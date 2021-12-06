https://ru.sputnik.md/20211206/minzdrav-skolko-novykh-sluchaev-covid-19-zaregistrirovano-v-moldove-47003062.html

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.

2021-12-06T18:46+0200

2021-12-06T18:46+0200

2021-12-06T18:51+0200

коронавирус

в молдове

минздрав

статистика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/03/13/34052955_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_be846c39b01807c42c582fb714b77885.jpg

КИШИНЕВ, 6 дек – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 495 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в понедельник.Зарегистрированы два случая "импорта" инфекции, из Франции и Ирландии.За минувшие сутки проведено 4835 тестов.Общее число случаев заражения в стране достигло 366 751.У работников системы здравоохранения выявлено 12 случаев инфицирования: по пять — у врачей и медсестер, два – у вспомогательного персонала.Госпитализированы 1396 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 193 пациента (к аппаратам ИВЛ подключен 41).В то же время за сутки выздоровели 506 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 351 003.Минздрав сообщает о 27 погибших, включая шесть умерших из Приднестровья.Общее число скончавшихся на данный момент – 9244.Глава Минздрава Алла Немеренко заявила на пресс-конференции 12 ноября, что ежедневные отчеты о смертях на фоне COVID-19 не включали в себя количество всех смертей в сутки, а лишь те случаи, которые были отражены в отчетах.По данным ведомства, были выявлены несоответствия в процедуре регистрации и отчетности о случаях смерти, связанных с COVID-19, при этом некоторые из записей относились к 2020 году.

https://ru.sputnik.md/20211204/butenko-koshek-pridetsya-vaktsinirovat-ot-koronavirusa-46858412.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

в молдове, минздрав, статистика