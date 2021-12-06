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Курс валют на вторник: доллар и евро продолжают падать в цене
Курс валют на вторник: доллар и евро продолжают падать в цене
Курс валют на понедельник: доллар и евро продолжают падать
2021-12-06T22:05+0200
2021-12-06T22:05+0200
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КИШИНЕВ, 6 дек – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 7 декабря. Евро и доллар упадут в цене по отношению к молдавскому лею.Евро подешевеет на пять банов и закрепится на уровне 19,9862 лея.Доллар незначительно упадет в цене и будет стоить 17,6978 лея.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар – незначительно, меньше, чем на 1 бан, а евро "похудел" почти на 26 банов. В октябре основные валюты продолжили падение: доллар потерял около 10 банов в цене, евро – почти 7 банов. Ноябрь ознаменовался ростом доллара: "американец" поднялся на 27 банов. Евро же за месяц просел на 32 бана.Что касается остальных валют, то 7 декабря немного подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2398 лея. Стоимость украинской гривны опустится до 0,6469 лея. Румынский лей станет дешевле и остановится на 4,0392 в пересчете на национальную валюту.
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курс валют, доллар, евро

Курс валют на вторник: доллар и евро продолжают падать в цене

22:05 06.12.2021
© Sputnik / Miroslav RotariКурс валют
Курс валют - Sputnik Молдова, 1920, 06.12.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
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В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 6 дек – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 7 декабря. Евро и доллар упадут в цене по отношению к молдавскому лею.
Евро подешевеет на пять банов и закрепится на уровне 19,9862 лея.
Доллар незначительно упадет в цене и будет стоить 17,6978 лея.
За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар – незначительно, меньше, чем на 1 бан, а евро "похудел" почти на 26 банов. В октябре основные валюты продолжили падение: доллар потерял около 10 банов в цене, евро – почти 7 банов. Ноябрь ознаменовался ростом доллара: "американец" поднялся на 27 банов. Евро же за месяц просел на 32 бана.
Что касается остальных валют, то 7 декабря немного подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2398 лея. Стоимость украинской гривны опустится до 0,6469 лея. Румынский лей станет дешевле и остановится на 4,0392 в пересчете на национальную валюту.
Рост цен в Молдове: такого не было в стране почти 20 лет - Sputnik Молдова, 1920, 02.12.2021
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