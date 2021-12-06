https://ru.sputnik.md/20211206/prioritet-ssha-i-nato--likvidatsiya-pridnestrovya-47001465.html

Приоритет США и НАТО – ликвидация Приднестровья

Приоритет США и НАТО – ликвидация Приднестровья

Расширению НАТО на восток препятствуют "замороженные конфликты", поэтому в Вашингтоне и Брюсселе планируют их "разморозить"

2021-12-06T22:47+0200

2021-12-06T22:47+0200

2021-12-06T22:47+0200

приднестровье

нато

сша

колумнистика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/01/32713102_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_2ef2ae0a89c24f7586e0c341b4093c68.jpg

Дальнейшему расширению Североатлантического альянса на восток препятствуют "замороженные конфликты", поэтому в Вашингтоне и Брюсселе планируют их "разморозить".Расширение на восток – глубинная стратегия и основа бессмысленного после распада СССР существования НАТО. Новые члены альянса необходимы, как питательная среда для США, и дешевые войска в борьбе с назначенными Вашингтоном "государствами-изгоями". То есть с Россией, Китаем, Ираном, Северной Кореей, в которых проживают 1 млрд 704 млн человек – более 21% населения планеты.Американская легкость зачисления в "изгои" пятой части человечества не обещает ничего хорошего малонаселенной Восточной Европе и Молдове, в частности. Судьбой компактных стран США могут просто пренебречь, и трагический афганский эксперимент – лишь один из примеров деструктивной геополитики Вашингтона. Рассмотрим недавние события, тревожные факты и аргументы "старших партнеров" применительно к Черноморскому региону.Под давлением американцев Совет ЕС в начале декабря решил выделить Молдове, Грузии и Украине более 56,5 миллионов долларов (в пересчете с евро) "на поддержку оборонного потенциала, мира и внутренней стабильности". Кишинев получит 7,91 миллионов долларов, Тбилиси и Киев – 14,41 миллиона и 35 миллионов соответственно. Распределение средств говорит о приоритетной милитаризации Молдовы с оборонным бюджетом в 25 миллионов долларов и армией в количестве 5200 военнослужащих.Можно заметить, что Кишинев получает прибавку почти в треть военного бюджета 2021 года (точнее, 31,6%). Соответственно Тбилиси дадут около 5%, а Украине жертвуют меньше полпроцента от бюджета ВСУ. Поразительную расточительность Европы в отношении оборонного потенциала Молдовы можно объяснить лишь ускоренной подготовкой республики к возможным боевым действиям.Экс-советник по нацбезопасности 45-го президента США Джон Болтон выболтал планы американских "ястребов" в Европе изданию 19FortyFive, которое считается авторитетной площадкой политиков, ученых и мыслителей.Логика войныНа американском политическом поле Джон Болтон – не сумасбродный чудак и автор "мемуаров из Белого дома", а кровожадный "ястреб-теоретик", который систематически пытается влиять на внешнюю политику США. Главные тезисы: лишить Россию "серой зоны" между ней и НАТО, раздуть старые тлеющие конфликты и организовать новые, столкнуть Москву и Киев в кровавой схватке, принять всех в альянс в пику РФ, и показать российскому президенту Владимиру Путину "кузькину мать".Стратег Болтон остается верен себе, и вновь предлагает НАТО "начать распутывать "замороженные конфликты" и другие затруднения, которые Россия "наложила на потенциальных новых членов". Приоритетная задача – "ликвидация Приднестровья, искусственного образования, полностью зависящего от России". А также, по мнению Болтона, усиление "международного внимания" к "захваченным провинциям Грузии" создаст необходимое давление на Москву, и отвлечет Россию от Украины. Далее предлагается "увеличение военной помощи Украине, закрытие "Северного потока-2", бойкот российской нефти и другие экономические санкции".Для начала, приднестровское урегулирование поручили Румынии, куда сегодня активно перебрасываются иностранные войска и вооружения альянса. В Черноморском регионе пахнет порохом. Вероятное разрастание боевых действий в Приднестровье до общеевропейского вооруженного конфликта американские планы не учитывают.А ведь логично предположить, что для быстрого принуждения агрессоров к миру, сохранения жизней российских граждан (в Приднестровье их более 200 тысяч и экономии ресурсов Россия ответит ударом по центрам принятия решений в Брюсселе и Вашингтоне. Иного завершения у "проекта Болтона" в Черноморском регионе быть не может.