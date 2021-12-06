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https://ru.sputnik.md/20211206/deputaty-parlamenta-sobirayutsya-na-zasedanie-v-ponedelnik-46973937.html
Депутаты парламента собираются на заседание в понедельник
Депутаты парламента собираются на заседание в понедельник
Депутаты рассмотрят во втором чтении закон о госбюджете на 2022 год, а также рассмотрят ряд важных законопроектов.
2021-12-06T07:30+0200
2021-12-06T07:30+0200
политика
заседание
бюджет
парламент
в молдове
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КИШИНЕВ, 6 дек – Sputnik. Пленарное заседание парламента состоится в понедельник, 6 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе законодательного органа.Согласно решению Постоянного бюро парламента, депутаты рассмотрят во втором чтении проект закона о госбюджете на 2022 год, бюджет государственного социального страхования на 2022 год и законопроект о фондах обязательного медицинского страхования на 2022 год.В первом чтении проект государственного бюджета Молдовы на 2022 год был принят на заседании парламента 25 ноября 57-ю голосами депутатов.Согласно проекту, ожидаются доходы госбюджета в 50,06 миллиарда леев. Предполагается, что расходы составят 65,2 миллиарда, дефицит – 15,14 миллиарда леев.
https://ru.sputnik.md/20211125/parlament-progolosoval-za-uvelichenie-byudzheta-sotsstrakhovaniya-v-2022-godu-46732529.html
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заседание, бюджет, парламент, в молдове

Депутаты парламента собираются на заседание в понедельник

07:30 06.12.2021
© Public Domain / Parlamentul Republicii MoldovaЗаседание парламента Молдовы 18 ноября 2021
Заседание парламента Молдовы 18 ноября 2021 - Sputnik Молдова, 1920, 06.12.2021
© Public Domain / Parlamentul Republicii Moldova
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Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Депутаты рассмотрят во втором чтении закон о госбюджете на 2022 год, а также ряд важных законопроектов.
КИШИНЕВ, 6 дек – Sputnik. Пленарное заседание парламента состоится в понедельник, 6 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе законодательного органа.
Согласно решению Постоянного бюро парламента, депутаты рассмотрят во втором чтении проект закона о госбюджете на 2022 год, бюджет государственного социального страхования на 2022 год и законопроект о фондах обязательного медицинского страхования на 2022 год.
Пенсионер, монеты - Sputnik Молдова, 1920, 25.11.2021
Экономика
Парламент проголосовал за увеличение бюджета соцстрахования в 2022 году
25 ноября, 22:15
В первом чтении проект государственного бюджета Молдовы на 2022 год был принят на заседании парламента 25 ноября 57-ю голосами депутатов.
Согласно проекту, ожидаются доходы госбюджета в 50,06 миллиарда леев. Предполагается, что расходы составят 65,2 миллиарда, дефицит – 15,14 миллиарда леев.
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