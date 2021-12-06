https://ru.sputnik.md/20211206/parlament-skandalom-prinyali-zakon-povyshenii-pensionnogo-vozrasta--47002662.html
В парламенте со скандалом приняли закон о повышении пенсионного возраста
В парламенте со скандалом приняли закон о повышении пенсионного возраста
Депутаты, несмотря на блокирование трибуны, проголосовали в первом чтении за постепенный рост пенсионного возраста в Молдове.
2021-12-06T18:07+0200
2021-12-06T18:07+0200
2021-12-06T18:27+0200
общество
в молдове
молдова
парламент
пенсионная реформа
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КИШИНЕВ, 6 дек – Sputnik. Возраст выхода на пенсию в Молдове будет поэтапно повышаться, за соответствующий законопроект во втором чтении на пленарном заседании в понедельник проголосовали народные избранники.За проект проголосовали 53 депутата PAS в то время, как депутаты из оппозиции заблокировали трибуну, требуя исключить проект из повестки дня и вернуть его на доработку в профильную комиссию. Из-за протеста проект представили не из-за трибуны. Далее без обсуждений и представления отчета комиссии закон был принят. Документ предусматривает, что с 1 января 2022 года стандартный пенсионный возраст для мужчин составит 63 года, а полный период уплаты социальных взносов – 34 года.Для женщин стандартный пенсионный возраст в 63 года вступит в силу с 1 июля 2028 года, а полный период уплаты взносов в 34 года – с 1 июля 2024 года.Документом также предусмотрено право лиц, которые уплатили взносы в Пенсионный фонд и могут подтвердить свой требуемый страховой стаж на досрочный выход на заслуженный отдых. Это позволит реализовать право на пенсию до достижения стандартного пенсионного возраста.Еще одно положение законопроекта касается нового способа установления минимального размера пенсии. Таким образом, его размер будет устанавливаться ежегодно правительством, а его величина будет не меньше, чем годом ранее.Предлагается также пересмотреть формулу индексации пенсий, она будет производиться раз в год, 1 апреля, а коэффициент индексации будет привязан к коэффициенту инфляции за год, предшествующий индексации.Законопроектом также предусмотрен коэффициент увеличения пенсий в размере 50% от реального экономического роста прошлого года. Он будет предоставляться ежегодно в фиксированной сумме 1 апреля.Напомним, согласно изменениям, вступившим в силу в 2016 году, в Молдове возраст выхода на пенсию у мужчин должен был быть увеличен до 63 лет. Планировалось поэтапно уравнять эту планку и для женщин. Так, с 1 июля 2020 года они начали выходить на заслуженный отдых уже в 59 лет.
https://ru.sputnik.md/20211206/oppozitsiya-zablokirovala-tribunu-parlamente-46997987.html
https://ru.sputnik.md/20211202/pensionnaya-reforma-46902659.html
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в молдове, молдова, парламент, пенсионная реформа
В парламенте со скандалом приняли закон о повышении пенсионного возраста
18:07 06.12.2021 (обновлено: 18:27 06.12.2021)
Депутаты, несмотря на блокирование трибуны оппозицией, проголосовали в первом чтении за постепенный рост пенсионного возраста в Молдове.
КИШИНЕВ, 6 дек – Sputnik. Возраст выхода на пенсию в Молдове будет поэтапно повышаться, за соответствующий законопроект во втором чтении на пленарном заседании в понедельник проголосовали народные избранники.
За проект проголосовали 53 депутата PAS в то время, как депутаты из оппозиции заблокировали трибуну, требуя исключить проект из повестки дня и вернуть его на доработку в профильную комиссию. Из-за протеста проект представили не из-за трибуны. Далее без обсуждений и представления отчета комиссии закон был принят.
Документ предусматривает, что с 1 января 2022 года стандартный пенсионный возраст для мужчин составит 63 года, а полный период уплаты социальных взносов – 34 года.
Для женщин стандартный пенсионный возраст в 63 года вступит в силу с 1 июля 2028 года, а полный период уплаты взносов в 34 года – с 1 июля 2024 года.
Документом также предусмотрено право лиц, которые уплатили взносы в Пенсионный фонд и могут подтвердить свой требуемый страховой стаж на досрочный выход на заслуженный отдых. Это позволит реализовать право на пенсию до достижения стандартного пенсионного возраста.
Еще одно положение законопроекта касается нового способа установления минимального размера пенсии. Таким образом, его размер будет устанавливаться ежегодно правительством, а его величина будет не меньше, чем годом ранее.
Предлагается также пересмотреть формулу индексации пенсий, она будет производиться раз в год, 1 апреля, а коэффициент индексации будет привязан к коэффициенту инфляции за год, предшествующий индексации.
Законопроектом также предусмотрен коэффициент увеличения пенсий в размере 50% от реального экономического роста прошлого года. Он будет предоставляться ежегодно в фиксированной сумме 1 апреля.
Напомним, согласно изменениям, вступившим в силу в 2016 году, в Молдове возраст выхода на пенсию у мужчин должен был быть увеличен до 63 лет. Планировалось поэтапно уравнять эту планку и для женщин. Так, с 1 июля 2020 года они начали выходить на заслуженный отдых уже в 59 лет.