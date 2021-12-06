https://ru.sputnik.md/20211206/pas-snimaet-svoego-kandidata-v-mery-belts-46995441.html
PAS снимает со второго тура выборов своего кандидата в мэры Бельц
PAS снимает со второго тура выборов своего кандидата в мэры Бельц
Решение было принято во избежание спекуляций.
2021-12-06T15:49+0200
2021-12-06T15:49+0200
2021-12-06T16:09+0200
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КИШИНЕВ, 6 дек - Sputnik. Партия "Действие и солидарность" (PAS) объявила о снятии своего кандидата на пост мэра в Бельцах Бориса Маркоча. Об этом сообщили на официальной странице политического формирования в Facebook. "Во избежание спекуляций PAS объявляет о снятии с предвыборной гонки на пост мэра муниципия Бельцы своего кандидата Бориса Маркоча. Решение будет официально оформлено на заседании партии завтра", - говорится в сообщении PAS. Ранее в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) определили дату второго тура выборов в Бельцах - 19 декабря. По последнему решению ЦИК, во второй тур должны были пройти независимый кандидат Николай Григоришин и кандидат PAS Борис Маркоч вместо исключенной из гонки Марины Таубер от Партии "Шор". Марина Таубер набрала наибольшее количество голосов в первом туре выборов примара Бельц, которые прошли 21 ноября.За Таубер отдали свои голоса 47,93% избирателей (15 918 человек). На втором месте – независимый кандидат Николай Григоришин (20,93%, то есть 6951 голос).Кандидат партии "Действие и солидарность" (PAS) Борис Маркоч набрал 14,08% (4679 голосов). Кандидат от Блока коммунистов и социалистов Александр Нестеровский набрал 14,08% (4677 голосов).
https://ru.sputnik.md/20211206/data-vtoroy-tur-vybory-beltsy-46992578.html
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в молдове, бельцы, молдова, местные выборы, pas
PAS снимает со второго тура выборов своего кандидата в мэры Бельц
15:49 06.12.2021 (обновлено: 16:09 06.12.2021)
Решение было принято во избежание спекуляций.
КИШИНЕВ, 6 дек - Sputnik. Партия "Действие и солидарность" (PAS) объявила о снятии своего кандидата на пост мэра в Бельцах Бориса Маркоча. Об этом сообщили на официальной странице политического формирования в Facebook.
"Во избежание спекуляций PAS объявляет о снятии с предвыборной гонки на пост мэра муниципия Бельцы своего кандидата Бориса Маркоча. Решение будет официально оформлено на заседании партии завтра", - говорится в сообщении PAS.
Ранее в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) определили дату второго тура выборов в Бельцах - 19 декабря.
По последнему решению ЦИК, во второй тур должны были пройти независимый кандидат Николай Григоришин и кандидат PAS Борис Маркоч вместо исключенной из гонки Марины Таубер от Партии "Шор".
Марина Таубер набрала наибольшее количество голосов в первом туре выборов примара Бельц, которые прошли 21 ноября.
За Таубер отдали свои голоса 47,93% избирателей (15 918 человек). На втором месте – независимый кандидат Николай Григоришин (20,93%, то есть 6951 голос).
Кандидат партии "Действие и солидарность" (PAS) Борис Маркоч набрал 14,08% (4679 голосов). Кандидат от Блока коммунистов и социалистов Александр Нестеровский набрал 14,08% (4677 голосов).