https://ru.sputnik.md/20211206/moldova-nezakonno-nazhitoe-imuschestvo-46867351.html
Кузнецов: будут ли судей в Молдове лишать незаконно нажитого имущества
Кузнецов: будут ли судей в Молдове лишать незаконно нажитого имущества
Эксперт оценил намерение властей Молдовы проверять судей на неподкупность и сравнивать их реальные доходы с наличием недвижимости
2021-12-06T09:00+0200
2021-12-06T09:00+0200
2021-12-06T09:00+0200
радио
молдова
имущество
судьи
конфискация
в молдове
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Кузнецов: будут ли судей в Молдове лишать незаконно нажитого имущества
Кузнецов: будут ли судей в Молдове лишать незаконно нажитого имущества
Не все западные лекала подходят Молдове – такое утверждение можно сделать потому, что на Западе система юстиции является более демократической и устоявшейся, а наша страна, надо признать, находится на этапе гибридной, переходной демократии.Одним из критериев оценки неподкупности судьи или прокурора в Молдове будет, по словам министра юстиции Серджиу Литвиненко, сравнение его имущества с доходами. Власти намерены действовать следующим образом: в случае, если доходы будут ниже стоимости этого имущества, судью или прокурора устранят из системы. Будет ли это намерение реализовано на практике, поскольку в теории звучит решительно? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал доктор юридических наук, профессор Александр Кузнецов.По словам эксперта, такой критерий профессиональной оценки судей более характерен для азиатских стран, например, для Сингапура. Именно там, напомнил Кузнецов, в отношении судей и госчиновников не действует презумпция невиновности, а следственные органы проверяют госслужащих с точки зрения уличения их в коррупции. "Если у судьи или чиновника в Сингапуре обнаруживают имущество, превышающее его реальные доходы, то он считается виновным в коррупции. В Молдове такой принцип оценки также обсуждался, но и социалисты, и правые партии намерены использовать эту процедуру лишь для некоторых категорий госслужащих – для судей. Но тогда надо применять такую процедуру ко всем – и к чиновникам, и к депутатам", – добавил правовед. В заключение Кузнецов отметил, что в молдавских условиях, если к судьям применят все-таки процедуру проверки на неподкупность, а остальные госслужащие останутся вне таких процедур, это будет идти вразрез с демократическими принципами и нормами функционирования правового государства.
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Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
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Андрей Петрик
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молдова, имущество, судьи, конфискация, аудио, в молдове
Кузнецов: будут ли судей в Молдове лишать незаконно нажитого имущества
Доктор юридических наук оценил намерение властей Молдовы проверять судей на неподкупность и сравнивать их реальные доходы с наличием недвижимости и иного имущества, записанного на них лично, либо на доверенных лиц.
Не все западные лекала подходят Молдове – такое утверждение можно сделать потому, что на Западе система юстиции является более демократической и устоявшейся, а наша страна, надо признать, находится на этапе гибридной, переходной демократии.
Одним из критериев оценки неподкупности судьи или прокурора в Молдове будет, по словам министра юстиции Серджиу Литвиненко, сравнение его имущества с доходами. Власти намерены действовать следующим образом: в случае, если доходы будут ниже стоимости этого имущества, судью или прокурора устранят из системы. Будет ли это намерение реализовано на практике, поскольку в теории звучит решительно? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова
дал доктор юридических наук, профессор Александр Кузнецов.
"Если эта система оценки судей на неподкупность будет одобрена, появится новый орган дознания, который будет собирать информацию о каждом служителе Фемиды и определять наказание. Но это неправильно для правового и демократического государства, такая практика более свойственна тоталитарным странам", – сказал собеседник.
По словам эксперта, такой критерий профессиональной оценки судей более характерен для азиатских стран, например, для Сингапура. Именно там, напомнил Кузнецов, в отношении судей и госчиновников не действует презумпция невиновности, а следственные органы проверяют госслужащих с точки зрения уличения их в коррупции.
"Если у судьи или чиновника в Сингапуре обнаруживают имущество, превышающее его реальные доходы, то он считается виновным в коррупции. В Молдове такой принцип оценки также обсуждался, но и социалисты, и правые партии намерены использовать эту процедуру лишь для некоторых категорий госслужащих – для судей. Но тогда надо применять такую процедуру ко всем – и к чиновникам, и к депутатам", – добавил правовед.
В заключение Кузнецов отметил, что в молдавских условиях, если к судьям применят все-таки процедуру проверки на неподкупность, а остальные госслужащие останутся вне таких процедур, это будет идти вразрез с демократическими принципами и нормами функционирования правового государства.