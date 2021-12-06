https://ru.sputnik.md/20211206/deputaty-parlamenta-sobirayutsya-na-zasedanie-v-ponedelnik-46973937.html

Депутаты парламента собираются на заседание в понедельник

Депутаты парламента собираются на заседание в понедельник

Депутаты рассмотрят во втором чтении закон о госбюджете на 2022 год, а также рассмотрят ряд важных законопроектов.

2021-12-06T07:30+0200

2021-12-06T07:30+0200

2021-12-06T07:30+0200

политика

заседание

бюджет

парламент

в молдове

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КИШИНЕВ, 6 дек – Sputnik. Пленарное заседание парламента состоится в понедельник, 6 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе законодательного органа.Согласно решению Постоянного бюро парламента, депутаты рассмотрят во втором чтении проект закона о госбюджете на 2022 год, бюджет государственного социального страхования на 2022 год и законопроект о фондах обязательного медицинского страхования на 2022 год.В первом чтении проект государственного бюджета Молдовы на 2022 год был принят на заседании парламента 25 ноября 57-ю голосами депутатов.Согласно проекту, ожидаются доходы госбюджета в 50,06 миллиарда леев. Предполагается, что расходы составят 65,2 миллиарда, дефицит – 15,14 миллиарда леев.

https://ru.sputnik.md/20211125/parlament-progolosoval-za-uvelichenie-byudzheta-sotsstrakhovaniya-v-2022-godu-46732529.html

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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заседание, бюджет, парламент, в молдове