https://ru.sputnik.md/20211206/pogodnye-rekordy-moldovy-6-dekabrya-46974822.html
Погодные рекорды Молдовы 6 декабря
Погодные рекорды Молдовы 6 декабря
Какой была температура 6 декабря в Молдове в разные годы
2021-12-06T00:01+0200
2021-12-06T00:01+0200
2021-12-06T00:01+0200
синоптики
погода
рекорды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/05/45269655_1018:158:3396:1496_1920x0_80_0_0_b036119645b0d44e60055630740f8a75.jpg
КИШИНЕВ, 6 дек – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы шестого декабря специалисты зафиксировали в начале XX века.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 6 декабря 1902 года столбик термометра упал до отметки в –12,9 градуса по Цельсию.А температурный максимум был зарегистрирован в 1985 году. Тогда воздух прогрелся до +15,8 градуса по Цельсию.Таким образом, разница между максимальным и минимальным показателями составила 28,7 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
https://ru.sputnik.md/20210324/Foto-Stress-snimet-priroda-luchsheye-sredstvo-v-pandemiyu-34084071.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/05/45269655_766:0:3497:2048_1920x0_80_0_0_373d4fb72b90ff1072925dbb5c256e5e.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
синоптики, погода, рекорды
Погодные рекорды Молдовы 6 декабря
В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 6 дек – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы шестого декабря специалисты зафиксировали в начале XX века.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, 6 декабря 1902 года столбик термометра упал до отметки в –12,9 градуса по Цельсию.
А температурный максимум был зарегистрирован в 1985 году. Тогда воздух прогрелся до +15,8 градуса по Цельсию.
Таким образом, разница между максимальным и минимальным показателями составила 28,7 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.