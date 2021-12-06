https://ru.sputnik.md/20211206/parlament-moldovy-utverdil-byudzhet-sotsstrakhovaniya-na-2022-god-47004567.html

Парламент Молдовы утвердил бюджет соцстрахования на 2022 год

Парламент Молдовы утвердил бюджет соцстрахования на 2022 год

Во втором чтении одобрен проект закона о бюджете государственного социального страхования на 2022 год.

2021-12-06T19:06+0200

2021-12-06T19:06+0200

2021-12-06T19:06+0200

общество

в молдове

молдова

бюджет

парламент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/01/46851986_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cab840208887633be00762ece1a419a0.jpg

КИШИНЕВ, 6 дек – Sputnik. В бюджете государственного социального страхования на 2022 год как доходы, так и расходы составят 31,2 миллиарда леев, это на 13,6% больше, чем в 2021 году. В части доходов по проекту предлагается увеличить взносы на обязательное государственное социальное страхование на 12,6% по сравнению с 2021 годом – до 18,4 миллиарда леев, а трансферты, полученные из национального публичного бюджета, увеличатся на 14,8% по сравнению с 2021 годом и составят около 12,6 миллиарда.Увеличение расходов связано с увеличением с 1 октября 2021 года минимальной пенсии по возрасту до 2000 леев, а также с ростом с 1 октября 2021 года размеров всех ежемесячных государственных пособий.Также рост расходов обусловлен увеличением базы исчисления пенсий при уходе за ребенком-инвалидом начиная с 1 января 2022 года, для пенсий по инвалидности, установленных до 01.01.1999.Также изменился механизм индексации пенсий и введения возможности установления досрочной пенсии.

https://ru.sputnik.md/20211125/byudzhet-medstrakhovaniya-prinyat-pervom-chtenii-tsena-polisa-2022-46730546.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, бюджет, парламент