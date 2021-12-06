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Парламент Молдовы утвердил бюджет соцстрахования на 2022 год
Парламент Молдовы утвердил бюджет соцстрахования на 2022 год
Во втором чтении одобрен проект закона о бюджете государственного социального страхования на 2022 год.
2021-12-06T19:06+0200
2021-12-06T19:06+0200
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КИШИНЕВ, 6 дек – Sputnik. В бюджете государственного социального страхования на 2022 год как доходы, так и расходы составят 31,2 миллиарда леев, это на 13,6% больше, чем в 2021 году. В части доходов по проекту предлагается увеличить взносы на обязательное государственное социальное страхование на 12,6% по сравнению с 2021 годом – до 18,4 миллиарда леев, а трансферты, полученные из национального публичного бюджета, увеличатся на 14,8% по сравнению с 2021 годом и составят около 12,6 миллиарда.Увеличение расходов связано с увеличением с 1 октября 2021 года минимальной пенсии по возрасту до 2000 леев, а также с ростом с 1 октября 2021 года размеров всех ежемесячных государственных пособий.Также рост расходов обусловлен увеличением базы исчисления пенсий при уходе за ребенком-инвалидом начиная с 1 января 2022 года, для пенсий по инвалидности, установленных до 01.01.1999.Также изменился механизм индексации пенсий и введения возможности установления досрочной пенсии.
https://ru.sputnik.md/20211125/byudzhet-medstrakhovaniya-prinyat-pervom-chtenii-tsena-polisa-2022-46730546.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, бюджет, парламент

Парламент Молдовы утвердил бюджет соцстрахования на 2022 год

19:06 06.12.2021
© Sputnik / Mihai CarausПарламент Республики Молдова
Парламент Республики Молдова - Sputnik Молдова, 1920, 06.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Во втором чтении одобрен проект закона о бюджете государственного социального страхования на 2022 год.
КИШИНЕВ, 6 дек – Sputnik. В бюджете государственного социального страхования на 2022 год как доходы, так и расходы составят 31,2 миллиарда леев, это на 13,6% больше, чем в 2021 году.
В части доходов по проекту предлагается увеличить взносы на обязательное государственное социальное страхование на 12,6% по сравнению с 2021 годом – до 18,4 миллиарда леев, а трансферты, полученные из национального публичного бюджета, увеличатся на 14,8% по сравнению с 2021 годом и составят около 12,6 миллиарда.
Увеличение расходов связано с увеличением с 1 октября 2021 года минимальной пенсии по возрасту до 2000 леев, а также с ростом с 1 октября 2021 года размеров всех ежемесячных государственных пособий.
Также рост расходов обусловлен увеличением базы исчисления пенсий при уходе за ребенком-инвалидом начиная с 1 января 2022 года, для пенсий по инвалидности, установленных до 01.01.1999.
Также изменился механизм индексации пенсий и введения возможности установления досрочной пенсии.
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