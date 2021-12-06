https://ru.sputnik.md/20211206/na-ukraine-importnyy-gaz-podorozhal-v-chetyre-raza-46993984.html

На Украине импортный газ подорожал в четыре раза

На Украине импортный газ подорожал в четыре раза

Импортный газ на Украине за год подорожал в четыре раза до 730,6 долларов за тысячу кубометров

2021-12-06T17:22+0200

2021-12-06T17:22+0200

2021-12-06T17:31+0200

экономика

украина

газ

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КИШИНЕВ, 6 дек - Sputnik. Импортный природный газ на Украине за год подорожал до 730,6 доллара за тысячу кубометров, передает РИА Новости. Таким образом, цены выросли в четыре раза, сообщает в понедельник Министерство экономики Украины."Рассчитана средняя таможенная стоимость импорта газа, сложившаяся в процессе его таможенного оформления при ввозе на территорию Украины в период с 1 ноября 2021 года по 30 ноября 2021, которая составляет 19261,6 гривны или 730,6 доллара США за одну тысячу метров кубических", - говорится в сообщении.При этом в ноябре 2020 года его средняя стоимость составляла 182,5 доллара за тысячу кубометров. Таким образом, импортный газ на Украине за год подорожал в четыре раза.Повышение тарифа на газ и тепло в МолдовеВ Молдове тариф за тысячу кубометров природного газа увеличили с 4298 до 10 260 леев (более 580 долларов) без учета НДС.Этот тариф предварительный и до 30 ноября еще может быть пересмотрен регулятором, но он не может стать еще выше.Позднее Termoelectrica запросила в НАРЭ повысить тариф за тепло на 650 леев за гигакалорию, то есть до 1772 леев. Это составляет рост примерно на 60%.

https://ru.sputnik.md/20211202/moldovagaz-podrobno-obyasnili-protseduru-kompensatsii-schetov-za-gaz-46888028.html

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украина, газ