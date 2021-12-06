https://ru.sputnik.md/20211206/glava-minselkhoza-moldova-ischet-zamenu-rossiyskomu-rynku-dlya-eksporta-yablok-47005411.html
Глава Минсельхоза: Молдова ищет замену российскому рынку для экспорта яблок
Глава Минсельхоза: Молдова ищет замену российскому рынку для экспорта яблок
Молдавские фермеры вынуждены искать новые рынки сбыта своей продукции из-за возросшей конкуренции на традиционных рынках.
2021-12-06T19:27+0200
2021-12-06T19:27+0200
2021-12-06T19:35+0200
минсельхоз
экономика
экспорт
сельское хозяйство
яблоки
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КИШИНЕВ, 6 дек – Sputnik. Молдавских производителей яблок вскоре вытеснят с российского рынка местные поставщики. Об этом в студии Sputnik Молдова заявил глава Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности Виорел Герчу.По его словам, на данный момент Молдова практически полностью зависит от поставок этих фруктов в Россию.По словам Виорела Герчу, молдавские власти находятся в поиске новых рынков сбыта яблок.На конец 2021 года Молдова осуществляет поставки яблок в 12 стран. В ближайшее время партии яблок будут отправлены еще на два новых рынка стран Юго-Восточной Азии.В нынешнем сезоне традиционно около 95% экспорта яблок пока направляется в Россию. Вместе с тем более трех тысяч тонн этих фруктов экспортировано в Казахстан, более 600 тонн – в Узбекистан, более 500 тонн – в Белоруссию.Возрос объем поставок яблок и в Румынию: по состоянию на начало ноября на румынский рынок отправлено более 800 тонн.По сведениям Минсельхоза Молдовы, по состоянию на начало ноября средняя инвойсная цена яблок, вывозимых из Молдовы, составила 0,43 доллара за килограмм. Подобная средняя цена фиксировалась и при экспорте молдавских яблок в РФ.По данным ведомства, наиболее высокие инвойсные цены устанавливались при экспорте яблок из Молдовы в Испанию, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар и Словакию, наименьшие цены – при экспорте товара в Казахстан, Румынию, Белоруссию.
https://ru.sputnik.md/20211202/moldova-rasshirila-geografiyu-eksporta-yablok-46870828.html
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минсельхоз, экспорт, сельское хозяйство, яблоки
Глава Минсельхоза: Молдова ищет замену российскому рынку для экспорта яблок
19:27 06.12.2021 (обновлено: 19:35 06.12.2021)
Молдавские фермеры вынуждены искать новые рынки сбыта своей продукции из-за возросшей конкуренции на традиционных рынках.
КИШИНЕВ, 6 дек – Sputnik.
Молдавских производителей яблок вскоре вытеснят с российского рынка местные поставщики. Об этом в студии Sputnik Молдова
заявил глава Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности Виорел Герчу.
По его словам, на данный момент Молдова практически полностью зависит от поставок этих фруктов в Россию.
"Сегодня Молдова почти полностью зависит от экспорта в Россию по части яблок. В Россию экспортируется 90% произведенных яблок. Но и российские производители инвестировали в свои сады и вскоре будут способны сами обеспечивать потребности в этом продукте", - рассказывает чиновник.
По словам Виорела Герчу, молдавские власти находятся в поиске новых рынков сбыта яблок.
"Для нас важно обнаружить, какие альтернативные рынки у нас есть. У нас есть успехи в этом направлении, открываем рынок Египта, азиатский рынок. Есть барьеры, которые могут быть преодолены через межправительственные соглашения", - добавил чиновник.
На конец 2021 года Молдова осуществляет поставки яблок в 12 стран. В ближайшее время партии яблок будут отправлены еще на два новых рынка стран Юго-Восточной Азии.
В нынешнем сезоне традиционно около 95% экспорта яблок пока направляется в Россию. Вместе с тем более трех тысяч тонн этих фруктов экспортировано в Казахстан, более 600 тонн – в Узбекистан, более 500 тонн – в Белоруссию.
Возрос объем поставок яблок и в Румынию: по состоянию на начало ноября на румынский рынок отправлено более 800 тонн.
По сведениям Минсельхоза Молдовы, по состоянию на начало ноября средняя инвойсная цена яблок, вывозимых из Молдовы, составила 0,43 доллара за килограмм. Подобная средняя цена фиксировалась и при экспорте молдавских яблок в РФ.
По данным ведомства, наиболее высокие инвойсные цены устанавливались при экспорте яблок из Молдовы в Испанию, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар и Словакию, наименьшие цены – при экспорте товара в Казахстан, Румынию, Белоруссию.