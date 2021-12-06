https://ru.sputnik.md/20211206/ministr-yustitsii-prokommentiroval-otzyv-kandidata-pas-na-post-mera-beltsakh-47004100.html
Министр юстиции прокомментировал отзыв кандидата PAS на пост мэра в Бельцах
Министр юстиции прокомментировал отзыв кандидата PAS на пост мэра в Бельцах
Глава Минюста считает, что только граждане должны решать, кто станет мэром.
2021-12-06T18:30+0200
2021-12-06T18:30+0200
2021-12-06T18:30+0200
общество
в молдове
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серджиу литвиненко
бельцы
местные выборы
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КИШИНЕВ, 6 дек - Sputnik. Министр юстиции Серджиу Литвиненко прокомментировал решение Партии "Действие и солидарность" (PAS) снять со второго тура выборов мэра в Бельцах своего кандидата Бориса Маркоча.Выборы в БельцахМарина Таубер набрала наибольшее количество голосов в первом туре выборов примара Бельц, которые прошли 21 ноября.За Таубер отдали свои голоса 47,93% избирателей (15 918 человек). На втором месте – независимый кандидат Николай Григоришин (20,93%, то есть 6951 голос).Кандидат партии "Действие и солидарность" (PAS) Борис Маркоч набрал 14,08% (4679 голосов). Кандидат от Блока коммунистов и социалистов Александр Нестеровский набрал 14,08% (4677 голосов).Исключение Таубер из предвыборной гонкиЦентральная избирательная комиссия обратилась 1 декабря в суд Бельц с просьбой исключить Марину Таубер из гонки за пост мэра северной столицы. Ее обвинили в расходовании незадекларированных средств на питание сторонников, поддержавших ее в предвыборной кампании.Суд Бельц в субботу, 4 декабря, постановил исключить Марину Таубер из предвыборной гонки. В то же время члены ЦИК направили запрос в Апелляционный суд Бельц для уточнения сроков исполнения судебного решения.Апелляционный суд Бельц оставил в силе решение первой инстанции об исключении Таубер из предвыборной гонки. Члены ЦИК сочли невозможным провести второй тур выборов мэра Бельц только с одним кандидатом, при том, что законодательство о выборах предусматривает двух кандидатов для проведения голосования.Собравшись на внеочередное заседание, члены ЦИК приняли решение о приостановлении проведения второго тура до тех пор, пока решения судов первой инстанции и апелляционные решения не станут неоспоримыми.Во второй половине 5 декабря стало известно, что апелляция Таубер отклонена, однако полного решения по существу еще нет.Второй тур выборов в Бельцах, кто кандидатыВ понедельник, 6 декабря, ЦИК установила дату проведения второго тура досрочных выборов мэра в Бельцах на 19 декабря.Кандидаты, прошедшие во второй тур, - Николай Григоришин и Борис Маркоч.В тот же день в PAS заявили о снятии своего кандидата "во избежание спекуляций".
https://ru.sputnik.md/20211206/pas-snimaet-svoego-kandidata-v-mery-belts-46995441.html
https://ru.sputnik.md/20211206/tauber-obzhalovala-reshenie-tsik-priostanovlenii-vtorogo-tura-vyborov-beltsakh-47001199.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, серджиу литвиненко, бельцы, местные выборы
Министр юстиции прокомментировал отзыв кандидата PAS на пост мэра в Бельцах
Глава Минюста считает, что только граждане должны решать, кто станет мэром.
КИШИНЕВ, 6 дек - Sputnik. Министр юстиции Серджиу Литвиненко прокомментировал решение Партии "Действие и солидарность" (PAS) снять со второго тура выборов мэра в Бельцах своего кандидата Бориса Маркоча.
"Это для того, чтобы не было спекуляций, которыми оперируют разные группы. Люди и только люди должны решать, кто примар села, города или муниципия. Только, очевидно, на выборах, где все конкуренты находятся в равных условиях", - написал Литвиненко на свой странице в Facebook.
Выборы в Бельцах
Марина Таубер набрала наибольшее количество голосов в первом туре выборов примара Бельц, которые прошли 21 ноября.
За Таубер отдали свои голоса 47,93% избирателей (15 918 человек). На втором месте – независимый кандидат Николай Григоришин (20,93%, то есть 6951 голос).
Кандидат партии "Действие и солидарность" (PAS) Борис Маркоч набрал 14,08% (4679 голосов). Кандидат от Блока коммунистов и социалистов Александр Нестеровский набрал 14,08% (4677 голосов).
Исключение Таубер из предвыборной гонки
Центральная избирательная комиссия обратилась 1 декабря в суд Бельц с просьбой исключить Марину Таубер из гонки за пост мэра северной столицы. Ее обвинили в расходовании незадекларированных средств на питание сторонников, поддержавших ее в предвыборной кампании.
Суд Бельц в субботу, 4 декабря, постановил исключить Марину Таубер из предвыборной гонки. В то же время члены ЦИК направили запрос в Апелляционный суд Бельц для уточнения сроков исполнения судебного решения.
Апелляционный суд Бельц оставил в силе решение первой инстанции об исключении Таубер из предвыборной гонки. Члены ЦИК сочли невозможным провести второй тур выборов мэра Бельц только с одним кандидатом, при том, что законодательство о выборах предусматривает двух кандидатов для проведения голосования.
Собравшись на внеочередное заседание, члены ЦИК приняли решение о приостановлении проведения второго тура до тех пор, пока решения судов первой инстанции и апелляционные решения не станут неоспоримыми.
Во второй половине 5 декабря стало известно, что апелляция Таубер отклонена, однако полного решения по существу еще нет.
Второй тур выборов в Бельцах, кто кандидаты
В понедельник, 6 декабря, ЦИК установила дату проведения второго тура досрочных выборов мэра в Бельцах на 19 декабря.
Кандидаты, прошедшие во второй тур, - Николай Григоришин и Борис Маркоч.
В тот же день в PAS заявили о снятии своего кандидата "во избежание спекуляций".