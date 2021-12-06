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На Украине импортный газ подорожал в четыре раза
На Украине импортный газ подорожал в четыре раза
Импортный газ на Украине за год подорожал в четыре раза до 730,6 долларов за тысячу кубометров
2021-12-06T17:22+0200
2021-12-06T17:31+0200
экономика
украина
газ
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КИШИНЕВ, 6 дек - Sputnik. Импортный природный газ на Украине за год подорожал до 730,6 доллара за тысячу кубометров, передает РИА Новости. Таким образом, цены выросли в четыре раза, сообщает в понедельник Министерство экономики Украины."Рассчитана средняя таможенная стоимость импорта газа, сложившаяся в процессе его таможенного оформления при ввозе на территорию Украины в период с 1 ноября 2021 года по 30 ноября 2021, которая составляет 19261,6 гривны или 730,6 доллара США за одну тысячу метров кубических", - говорится в сообщении.При этом в ноябре 2020 года его средняя стоимость составляла 182,5 доллара за тысячу кубометров. Таким образом, импортный газ на Украине за год подорожал в четыре раза.Повышение тарифа на газ и тепло в МолдовеВ Молдове тариф за тысячу кубометров природного газа увеличили с 4298 до 10 260 леев (более 580 долларов) без учета НДС.Этот тариф предварительный и до 30 ноября еще может быть пересмотрен регулятором, но он не может стать еще выше.Позднее Termoelectrica запросила в НАРЭ повысить тариф за тепло на 650 леев за гигакалорию, то есть до 1772 леев. Это составляет рост примерно на 60%.
https://ru.sputnik.md/20211202/moldovagaz-podrobno-obyasnili-protseduru-kompensatsii-schetov-za-gaz-46888028.html
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украина, газ

На Украине импортный газ подорожал в четыре раза

17:22 06.12.2021 (обновлено: 17:31 06.12.2021)
© Sputnik / Максим БогодвидТабличка
Табличка - Sputnik Молдова, 1920, 06.12.2021
© Sputnik / Максим Богодвид
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Год назад стоимость тысячи кубометров импортного газа на Украине составляла 182,5 доллара.
КИШИНЕВ, 6 дек - Sputnik. Импортный природный газ на Украине за год подорожал до 730,6 доллара за тысячу кубометров, передает РИА Новости. Таким образом, цены выросли в четыре раза, сообщает в понедельник Министерство экономики Украины.
"Рассчитана средняя таможенная стоимость импорта газа, сложившаяся в процессе его таможенного оформления при ввозе на территорию Украины в период с 1 ноября 2021 года по 30 ноября 2021, которая составляет 19261,6 гривны или 730,6 доллара США за одну тысячу метров кубических", - говорится в сообщении.
При этом в ноябре 2020 года его средняя стоимость составляла 182,5 доллара за тысячу кубометров. Таким образом, импортный газ на Украине за год подорожал в четыре раза.

Повышение тарифа на газ и тепло в Молдове

В Молдове тариф за тысячу кубометров природного газа увеличили с 4298 до 10 260 леев (более 580 долларов) без учета НДС.
Этот тариф предварительный и до 30 ноября еще может быть пересмотрен регулятором, но он не может стать еще выше.
Позднее Termoelectrica запросила в НАРЭ повысить тариф за тепло на 650 леев за гигакалорию, то есть до 1772 леев. Это составляет рост примерно на 60%.
Moldovagaz - Sputnik Молдова, 1920, 02.12.2021
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