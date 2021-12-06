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Парламент Молдовы обсуждает бюджет страны на 2022 год
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Экономика
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https://ru.sputnik.md/20211206/parlament-moldovy-prinyal-vtorom-chtenii-gosbyudzhet-2022-46996690.html
Парламент Молдовы принял во втором чтении госбюджет на 2022 год
Парламент Молдовы принял во втором чтении госбюджет на 2022 год
На заседании парламента 6 декабря 55-ю голосами народных избранников был принят во втором чтении государственный бюджет Молдовы на 2022 год
2021-12-06T16:32+0200
2021-12-06T16:32+0200
экономика
в молдове
молдова
государственный бюджет
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КИШИНЕВ, 6 дек – Sputnik. На заседании парламента 6 декабря 55-ю голосами народных избранников был принят во втором чтении государственный бюджет Молдовы на 2022 год.Законопроект о главном финансовом документе страны на будущий год правительство направило в парламент на прошлой неделе.Согласно проекту, в стране ожидается доход в 50,06 миллиарда леев. Предполагается, что расходы составят 65,2 миллиарда, дефицит – 15,14 миллиарда леев.Проект представил министр финансов Думитру Будянски. По его словам, в документе учитывается ситуация с пандемией COVID-19, а также негативный эффект энергетического кризиса и объявленного из-за него ЧП по стране."Ожидается экономический рост в 4,5%, инфляция – 6,9%. А также увеличение экспорта на 10,6%, а импорта на 5,1%. Рост средней заработной платы составит 10%", – заявил Будански.Основные расходы в госбюджете на 2022 годСогласно проекту госбюджета, в 2022 году дорожный фонд составит 1,4 миллиарда леев.Годовые отклонения общего объема акцизов на нефтепродукты, за исключением сжиженного газа, не превысят 58%. Фонд энергоэффективности составит 30 миллиардов леев, а Национальный фонд регионального развития – 7,7 миллиарда.В то же время Национальный фонд развития сельского хозяйства и окружающей среды села составит 1,5 миллиарда леев. Распределение пособий будет производиться в порядке, установленном правительством.Национальный экологический фонд составит 250 миллионов леев. Также на профессиональную подготовку учителей и руководителей в образовании выделено 20 миллионов леев, на разработку содержания учебных программ по школьным предметам в начальной, средней школе и в высшем образовании – 9,5 миллиона.Также кабинет министров утвердил в государственном бюджете ассигнования в резервный фонд правительства в размере 500 миллионов леев и в интервенционный фонд правительства в размере 300 миллионов леев.
https://ru.sputnik.md/20211120/vneshnie-zaymy-snizhenie-zarplat-byudzhet-2022-god-46561738.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, государственный бюджет

Парламент Молдовы принял во втором чтении госбюджет на 2022 год

16:32 06.12.2021
© Sputnik / Yana ZaharovaМолдавские леи
Молдавские леи - Sputnik Молдова, 1920, 06.12.2021
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За принятие документа проголосовали 55 депутатов PAS, против – 26 депутатов от Блока коммунистов и социалистов.
КИШИНЕВ, 6 дек – Sputnik. На заседании парламента 6 декабря 55-ю голосами народных избранников был принят во втором чтении государственный бюджет Молдовы на 2022 год.
Законопроект о главном финансовом документе страны на будущий год правительство направило в парламент на прошлой неделе.
Согласно проекту, в стране ожидается доход в 50,06 миллиарда леев. Предполагается, что расходы составят 65,2 миллиарда, дефицит – 15,14 миллиарда леев.
Проект представил министр финансов Думитру Будянски. По его словам, в документе учитывается ситуация с пандемией COVID-19, а также негативный эффект энергетического кризиса и объявленного из-за него ЧП по стране.
"Ожидается экономический рост в 4,5%, инфляция – 6,9%. А также увеличение экспорта на 10,6%, а импорта на 5,1%. Рост средней заработной платы составит 10%", – заявил Будански.

Основные расходы в госбюджете на 2022 год

Согласно проекту госбюджета, в 2022 году дорожный фонд составит 1,4 миллиарда леев.
Годовые отклонения общего объема акцизов на нефтепродукты, за исключением сжиженного газа, не превысят 58%. Фонд энергоэффективности составит 30 миллиардов леев, а Национальный фонд регионального развития – 7,7 миллиарда.
В то же время Национальный фонд развития сельского хозяйства и окружающей среды села составит 1,5 миллиарда леев. Распределение пособий будет производиться в порядке, установленном правительством.
Национальный экологический фонд составит 250 миллионов леев. Также на профессиональную подготовку учителей и руководителей в образовании выделено 20 миллионов леев, на разработку содержания учебных программ по школьным предметам в начальной, средней школе и в высшем образовании – 9,5 миллиона.
Economie - Sputnik Молдова, 1920, 20.11.2021
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Также кабинет министров утвердил в государственном бюджете ассигнования в резервный фонд правительства в размере 500 миллионов леев и в интервенционный фонд правительства в размере 300 миллионов леев.
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