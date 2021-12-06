https://ru.sputnik.md/20211206/moldova-zheltyy-kod-tuman-46979765.html

В Молдове - "желтый код": страну накрыло туманом

В Молдове - "желтый код": страну накрыло туманом

Густой туман продержится до конца дня.

2021-12-06T09:19+0200

2021-12-06T09:19+0200

2021-12-06T09:30+0200

общество

в молдове

молдова

желтый код

туман

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КИШИНЕВ, 6 дек – Sputnik. Государственная гидрометеослужба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с туманом по всей стране. Предупреждение будет активно в понедельник до 18.00. "Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.Согласно прогнозу синоптиков, в понедельник в Молдове ожидается до +10 градусов по Цельсию днем, а ночью - от -2 до +3.

https://ru.sputnik.md/20211202/moldove-rezko-pokholodaet-obyavlen-zheltyy-kod-46890123.html

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2021

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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