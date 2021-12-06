https://ru.sputnik.md/20211206/dosrochnoe-golosovanie-pridnestrove-46987480.html

Началось досрочное голосование на выборах лидера Приднестровья

Началось досрочное голосование на выборах лидера Приднестровья

Заранее могут проголосовать граждане, которые в день выборов будут находиться за границей или на службе. 06.12.2021, Sputnik Молдова

2021-12-06T13:39+0200

2021-12-06T13:39+0200

2021-12-06T13:39+0200

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вадим красносельский

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КИШИНЕВ, 6 дек – Sputnik. С понедельника начинается досрочное голосование на выборах лидера Приднестровья, сообщили в Центральной избирательной комиссии региона. С 6 по 9 декабря проголосовать досрочно можно в территориальных избирательных комиссиях, а 10 и 11 декабря – в участковых."Заранее отдать свой голос в поддержку того или иного кандидата могут избиратели, которые в основной день голосования будут находиться за пределами республики, в служебной командировке или выполнять государственные или служебные, трудовые обязанности, в том числе и по борьбе с коронавирусной инфекцией", – говорится в сообщении Центризбиркома. По данным комиссии, досрочно также вправе проголосовать избиратели, зарегистрированные на время обучения в общежитиях организаций высшего (начального, среднего) профессионального образования. Досрочное голосование проводится по личному письменному заявлению избирателя.Выборы в Приднестровье пройдут 12 декабря, в числе кандидатов – нынешний лидер региона Вадим Красносельский и Сергей Пынзарь. Ранее президент Санду, отвечая на вопрос о грядущих выборах главы Приднестровья, заявила, что власти Молдовы "считают эти выборы незаконными", следовательно, никаких ожиданий по поводу их результатов на правом берегу нет. Тем не менее Санду подчеркнула, что Кишинев не отказывается от диалога с Тирасполем.

https://ru.sputnik.md/20211205/tauber-osudila-reshenie-tsik-priostanovit-vybory-v-beltsakh-46968066.html

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