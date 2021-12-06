https://ru.sputnik.md/20211206/chem-zakonchitsya-skandal-s-vyborami-primara-belts-47007087.html
Чем закончится скандал с выборами примара Бельц
Чем закончится скандал с выборами примара Бельц
Политолог прокомментировал, кто выигрывает от того, что произошло в ситуации с выборами примара Бельц - второго по величине города в Молдове
2021-12-06T21:40+0200
2021-12-06T21:40+0200
2021-12-06T21:40+0200
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В последнее время Молдову трясет во внутриполитическом смысле. И, как ни парадоксально, но это происходит не в центре, в Кишиневе, а в регионах страны, прежде всего – в муниципии Бельцы и Гагаузской автономии. В "северной столице" в минувшее воскресенье за час до голосования был отменен второй тур выборов примара, а в Гагауз-Ери депутаты никак не могут выбрать председателя Народного собрания, не раз доходило до словесных перепалок и даже потасовок. Самым интересным моментом в этих процессах является то, оказывает ли центральная власть в лице Партии "Действие и солидарность" (PAS) опосредованное влияние на политические процессы, происходящее на региональном уровне на Севере и Юге страны. Интересна и внешнеполитическая повестка развития республики, а именно – отношения официального Кишинева с СНГ и ЕАЭС, поскольку заявления от чиновников на этот счет уже были озвучены. Эти и другие вопросы обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова с политологом-международником из Австрии Андреем Мунтяном.
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Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
бельцы, молдова, выборы, видео
Чем закончится скандал с выборами примара Бельц
В эфире радиостудии Sputnik Молдова обсудили с политологом выборы примара Бельц, ситуацию в Гагаузии, где никак не могут избрать председателя Народного собрания, а также внешнюю политику республики.
В последнее время Молдову трясет во внутриполитическом смысле. И, как ни парадоксально, но это происходит не в центре, в Кишиневе, а в регионах страны, прежде всего – в муниципии Бельцы и Гагаузской автономии.
В "северной столице" в минувшее воскресенье за час до голосования был отменен второй тур выборов примара, а в Гагауз-Ери депутаты никак не могут выбрать председателя Народного собрания, не раз доходило до словесных перепалок и даже потасовок.
Самым интересным моментом в этих процессах является то, оказывает ли центральная власть в лице Партии "Действие и солидарность" (PAS) опосредованное влияние на политические процессы, происходящее на региональном уровне на Севере и Юге страны.
Интересна и внешнеполитическая повестка развития республики, а именно – отношения официального Кишинева с СНГ и ЕАЭС, поскольку заявления от чиновников на этот счет уже были озвучены. Эти и другие вопросы обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова
с политологом-международником из Австрии Андреем Мунтяном.