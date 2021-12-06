https://ru.sputnik.md/20211206/parlament-protest-profsoyuz-46986311.html

Парламент направит представителей к протестующим работникам профсоюзов

Парламент направит представителей к протестующим работникам профсоюзов

Парламентарии не стали игнорировать протест Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы.

2021-12-06T12:36+0200

2021-12-06T12:36+0200

2021-12-06T12:47+0200

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КИШИНЕВ, 6 дек – Sputnik. Группа депутатов отправится к представителям профсоюзов, которые протестуют перед зданием парламента в понедельник. С такой инициативой выступил на заседании законодательного органа депутат фракции Блока коммунистов и социалистов Григоре Новак. Представители профсоюзов собрались в понедельник утром на митинг из-за решения правительства ограничить право работников бюджетной сферы на получение ежегодной премии.В ходе заседания парламента было принято решение направить по два представителя от каждой фракции, которые пообщаются с протестующими. От Блока коммунистов и социалистов к протестующим отправятся Григоре Новак и Василе Боля, от фракции "Шор" – Вадим Фотеску и Регина Апостолова, а от PAS – Мария Панку и Дан Перчун. По сообщению профсоюзов, в ходе пятничного заседания правительства было одобрено несколько поправок к проекту закона о бюджете на 2022 год и налогово-бюджетной политике на следующий год. Таким образом, согласно поправкам, ежегодная премия для работников бюджетной сферы за 2020 год выплачиваться не будет."Изучая мнения правительства о поправках к этим важным ежегодным законам, мы можем сделать вывод об отсутствии права на получение ежегодной премии не только по результатам 2020 года, но и о неопределенности выплаты ежегодной премии за 2021 год. При этом средние потребительские цены только за десять месяцев 2021 года выросли на 8,29%, начиная с повышения тарифов на энергоресурсы, что повлияет на покупательную способность населения в целом", - заявила Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы.Профсоюзы обратились к властям с просьбой определить финансовые ресурсы, необходимые для выплаты ежегодных премий более чем 150 тысячам государственных служащих.

https://ru.sputnik.md/20211205/profsoyuzy-ugrozhayut-kabminu-protestami-iz-za-lisheniya-premiy-byudzhetnikov-46969427.html

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