https://ru.sputnik.md/20211206/moldova-zheltyy-kod-tuman-46979765.html
В Молдове - "желтый код": страну накрыло туманом
В Молдове - "желтый код": страну накрыло туманом
Густой туман продержится до конца дня.
2021-12-06T09:19+0200
2021-12-06T09:19+0200
2021-12-06T09:30+0200
общество
в молдове
молдова
желтый код
туман
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КИШИНЕВ, 6 дек – Sputnik. Государственная гидрометеослужба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с туманом по всей стране. Предупреждение будет активно в понедельник до 18.00. "Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.Согласно прогнозу синоптиков, в понедельник в Молдове ожидается до +10 градусов по Цельсию днем, а ночью - от -2 до +3.
https://ru.sputnik.md/20211202/moldove-rezko-pokholodaet-obyavlen-zheltyy-kod-46890123.html
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в молдове, молдова, желтый код, туман
В Молдове - "желтый код": страну накрыло туманом
09:19 06.12.2021 (обновлено: 09:30 06.12.2021)
Густой туман продержится до конца дня, в связи с чем синоптики выступили с предупреждением.
КИШИНЕВ, 6 дек – Sputnik. Государственная гидрометеослужба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с туманом по всей стране.
Предупреждение будет активно в понедельник до 18.00.
"На протяжении дня продержится туман с видимостью до 500 метров, местами до 200 метров и меньше", – говорится в сообщении синоптиков.
"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.
Согласно прогнозу синоптиков, в понедельник в Молдове ожидается до +10 градусов по Цельсию днем, а ночью - от -2 до +3.