутри Украины и о возможности ветировать внешнюю политику страны — удовлетворены не будут. Все руководство ЛНР и ДНР предполагается заместить "международной гражданской администрацией переходного периода". Ополчение будет разоружено, милиция расформирована. Их место займут международные миротворцы. Под их чутким присмотром в Донбассе пройдут выборы и сформируется "профессиональная полиция". Таким образом, контроль над украинско-российской границей плавно перейдет к неким международным миротворцам, а от них Киеву — без выполнения всех тех условий, что черным по белому написаны в Минских соглашениях. "А вешать будем потом". Ага-ага.Если Россия на это согласится, Вашингтон пообещает поставлять Киеву поменьше оружия, снять с России часть санкций и наладить взаимодействие между НАТО и Россией, чтобы снять озабоченности Москвы продвижением НАТО на восток.Это были, если вы еще не догадались, пряники от наших американских партнеров. Однако авторы концепции "сдерживания России" припасли и кнут. У них есть основательные подозрения, что подобные условия для Москвы неприемлемы.Если Россия откажется их выполнять, Украину продолжат накачивать оружием. Кроме "Джавелинов", в списке — системы противовоздушной и береговой обороны, системы и средства РЭБ, контрартиллерийские и контрбатарейные радары. Силы НАТО будут на ротационной основе присутствовать на Украине, а дрессировка украинской армии в целях "сдерживания России" станет топовым приоритетом стратегии НАТО на 2022 год. И неважно, что там думают по этому поводу Франция и Германия.В долгосрочном же плане Россию за ее вымышленную "агрессию" предлагается душить санкциями. Было время убедиться, что ни пакет санкций 2014 года, ни "санкции из ада" от 2019 года политику России не изменили. Но тут есть куда стремиться.Новые меры экономического воздействия включают в себя запрет на предоставление финансирования для "Газпрома" и его "дочек" — однако без полной блокировки поставок газа в Европу. Более широкий ассортимент финансовых акций против "дочек" "Роснефти" — но опять-таки без полной блокировки поставок. В жертву предлагается принести также "Сургутнефтегаз" и "Новатэк".Горнодобывающая промышленность и металлургия России пока не охвачены санкциями в нужном масштабе. Atlantic Council предлагает обратить внимание на "Евраз" и "Алросу", а также на крупнейшего российского страховщика "Согаз" и грузоперевозчика "Совкомфлот".Ну и, разумеется, "Северный поток — 2". Он всегда, по мнению американцев, был "плохой идеей", а сейчас "сдерживание России" требует от Германии наложить мораторий на его работу.Также опять всплыла идея отключить Россию от SWIFT. "Эта тема по-прежнему в игре, это будет последнее средство," — говорит бывший американский посол в Киеве Джон Хербст."Да, европейские компании могут испытать в процессе санкций некоторую боль, — признают американские аналитики. — Однако решимость противостоять путинской агрессии <…> и трудиться совместно, как единая трансатлантическая общность, — это лучший способ сдерживания Кремля"."Совместные усилия" — одна из самых частых мантр Atlantic Council. Тем не менее американцы демонстрируют высочайший, прямо неизлечимый уровень политического аутизма. Их союзники Франция и Германия не хотят членства Украины в НАТО. Европейцы не хотят страдать от перебоев с поставками российского газа и от идиотских санкций, которые рушат их экономику куда больше, чем российскую. И никто — ни европейцы, ни американцы, ни даже украинцы — не хочет воевать по команде из Вашингтона.Страничка юмора. Предписав европейским союзникам крепить ряды, а Кремлю — прекратить "абьюз" сопредельных территорий, американские аналитики вспоминают наконец об Украине. В их указивке украинцам предписывается "крепить свой суверенитет, ущемлять олигархов и строить свободную, процветающую Украину, которая станет источником вдохновения для россиян и эффективным вызовом путинизму".Территория, за последние тридцать лет потерявшая половину своего населения, растерявшая все свое богатство, скатившаяся к африканскому уровню нищеты (впрочем, это еще лестное для Украины сравнение), терзаемая гражданской войной, путчами, коррупцией, политическим террором, докатившаяся до натурального фашизма, лишенная даже намека на суверенитет, — достойный источник вдохновения, чего говорить.Россия подходит к 7 декабря с прямо противоположными условиями. Наши красные линии очерчены четко. Украина не должна быть членом НАТО. На ее территории не должно быть массированного военного присутствия третьих стран. НАТО вообще больше не должна расширяться на восток, и нам нужны письменные гарантии этого — потому что все устные договоренности партнеры, как известно, предпочли забыть.Большой вопрос, удастся ли как-то сблизить позиции российскому и американскому президентам. Их встреча в Женеве, такое впечатление, ничего не дала, лишь оттянув неизбежное противостояние.Особую трудность представляет и специфическая манера переговоров, свойственная Джо Байдену. Он — как бы это выразиться — не всегда говорит то, что думает, и не всегда делает то, что говорит. Вот хороший пример. В октябре Байден высказался в том смысле, что Штаты защитят Тайвань, если на него вдруг нападет КНР.Это было, мягко говоря, неожиданно. С 1979 года Вашингтон принял на себя обязательство снабжать Тайвань средствами обороны, однако всегда придерживался в отношениях с островом принципа "стратегической двусмысленности" — то есть президенты никогда не обещали воевать за Тайвань с Китаем. "Верунчик, сама-сама-сама".Что ж, Белый дом быстренько объявил, что заявление Байдена не означает изменения американского внешнеполитического курса. Аналитики объяснили, что президент ничего такого в виду не имел. Это, мол, была одна из его знаменитых оговорок (gaffe).Подождите. Но ведь Тайвань — это самая горячая (после Украины) точка мира. Американский режим накачивает остров оружием и ведет истерическую пропаганду насчет китайской агрессии. Ровно так же, как и с Украиной, никакая агрессия Китаю не нужна. В Пекине абсолютно уверены, что рано или поздно воссоединятся с соотечественниками мирным путем. Но американцы натравливают Тайвань на КНР точно так же, как Украину на Россию.Точно так же тайваньцы проверяют сегодня свои иностранные паспорта и рассовывают по карманам доллары, готовясь бежать из страны. Точно так же обе страны боятся стать "вторым Афганистаном". На обеих территориях крепнет смутное убеждение, что Штаты используют их, чтобы ввести масштабные санкции против России и Китая, немного повоюют ими — туземцев не жалко — и бросят на произвол судьбы. Тут впору начинать тренировки по полету на самолетных шасси.Американцы всерьез обсуждают возможность того, что Россия и Китай могут одновременно провернуть нападения на Украину и Тайвань где-то в январе-феврале. Ну то есть обсуждают возможность спровоцировать своих вассалов на войну в это время.Понятно, что перепуганные тайваньцы внимательно слушают все, что скажет Байден, ищут сигналы, надеются на то, что американцы их не бросят. И вот он обещает им поддержку — публично, под запись. А буквально на следующий день Белый дом говорит: не-не-не, ребят, вы не так поняли, это он просто пошутил.Переговоры с таким нестабильным контрагентом представляют известные трудности. Однако сила позиции Владимира Путина в том, что он выражает мнение абсолютного большинства и русских, и украинцев, и американцев и вообще всего населения Земли. Нам не нужна война. Нам нужно мирное, взаимовыгодное сотрудничество и развитие. И хорошо бы его письменно гарантировать — во избежание непоняток.

https://ru.sputnik.md/20211204/putin-i-bayden-poobschayutsya-po-videosvyazi-7-dekabrya--46953807.html

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в мире, владимир путин, джо байден, колумнистика, перговоры