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https://ru.sputnik.md/20211206/pogodnye-rekordy-moldovy-6-dekabrya-46974822.html
Погодные рекорды Молдовы 6 декабря
Погодные рекорды Молдовы 6 декабря
Какой была температура 6 декабря в Молдове в разные годы
2021-12-06T00:01+0200
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КИШИНЕВ, 6 дек – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы шестого декабря специалисты зафиксировали в начале XX века.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 6 декабря 1902 года столбик термометра упал до отметки в –12,9 градуса по Цельсию.А температурный максимум был зарегистрирован в 1985 году. Тогда воздух прогрелся до +15,8 градуса по Цельсию.Таким образом, разница между максимальным и минимальным показателями составила 28,7 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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синоптики, погода, рекорды

Погодные рекорды Молдовы 6 декабря

00:01 06.12.2021
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Осень - Sputnik Молдова, 1920, 06.12.2021
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Александр Исаев
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В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 6 дек – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы шестого декабря специалисты зафиксировали в начале XX века.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, 6 декабря 1902 года столбик термометра упал до отметки в –12,9 градуса по Цельсию.
А температурный максимум был зарегистрирован в 1985 году. Тогда воздух прогрелся до +15,8 градуса по Цельсию.
Таким образом, разница между максимальным и минимальным показателями составила 28,7 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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