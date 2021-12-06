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Достать диаспору, или Почему молдаване не вернутся на родину
Достать диаспору, или Почему молдаване не вернутся на родину
Заявления политиков о планах возвращения мигрантов в страну это демагогия
2021-12-06T08:30+0200
2021-12-06T09:40+0200
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Еще относительно недавно граждане Молдовы покидали свою родину в первую очередь по экономическим причинам: поработав за границей, некоторые возвращались домой, покупали дома, квартиры и пытались обустроить свою жизнь. Однако ситуация изменилась. Эксперты отмечают, что за рубеж потянулся и средний класс, и состоятельные люди, не говоря уже о небогатых.Теперь маленькая зарплата – не единственная причина отъезда из Молдовы. Инфраструктура, социальная защищенность, тысячелетний культурный пласт, ощущение свободы – на фоне этих факторов возвращение в Молдову кажется все менее вероятным. Вместе с тем политики всех мастей интенсивно эксплуатируют тему возвращения людей в страну. Зачем? Именно в этом разбираемся с экспертами. Нашими гостями станут политолог Анатолий Цэрану, социолог и демограф Виктор Мокану и психолог Елена Ковалева.
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молдова, мигранты, диаспора, молдавская диаспора, в молдове, видео

Достать диаспору, или Почему молдаване не вернутся на родину

08:30 06.12.2021 (обновлено: 09:40 06.12.2021)
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Сергей Цуркану - Sputnik Молдова
Сергей Цуркану
Все материалы
В новом выпуске программы "Утро на Sputnik'e" проясняем смысл обещаний политиков вернуть всех уехавших обратно в Молдову.
Еще относительно недавно граждане Молдовы покидали свою родину в первую очередь по экономическим причинам: поработав за границей, некоторые возвращались домой, покупали дома, квартиры и пытались обустроить свою жизнь. Однако ситуация изменилась. Эксперты отмечают, что за рубеж потянулся и средний класс, и состоятельные люди, не говоря уже о небогатых.
Теперь маленькая зарплата – не единственная причина отъезда из Молдовы. Инфраструктура, социальная защищенность, тысячелетний культурный пласт, ощущение свободы – на фоне этих факторов возвращение в Молдову кажется все менее вероятным. Вместе с тем политики всех мастей интенсивно эксплуатируют тему возвращения людей в страну. Зачем? Именно в этом разбираемся с экспертами. Нашими гостями станут политолог Анатолий Цэрану, социолог и демограф Виктор Мокану и психолог Елена Ковалева.
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