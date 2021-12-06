https://ru.sputnik.md/20211206/oppozitsiya-otstavka-tsik-46985589.html

Оппозиция требует отставки членов ЦИК

Оппозиция требует отставки членов ЦИК

Оппозиция недовольна действиями и работой Центризбиркома, касательно выборов мэра в Бельцах.

2021-12-06T12:11+0200

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влад батрынча

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КИШИНЕВ, 6 дек – Sputnik. Члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) должны уйти в отставку в связи с отменой второго тура выборов в городе Бельцы, заявил вице-спикер и депутат фракции Блока коммунистов и социалистов Влад Батрынча. "ЦИК без решения суда решила приостановить проведение второго тура выборов мэра Бельц. ЦИК превысил свои полномочия, это было серьезное нарушение закона, поэтому мы обращаемся к прокуратуре с призывом провести проверку и привлечь к ответственности виновных. Требуем отставки членов ЦИК, которые приняли участие в этом шоу", – заявил Батрынча.Депутат отметил, что фракция не дает оценку кандидатам, но констатирует "политическое вмешательство в избирательный процесс".Центральная избирательная комиссия обратилась 1 декабря в суд Бельц с просьбой исключить Марину Таубер из гонки за пост мэра северной столицы. Ее обвинили в расходовании незадекларированных средств на питание сторонников, поддержавших ее в предвыборной кампании.Суд Бельц в субботу, 4 декабря, постановил исключить Марину Таубер из предвыборной гонки. В то же время члены ЦИК направили запрос в Апелляционный суд Бельц для уточнения сроков исполнения судебного решения.Апелляционный суд Бельц оставил в силе решение первой инстанции об исключении Таубер из предвыборной гонки. Члены ЦИК сочли невозможным провести второй тур выборов мэра Бельц только с одним кандидатом, при том, что законодательство о выборах предусматривает двух кандидатов для проведения голосования.Собравшись на внеочередное заседание, члены ЦИК приняли решение о приостановлении проведения второго тура до тех пор, пока решения судов первой инстанции и апелляционные решения не станут неоспоримыми.

https://ru.sputnik.md/20211206/tauber-front-natsionalnogo-spaseniya-46984847.html

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в молдове, бельцы, молдова, местные выборы, оппозиция, влад батрынча