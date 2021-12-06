https://ru.sputnik.md/20211206/data-vtoroy-tur-vybory-beltsy-46992578.html

В Центризбиркоме определили дату второго тура выборов в Бельцах

В Центризбиркоме определили дату второго тура выборов в Бельцах

ЦИК Молдовы определила, кто будет бороться за пост мэра Бельц и когда пройдет ранее отмененный второй тур выборов.

2021-12-06T15:26+0200

2021-12-06T15:26+0200

2021-12-06T15:44+0200

общество

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молдова

местные выборы

центральная избирательная комиссия

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КИШИНЕВ, 6 дек – Sputnik. Второй тур выборов примара в Бельцах состоится 19 декабря, такое решение приняли члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) на заседании в понедельник. В поддержку решения проголосовали шесть членов комиссии, трое воздержались. Согласно решению ЦИК, после исключения кандидата Партии "Шор" Марины Таубер, во второй тур проходит независимый кандидат Николай Григоришин и кандидат, занявший третье место в первом туре, Борис Маркоч (PAS). Марина Таубер набрала наибольшее количество голосов в первом туре выборов примара Бельц, которые прошли 21 ноября.За Таубер отдали свои голоса 47,93% избирателей (15 918 человек). На втором месте – независимый кандидат Николай Григоришин (20,93%, то есть 6951 голос).Кандидат от Блока коммунистов и социалистов Александр Нестеровский набрал 14,08% (4677 голосов). Кандидат партии "Действие и солидарность" (PAS) Борис Маркоч набрал тот же процент – 14,08% (4679 голосов).Исключение Таубер из предвыборной гонкиЦентральная избирательная комиссия обратилась 1 декабря в суд Бельц с просьбой исключить Марину Таубер из гонки за пост мэра северной столицы. Ее обвинили в расходовании незадекларированных средств на питание сторонников, поддержавших ее в предвыборной кампании.Суд Бельц в субботу, 4 декабря, постановил исключить Марину Таубер из предвыборной гонки. В то же время члены ЦИК направили запрос в Апелляционный суд Бельц для уточнения сроков исполнения судебного решения.Апелляционный суд Бельц оставил в силе решение первой инстанции об исключении Таубер из предвыборной гонки. Члены ЦИК сочли невозможным провести второй тур выборов мэра Бельц только с одним кандидатом, при том, что законодательство о выборах предусматривает двух кандидатов для проведения голосования.Собравшись на внеочередное заседание, члены ЦИК приняли решение о приостановлении проведения второго тура до тех пор, пока решения судов первой инстанции и апелляционные решения не станут неоспоримыми.

https://ru.sputnik.md/20211206/tauber-front-natsionalnogo-spaseniya-46984847.html

https://ru.sputnik.md/20211205/pas-prokommentirovala-snyatie-tauber-s-vyborov-mera-belts-46966204.html

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