https://ru.sputnik.md/20211206/oppozitsiya-zablokirovala-tribunu-parlamente-46997987.html

Оппозиция заблокировала трибуну в парламенте Молдовы

Оппозиция заблокировала трибуну в парламенте Молдовы

За проект о повышении пенсионного возраста голосовали при заблокированной трибуне.

2021-12-06T16:54+0200

2021-12-06T16:54+0200

2021-12-06T17:58+0200

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КИШИНЕВ, 6 дек - Sputnik. Оппозиционная фракция Блока коммунистов и социалистов заблокировала трибуну парламента на заседании в понедельник. Такое решение оппозиция приняла в знак протеста против рассмотрения поправок в Закон о пенсионной системе, где предлагается повышение пенсионного возраста. "Тема очень важная, чтобы быть рассмотренной сегодня. Мы, как парламентская фракция, представляющая треть депутатов парламента, запросили, чтобы этот проект вернули в профильную комиссию, а также чтобы организовали общественные слушания и был представлен более продуманный проект. Мы решили заблокировать трибуну и потребовать еще раз исключить проект из повестки заседания", - заявил вице-спикер и депутат фракции Блока коммунистов и социалистов Влад Батрынча. Так, депутаты оппозиции вышли к трибуне с плакатами "Стоп социальному геноциду". В ответ на эту акцию протеста спикер парламента Игорь Гросу напомнил, что в начале заседания при утверждении повестки дня за это предложение об исключении проекта было выдвинуто на голосование и не получило поддержки большинства. Депутат партии "Действие и солидарность" (PAS) Дан Перчун должен был выйти к трибуне и представить проект о повышении пенсионного возраста, но спикер предложил зачитать проект с места. В итоге за проект проголосовали при заблокированной трибуне. В поддержку выступили 53 депутата PAS. После голосования в парламенте объявили паузу на полчаса.

https://ru.sputnik.md/20211202/pensionnaya-reforma-46902659.html

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