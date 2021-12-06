https://ru.sputnik.md/20211206/perevozchiki-obeschayut-prodolzhit-protesty-na-tsentralnoy-ploschadi-kishineva-46984670.html

Перевозчики обещают продолжить протесты на центральной площади Кишинева

Перевозчики обещают продолжить протесты на центральной площади Кишинева

Ассоциации автоперевозчиков Молдовы (APOTA) приняла решение продолжить протесты и потребовать от министерства инфраструктуры и регионального развития повышения тарифор на перевозки.

2021-12-06T11:31+0200

2021-12-06T11:31+0200

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перевозчики

протест

в молдове

молдова

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КИШИНЕВ, 6 дек – Sputnik. Ассоциация автоперевозчиков Молдовы (APOTA) приняла решение продолжить протесты и потребовать от Министерства инфраструктуры и регионального развития повышения тарифов. Об этом говорится в заявлении ассоциации перевозчиковДату следующего протеста на центральной площади Кишинева в ассоциации обещают объявить ​​на этой неделе. В нем примут участие не менее 200 транспортных единиц, а междугородние перевозки будут частично приостановлены.Напомним, в четверг, 25 ноября члены APOTA вышли на протест в центре Кишинева. Перевозчики протестовали против действий Министерства инфраструктуры и регионального развития, которое воздерживается от пересмотра тарифов на перевозку пассажиров.О намерении выйти на протест в APOTA сообщили еще в понедельник, 15 ноября. Тогда в ассоциации рассказали, что направляли в отраслевое министерство запросы о пересмотре тарифов на перевозку пассажиров. После прошли рабочие заседания представителей министерства и APOTA, однако по их итогам власти не провели никаких расчетов по тарифам и не стали их пересматривать.В то же время транспортники считают, что министерство прикрывает коррупционные схемы, в том числе и в Национальном агентстве автотранспорта (ANTA). А также в ассоциации недовольны, что министерство без всяких оснований отклонило необходимость возмещения акцизов на топливо для перевозчиков (механизм, который работает во всех странах ЕС), а также ведомство не применяет финансово-фискальных или административных инструментов, которые снизили бы неизбежное повышение тарифа на топливо.

https://ru.sputnik.md/20211125/chto-vitse-premer-spynu-otvetil-protestuyuschim-perevozchikam-46720528.html

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перевозчики, протест, в молдове, молдова