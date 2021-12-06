https://ru.sputnik.md/20211206/oppozitsiya-otstavka-tsik-46985589.html
Оппозиция требует отставки членов ЦИК
Оппозиция требует отставки членов ЦИК
Оппозиция недовольна действиями и работой Центризбиркома, касательно выборов мэра в Бельцах.
2021-12-06T12:11+0200
2021-12-06T12:11+0200
2021-12-06T12:12+0200
общество
в молдове
бельцы
молдова
местные выборы
оппозиция
влад батрынча
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/10/34410894_0:35:2048:1186_1920x0_80_0_0_d2ad6a4a8518976ee715ed2edf0c9592.jpg
КИШИНЕВ, 6 дек – Sputnik. Члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) должны уйти в отставку в связи с отменой второго тура выборов в городе Бельцы, заявил вице-спикер и депутат фракции Блока коммунистов и социалистов Влад Батрынча. "ЦИК без решения суда решила приостановить проведение второго тура выборов мэра Бельц. ЦИК превысил свои полномочия, это было серьезное нарушение закона, поэтому мы обращаемся к прокуратуре с призывом провести проверку и привлечь к ответственности виновных. Требуем отставки членов ЦИК, которые приняли участие в этом шоу", – заявил Батрынча.Депутат отметил, что фракция не дает оценку кандидатам, но констатирует "политическое вмешательство в избирательный процесс".Центральная избирательная комиссия обратилась 1 декабря в суд Бельц с просьбой исключить Марину Таубер из гонки за пост мэра северной столицы. Ее обвинили в расходовании незадекларированных средств на питание сторонников, поддержавших ее в предвыборной кампании.Суд Бельц в субботу, 4 декабря, постановил исключить Марину Таубер из предвыборной гонки. В то же время члены ЦИК направили запрос в Апелляционный суд Бельц для уточнения сроков исполнения судебного решения.Апелляционный суд Бельц оставил в силе решение первой инстанции об исключении Таубер из предвыборной гонки. Члены ЦИК сочли невозможным провести второй тур выборов мэра Бельц только с одним кандидатом, при том, что законодательство о выборах предусматривает двух кандидатов для проведения голосования.Собравшись на внеочередное заседание, члены ЦИК приняли решение о приостановлении проведения второго тура до тех пор, пока решения судов первой инстанции и апелляционные решения не станут неоспоримыми.
https://ru.sputnik.md/20211206/tauber-front-natsionalnogo-spaseniya-46984847.html
бельцы
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/10/34410894_106:0:1926:1365_1920x0_80_0_0_501c7a23029929f8c5d61e4e3e148191.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, бельцы, молдова, местные выборы, оппозиция, влад батрынча
Оппозиция требует отставки членов ЦИК
12:11 06.12.2021 (обновлено: 12:12 06.12.2021)
Оппозиция недовольна действиями и работой Центризбиркома касательно выборов мэра в Бельцах.
КИШИНЕВ, 6 дек – Sputnik. Члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) должны уйти в отставку в связи с отменой второго тура выборов в городе Бельцы, заявил вице-спикер и депутат фракции Блока коммунистов и социалистов Влад Батрынча.
"ЦИК без решения суда решила приостановить проведение второго тура выборов мэра Бельц. ЦИК превысил свои полномочия, это было серьезное нарушение закона, поэтому мы обращаемся к прокуратуре с призывом провести проверку и привлечь к ответственности виновных. Требуем отставки членов ЦИК, которые приняли участие в этом шоу", – заявил Батрынча.
Депутат отметил, что фракция не дает оценку кандидатам, но констатирует "политическое вмешательство в избирательный процесс".
Центральная избирательная комиссия обратилась 1 декабря в суд Бельц с просьбой исключить Марину Таубер из гонки за пост мэра северной столицы. Ее обвинили в расходовании незадекларированных средств на питание сторонников, поддержавших ее в предвыборной кампании.
Суд Бельц в субботу, 4 декабря, постановил исключить Марину Таубер из предвыборной гонки. В то же время члены ЦИК направили запрос в Апелляционный суд Бельц для уточнения сроков исполнения судебного решения.
Апелляционный суд Бельц оставил в силе решение первой инстанции об исключении Таубер из предвыборной гонки. Члены ЦИК сочли невозможным провести второй тур выборов мэра Бельц только с одним кандидатом, при том, что законодательство о выборах предусматривает двух кандидатов для проведения голосования.
Собравшись на внеочередное заседание, члены ЦИК приняли решение о приостановлении проведения второго тура до тех пор, пока решения судов первой инстанции и апелляционные решения не станут неоспоримыми.