https://ru.sputnik.md/20211206/pogodnye-rekordy-moldovy-6-dekabrya-46974822.html

Погодные рекорды Молдовы 6 декабря

Погодные рекорды Молдовы 6 декабря

Какой была температура 6 декабря в Молдове в разные годы

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синоптики

погода

рекорды

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КИШИНЕВ, 6 дек – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы шестого декабря специалисты зафиксировали в начале XX века.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 6 декабря 1902 года столбик термометра упал до отметки в –12,9 градуса по Цельсию.А температурный максимум был зарегистрирован в 1985 году. Тогда воздух прогрелся до +15,8 градуса по Цельсию.Таким образом, разница между максимальным и минимальным показателями составила 28,7 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

https://ru.sputnik.md/20210324/Foto-Stress-snimet-priroda-luchsheye-sredstvo-v-pandemiyu-34084071.html

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2021

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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синоптики, погода, рекорды