Обнадеживает доминирующее трезвомыслие читателей издания 19FortyFive, которые напоминают: "Только Россия способна стереть с карты всю Северную Америку. Болтон будет за это отвечать?", "Этот проект направлен на вмешательство в чужие дела внутри страны и разжигание хаоса", "Украина и Беларусь – две страны, которые НАТО и США хотят проглотить и превратить в своих миньонов. После государственного переворота 2014 года на Украине, совершенного государственным департаментом США, применили массированную огневую мощь по гражданскому населению в Донбассе".Очевидно, простые американцы и европейцы не готовы умирать за идеи Болтона и ему подобных "стратегов". К сожалению, решения принимаются на другом уровне, и совершенно недемократично.Замкнутый кругРуководство Молдовы жертвует интересами национальной безопасности, занимаясь военным строительством под руководством США и НАТО. Американцы активно вооружают армию РМ с сентября – молдавское правительство выделило для этого 5 миллионов долларов. При этом Вашингтон требует "незамедлительно" вывести миротворцев РФ из Приднестровья, и прекратить "российскую агрессию".Своекорыстно, с дальним прицелом на развитие конфликтов с Россией и Ираном, в которых понадобятся послушные региональные армии.Несколько причерноморских государств – Румыния, Украина, Грузия, – призывают увеличить американское военное присутствие в регионе (на море и на суше). Ранее глава МИД Румынии Богдан Ауреску заявил в США о желании Бухареста участвовать в разработке стратегии Пентагона в Черном море. А глава Пентагона Ллойд Остин пообещал Румынии значительное развертывание сил США в Черном море – в дополнение к большому количеству американских войск на румынской земле.Авиабаза Михаила Когэлничану близ Черноморского побережья – в 400 километрах от Севастополя – получила миллионы долларов в виде инвестиций в рамках "Европейской инициативы сдерживания". Здесь постоянно присутствуют более 1000 военнослужащих Армии США. Полчаса полета отделяют ударную авиацию Пентагона от российского Крыма. И на какую реакцию Москвы при этом рассчитывают "партнеры"? В России уже пообещали альянсу "кладбище кораблей".Здесь возникает замкнутый круг – на растущее присутствие иностранных войск у своих границ Россия отвечает ростом обороноспособности – на своей территории, а не в Мексике или Канаде (время односторонних уступок Москвы давно прошло). Неприступность границ РФ приводит Вашингтон в бешенство, и начинается новый виток конфронтации. Безопасности в регионе не прибавляется, а вероятность войны возрастает. Собственно, эту цель преследуют Соединенные Штаты. Очень опасная для всех игра.Американские войска в августе получили пинка от талибов в Афганистане, сохранили минимальное присутствие на краешке Сирийской земли, и через несколько дней выйдут из Ирака. Однако новейшая история "завоеваний" стратегов Пентагона ничему не учит.Председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли 3 декабря заявил, что политику США не следует анализировать на основе ее прошлых неудач. Американцы просто не желают проецировать свой опыт военных поражений на ситуацию в Черноморском регионе (где явно доминируют Вооруженные силы РФ – или локально – в Приднестровье.На этом фоне 400 морских пехотинцев США поселились в кишиневской гостинице "Центрум". Продолжается опасный дрейф нейтральной де-юре Молдовы в Североатлантический альянс и состояние хаоса.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoМнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://ru.sputnik.md/20211202/es-moldova-semi-millionov-evro-oboronnyy-potentsial-46893208.html

https://ru.sputnik.md/20211126/goryachie-polskie-parni-nad-kholodnoy-baltikoy-zadacha-razvyazat-voynu-46760930.html

https://ru.sputnik.md/20211203/glavy-nato-estonia-46916363.html

приднестровье

сша

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1475/67/14756795_35:0:1511:1476_100x100_80_0_0_fdbca88737c1d0943116913d485fa653.jpg

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1475/67/14756795_35:0:1511:1476_100x100_80_0_0_fdbca88737c1d0943116913d485fa653.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1475/67/14756795_35:0:1511:1476_100x100_80_0_0_fdbca88737c1d0943116913d485fa653.jpg

приднестровье, нато, сша, колумнистика