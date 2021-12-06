https://ru.sputnik.md/20211206/kurs-valyut-na-vtornik-dollar-i-evro-prodolzhayut-padat-v-tsene-47003610.html

Курс валют на вторник: доллар и евро продолжают падать в цене

Курс валют на вторник: доллар и евро продолжают падать в цене

Курс валют на понедельник: доллар и евро продолжают падать

2021-12-06T22:05+0200

2021-12-06T22:05+0200

2021-12-06T22:05+0200

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КИШИНЕВ, 6 дек – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 7 декабря. Евро и доллар упадут в цене по отношению к молдавскому лею.Евро подешевеет на пять банов и закрепится на уровне 19,9862 лея.Доллар незначительно упадет в цене и будет стоить 17,6978 лея.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар – незначительно, меньше, чем на 1 бан, а евро "похудел" почти на 26 банов. В октябре основные валюты продолжили падение: доллар потерял около 10 банов в цене, евро – почти 7 банов. Ноябрь ознаменовался ростом доллара: "американец" поднялся на 27 банов. Евро же за месяц просел на 32 бана.Что касается остальных валют, то 7 декабря немного подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2398 лея. Стоимость украинской гривны опустится до 0,6469 лея. Румынский лей станет дешевле и остановится на 4,0392 в пересчете на национальную валюту.

https://ru.sputnik.md/20211202/rost-tsen-moldova-46903493.html

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2021

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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курс валют, доллар, евро