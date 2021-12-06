Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20211206/perevozchiki-obeschayut-prodolzhit-protesty-na-tsentralnoy-ploschadi-kishineva-46984670.html
Перевозчики обещают продолжить протесты на центральной площади Кишинева
Перевозчики обещают продолжить протесты на центральной площади Кишинева
Ассоциации автоперевозчиков Молдовы (APOTA) приняла решение продолжить протесты и потребовать от министерства инфраструктуры и регионального развития повышения тарифор на перевозки.
2021-12-06T11:31+0200
2021-12-06T11:40+0200
перевозчики
протест
в молдове
молдова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/12/32938718_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0e76f2586a546f203f3fbf6ea83e5c66.jpg
КИШИНЕВ, 6 дек – Sputnik. Ассоциация автоперевозчиков Молдовы (APOTA) приняла решение продолжить протесты и потребовать от Министерства инфраструктуры и регионального развития повышения тарифов. Об этом говорится в заявлении ассоциации перевозчиковДату следующего протеста на центральной площади Кишинева в ассоциации обещают объявить ​​на этой неделе. В нем примут участие не менее 200 транспортных единиц, а междугородние перевозки будут частично приостановлены.Напомним, в четверг, 25 ноября члены APOTA вышли на протест в центре Кишинева. Перевозчики протестовали против действий Министерства инфраструктуры и регионального развития, которое воздерживается от пересмотра тарифов на перевозку пассажиров.О намерении выйти на протест в APOTA сообщили еще в понедельник, 15 ноября. Тогда в ассоциации рассказали, что направляли в отраслевое министерство запросы о пересмотре тарифов на перевозку пассажиров. После прошли рабочие заседания представителей министерства и APOTA, однако по их итогам власти не провели никаких расчетов по тарифам и не стали их пересматривать.В то же время транспортники считают, что министерство прикрывает коррупционные схемы, в том числе и в Национальном агентстве автотранспорта (ANTA). А также в ассоциации недовольны, что министерство без всяких оснований отклонило необходимость возмещения акцизов на топливо для перевозчиков (механизм, который работает во всех странах ЕС), а также ведомство не применяет финансово-фискальных или административных инструментов, которые снизили бы неизбежное повышение тарифа на топливо.
https://ru.sputnik.md/20211125/chto-vitse-premer-spynu-otvetil-protestuyuschim-perevozchikam-46720528.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/12/32938718_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4379c1b4aaf4222fdf9cb576ef34d7a8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
перевозчики, протест, в молдове, молдова

Перевозчики обещают продолжить протесты на центральной площади Кишинева

11:31 06.12.2021 (обновлено: 11:40 06.12.2021)
© Sputnik / Mihai CarausПротест транспортников
Протест транспортников - Sputnik Молдова, 1920, 06.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Подписаться на
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Дату нового протеста в Ассоциации автоперевозчиков Молдовы пообещали назвать позже.
КИШИНЕВ, 6 дек – Sputnik. Ассоциация автоперевозчиков Молдовы (APOTA) приняла решение продолжить протесты и потребовать от Министерства инфраструктуры и регионального развития повышения тарифов. Об этом говорится в заявлении ассоциации перевозчиков
Дату следующего протеста на центральной площади Кишинева в ассоциации обещают объявить ​​на этой неделе. В нем примут участие не менее 200 транспортных единиц, а междугородние перевозки будут частично приостановлены.
Напомним, в четверг, 25 ноября члены APOTA вышли на протест в центре Кишинева. Перевозчики протестовали против действий Министерства инфраструктуры и регионального развития, которое воздерживается от пересмотра тарифов на перевозку пассажиров.
Протест молдавских автоперевозчиков в центре Кишинева - Sputnik Молдова, 1920, 25.11.2021
Общество
Что вице-премьер Спыну ответил протестующим перевозчикам
25 ноября, 16:06
О намерении выйти на протест в APOTA сообщили еще в понедельник, 15 ноября. Тогда в ассоциации рассказали, что направляли в отраслевое министерство запросы о пересмотре тарифов на перевозку пассажиров. После прошли рабочие заседания представителей министерства и APOTA, однако по их итогам власти не провели никаких расчетов по тарифам и не стали их пересматривать.
"Сожалеем, что министерство пытается жонглировать цифрами и занято подкупом транспортников, которых пытаются убедить, что нынешний тариф – реальный", – заявили тогда в APOTA.
В то же время транспортники считают, что министерство прикрывает коррупционные схемы, в том числе и в Национальном агентстве автотранспорта (ANTA). А также в ассоциации недовольны, что министерство без всяких оснований отклонило необходимость возмещения акцизов на топливо для перевозчиков (механизм, который работает во всех странах ЕС), а также ведомство не применяет финансово-фискальных или административных инструментов, которые снизили бы неизбежное повышение тарифа на топливо.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:11Оппозиция требует отставки членов ЦИК
11:49Таубер: объявляем о создании "фронта национального спасения"
11:31Перевозчики обещают продолжить протесты на центральной площади Кишинева
11:18Парламент Молдовы обсуждает бюджет страны на 2022 год
10:54В Молдове не осталось районов с "оранжевым кодом" COVID-опасности
10:45Чебан – о событиях в Бельцах: "театр абсурда"
10:15Густой туман сказался на работе аэропорта: один рейс был перенаправлен
09:45Где в Кишиневе 6 декабря находятся мобильные пункты вакцинации
09:19В Молдове – "желтый код": страну накрыло туманом
09:08Мир за сутки: теннисный триумф, соцсеть Трампа и ситуация с COVID
09:00Кузнецов: будут ли судей в Молдове лишать незаконно нажитого имущества
08:30Достать диаспору, или Почему молдаване не вернутся на родину
08:00Урекян: хорошая корова или свинья — это понятно, но что такое "хорошие люди"
07:30Депутаты парламента собираются на заседание в понедельник
07:00Самый точный прогноз погоды: начинается похолодание
00:01Погодные рекорды Молдовы 6 декабря
ВчераВторой тур новых местных выборов в 5 населенных пунктах Молдовы завершен
ВчераКурс валют на понедельник: доллар и евро отступают перед леем
ВчераКогда елочные игрушки могут быть опасны: мнение врача
ВчераРумыния вводит "Форму местонахождения пассажира"